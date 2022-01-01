Amorti numaraları kaç çıktı, sorgulama nasıl yapılır? 2022 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları ile amorti numaraları sorgulama ekranı!

Milli Piyango amorti numaları belli oldu. Yılbaşı çekilişinde biletlerine herhangi bir ikramiye isabet etmeyen vatandaşlar gözünü biletlerindeki son numaraya çevirdi. Bu numalarla beraber piyangoda bilete verilen para kadar ikramiye kazanılmış olacak. Peki, 2022 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde amorti kaç oldu, sorgulama nasıl yapılır? İşte Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi amorti çıkan numaralar ve bilet sorgulama ekranı ve detaylar...

AMORTİ ÇIKAN NUMALAR BELLİ OLDU!

Milli Piyango Yılbaşı çekilişi 17.00'dan 23.00'a kadar devam etti. Yapılan çekilişte son rakamla amorti isabet eden biletler belli oldu. İşte o numaralar;