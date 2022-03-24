Anadolu Efes Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? THY Avrupa Ligi basketbol maçı Anadolu Efes Olimpia Milano hangi kanalda?

THY Euroleague tüm heyecanıyla devam ediyor. Parkede yaşanan mücadelelerde Anadolu Efes sıralamasını yükseltmeye çalışıyor. Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı bu hafta Olimpia Milano'yu konuk edecek. Maçı canlı takip etmek isteyenler "Anadolu Efes – Olimpia Milano maçı hangi kanalda" sorusunu soruyor. İki takım basketbol tarihinde 31 defa karşılaştı. 20 karşılaşmadan Anadolu Efes galibiyetle ayrıldı. Ancak ligin ilk yarısındaki Olimpia Milano – Anadolu Efes karşılaşması 75-71'lik skorla bitti. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşecek maçın sonucu merakla bekleniyor. Peki, Anadolu Efes – Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...