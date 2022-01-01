Amorti numaraları kaç çıktı, sorgulama nasıl yapılır? 2022 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları ile amorti numaraları sorgulama ekranı!

Milli Piyango amorti sorgulama ekranı araştırma konusu haline geldi. Bilet alan vatandaşlar, 120 Milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini bulduğu gecede biletin son numaraları ile bilete verilen para kadar ikramiye kazanmış olacak. Bu noktada ise "Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları ile amorti numaraları kaç çıktı, sorgulama nasıl yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. Sorgulama işlemi sabah.com.tr MPİ bilet sorgulama ekranı üzerinden yapılabiliyor. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişi amorti numaraları kaç çıktı, sorgulama nasıl yapılır? İşte ikramiye isabet etmeyen kişileri bir nebze olsun mutlu edecek o numaralar...