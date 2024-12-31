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AMORTİ SORGULAMA 2025 | Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi amorti ne kadar, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 31.12.2024 17:29
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024
17:29
AMORTİ SORGULAMA 2025 | Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi amorti ne kadar, ne zaman açıklanacak?
Milli Piyango yılbaşı çekilişi öncesi heyecan dorukta. "Amorti nedir, ne kadar kazandırır?" soruları yanıt ararken, sonuçlar hem Milli Piyango Online adresinde hem de sabah.com.tr üzerinden açıklanacak. Milli Piyango çekilişlerinde büyük ikramiye çıkmayan kişilerin Milli Piyango amorti sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. Peki, Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi amorti ne kadar, ne zaman açıklanacak? İşte, 2025 Amorti sorgulama ekranı!