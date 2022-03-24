Anadolu Efes Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? THY Avrupa Ligi basketbol maçı Anadolu Efes Olimpia Milano hangi kanalda?

Anadolu Efes basketbol takımı gösterdiği başarılarının ardından basketbol severler tarafından ilgiyle takip ediliyor. THY Avrupa Ligi 32. Hafta heyecanı devam ederken İtalyan takımı AX Armani Exchange Olimpia Milano, Anadolu Efes'in konuğu olacak. "Anadolu Efes – Olimpia Milano maçı hangi kanalda" sorusu yanıt arıyor. Bir süredir heyecanla takip edilen basketbol ligi ardından Anadolu Efes Olimpia Milano maçı kıran kırana geçecek. Peki, Anadolu Efes – Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta? İşte müsabakanın tarihi ve saati…