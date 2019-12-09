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  • Anadolu Ajansı'nın 2019 "Yılın Fotoğrafları" oylaması sürüyor

'nın 2019 "Yılın Fotoğrafları" oylaması sürüyor

2019'a damga vuran olaylara ait fotoğraflarını oylamaya sundu. Birinciler Türkiye ve dünya gündemini etkileyen en önemli fotoğrafları arasından seçilecek. , "", "" ve "" kategorilerindeki 50 seçkin fotoğrafı, Türkçe ve İngilizce alt yazıyla tüm dünyada oylamaya açtı. AA muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyenler haber, yaşam ve spor dallarında seçtikleri fotoğraflara oy veriyor. İşte o fotoğraflar…

Giriş Tarihi: 09.12.2019 22:52 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019 23:29
Anadolu Ajansı'nın 2019 Yılın Fotoğrafları oylaması sürüyor

AA'nın ilk kez 2012'de düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında, bu yıl da Türkiye'nin yanı sıra Antarktika, Suriye, Filistin, Yeni Zelanda, Endonezya, Fransa ve Fildişi Sahili gibi dünyanın farklı coğrafyalarından "", "" ve "" kategorilerinde yayımlanan 750 binin üzerindeki kare arasından belirlenen 50 seçkin fotoğraf, dünyada Türkçe ve İngilizce alt yazıyla oylamaya açıldı. Geleneksel "Yılın Fotoğrafları" yarışmasında, haber kategorisinde 17, yaşam kategorisinde 19 ve spor kategorisinde 14 kare fotoğraf yer alıyor.

AA fotoğraf editörlerince belirlenen karelerin yanı sıra her ay yapılan "Ayın Fotoğrafı" oylaması sonucu birinci olan fotoğrafların da yer aldığı seçkide, dünya medyasının önemli yayın organlarında sıkça kullanılan siyaset, spor, yaşam gibi çeşitli konularla sıcak gelişmelere ilişkin fotoğraflar bulunuyor.

Geçen yıl 223 bin kişinin katıldığı oylama, "aa.com.tr/yilinfotograflari" ve "aa.com.tr/photooftheyear" internet adreslerinden 31 Aralık'a kadar devam edecek. İşte o fotoğraflar…

Anadolu Ajansı'nın 2019 Yılın Fotoğrafları oylaması sürüyor

SELİN ARDINDAN

Hatay'da etkili sağanak sonrası oluşan sel sularının zarar verdiği mahallelerde hasar tespit çalışmaları yapıldı

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Anadolu Ajansı'nın 2019 Yılın Fotoğrafları oylaması sürüyor

KONTROLLÜ YIKIM

İstanbul Kartal'da çöken Yeşilyurt apartmanının bitişiğindeki 10 katlı Yunus apartmanı ekipler tarafından kontrollü bir şekilde yıkıldı

Anadolu Ajansı'nın 2019 Yılın Fotoğrafları oylaması sürüyor

ZİRVEDEKİ YOLLAR AÇILDI

Van'ın Bahçesaray ilçesinde Karayolları ekipleri, çığ tehlikesine rağmen yılın 7 ayı çalışma yapıyor

Anadolu Ajansı'nın 2019 Yılın Fotoğrafları oylaması sürüyor

ŞEHİTLERE SAYGI

Türkiye'nin dört bir yanından tarihin en kanlı muharebelerinden birinin yaşandığı Gelibolu Yarımadası'na gelen 3 bin Mevlevi, Çataldere Şehitliği bölgesinde kortej oluşturarak açtıkları dev Türk Bayrağıyla 57. Alay Şehitliği'ne kadar yürüdü.

Anadolu Ajansı'nın 2019 Yılın Fotoğrafları oylaması sürüyor

TASAVVUF RÜZGARI

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 17. Yüzyılda inşa edilen mevlevihanede, asırlardır tasavvuf öğretisi hayat buluyor.

Anadolu Ajansı'nın 2019 Yılın Fotoğrafları oylaması sürüyor

YAVUZ'UN AKDENİZ'E YOLCULUĞU

Türkiye'nin "Milli Enerji ve Maden Politikası" kapsamında denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin arttırılması amacıyla TPAO tarafından satın alınan ve düzenlenen bir törenle Akdeniz'e doğru yola çıkan Yavuz, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

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