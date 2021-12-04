Anadolu’nun eşsiz güzelliği New York sahnesinde: Türkevi’nde Anadolu sergisi

Türkiye'nin dört bir yanındaki birbirinden güzel anları yansıttığı fotoğraflarından oluşan sergide konuşan Resul Çelik, "Türkiye'nin gururu olarak yükselen Türkevi'nde Türkiye'nin güzelliklerini sergilemekten onur duyuyorum. 4 mevsimin, 3 farklı iklimin yaşandığı, farklı kültürlerin huzur içinde yaşadığı, tabiatında bütün renkleri görebildiğimiz bir yer Türkiye ortak değerlerle, tarihimizle, hayallerimizle, ülke ve millet sevgisiyle birbirimize bağlıyız. Bu güzelim ülkede hâlâ keşfedilmemiş yerler, güzellikler var. Çünkü binlerce yıldır tarihin kalbi bu topraklarda atıyor." dedi.