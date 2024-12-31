AMORTİ SORGULAMA 2025 | Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi amorti ne kadar, ne zaman açıklanacak?

Milli Piyango amorti numaraları bilet sahiplerinin gündeminde. 2025 Milli Piyango çekilişinde biletlerine ikramiye isabet etmeyen vatandaşlar,gözünü biletlerindeki son rakamlara çevirdi. Bu rakamlar ile amorti rakamı aynı olan kişiler, bilete verilen para kadar ikramiye alacak. 600 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini bulacağı çekilişin tamamlanmasının ardından "Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi amorti ne kadar?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte, 2025 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi amorti çıkan rakamlar ve bilet sorgulama ekranı...