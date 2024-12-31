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Haberler Yaşam AMORTİ SORGULAMA 2025 | Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi amorti ne kadar, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 31.12.2024 17:29 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 17:29

AMORTİ SORGULAMA 2025 | Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi amorti ne kadar, ne zaman açıklanacak?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi öncesi heyecan dorukta. "Amorti nedir, ne kadar kazandırır?" soruları yanıt ararken, sonuçlar hem Milli Piyango Online adresinde hem de sabah.com.tr üzerinden açıklanacak. Milli Piyango çekilişlerinde büyük ikramiye çıkmayan kişilerin Milli Piyango amorti sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. Peki, Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi amorti ne kadar, ne zaman açıklanacak? İşte, 2025 Amorti sorgulama ekranı!

AMORTİ SORGULAMA 2025 | Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi amorti ne kadar, ne zaman açıklanacak?

Milli Piyango amorti numaraları bilet sahiplerinin gündeminde. 2025 Milli Piyango çekilişinde biletlerine ikramiye isabet etmeyen vatandaşlar,gözünü biletlerindeki son rakamlara çevirdi. Bu rakamlar ile amorti rakamı aynı olan kişiler, bilete verilen para kadar ikramiye alacak. 600 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini bulacağı çekilişin tamamlanmasının ardından "Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi amorti ne kadar?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte, 2025 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi amorti çıkan rakamlar ve bilet sorgulama ekranı...

AMORTİ SORGULAMA 2025 | Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi amorti ne kadar, ne zaman açıklanacak?

AMORTİ RAKAMLARI NEDİR?

Amorti, 0 ile 9 arasında rakamların yazılı olduğu Milli Piyango biletinin son rakamlarını işaret ediyor. Çekiliş sonunda gerçekleşen amorti belirlemesi sonucunda 2 numara çekiliyor. Çekilen bu iki numaradan birinin bilet sonunda yer alması halinde amorti ikramiyesi kazanılmış oluyor.

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AMORTİ SORGULAMA 2025 | Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi amorti ne kadar, ne zaman açıklanacak?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ AMORTİ NE KADAR, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık 2024 Salı akşamı saat 18:30'da başlayacak. Büyük ikramiye ve amorti çekilişleri ise saat 23:30'da gerçekleştirilecek.

2025 Yılbaşı Özel Çekilişi, büyük bir heyecanla canlı yayında gerçekleştirilecek. Çekiliş sırasında ikramiye kategorilerine göre kazanan numaralar belirlendikten hemen sonra sonuçlar sabah.com.tr üzerinden anlık olarak yayınlanacak.

AMORTİ SORGULAMA 2025 | Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi amorti ne kadar, ne zaman açıklanacak?

AMORTİ SORGULAMA 2025 NASIL YAPILIR?

Her yıl olduğu gibi bu sene de Milli Piyango 2025 Yılbaşı Çekilişi Sonuçları sabah.com.tr'den takip edilecek. Çekilişin başladığı andan bitişine kadar ki bütün rakamlar sayfamızda olacak.

Amorti Numarası Sorgulama işlemini Amorti Sorgulama 2025 sayfamız üzerinden yapabilirsiniz.

AMORTİ SORGULAMA 2025 | Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi amorti ne kadar, ne zaman açıklanacak?

AMORTİ KAZANMAK İÇİN KAÇ BİLMEK GEREKLİ?

Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.

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