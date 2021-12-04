Anadolu’nun eşsiz güzelliği New York sahnesinde: Türkevi’nde Anadolu sergisi

Hedefinin 194 ülkeyi gezip fotoğraflamak olduğunu kaydeden Resul Çelik, "Antik şehirler açısından çok zengin bir yer Anadolu. Hayatın binlerce yıldır kesintisiz yaşandığı köyler, mahalleler var. Bir de bunları fotoğrafladığınızı düşünün. Ben işte bu büyük heyecanı sizlerle paylaşmak istedim. İşte bu güzellikleri, burada Türkevi'nde sizlerle ve ABD'li dostlarla paylaştığım için mutluyum." diye konuştu.