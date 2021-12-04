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Haberler Yaşam Anadolu'nun eşsiz güzelliği New York sahnesinde: Türkevi'nde Anadolu sergisi
Giriş Tarihi: 04.12.2021 09:33 Güncelleme Tarihi: 04.12.2021 09:34

Anadolu'nun eşsiz güzelliği New York sahnesinde: Türkevi'nde Anadolu sergisi

Anadolu'nun eşsiz güzelliklerini çektiği karelerle ölümsüzleştiren fotoğraf sanatçısı Resul Çelik, ABD'nin New York şehrinde bulunan Türkevi'nde Gizem Dolu Anadolu sergisini ziyaretçilerin beğenisini sundu.

ERDOĞAN YAPIK
Anadolu’nun eşsiz güzelliği New York sahnesinde: Türkevi’nde Anadolu sergisi

Önceki gün düzenlenen açılış törenine, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, Prof. Dr. Selçuk Şirin ve Derya Taşkın'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Anadolu’nun eşsiz güzelliği New York sahnesinde: Türkevi’nde Anadolu sergisi

Türkiye'nin dört bir yanındaki birbirinden güzel anları yansıttığı fotoğraflarından oluşan sergide konuşan Resul Çelik, "Türkiye'nin gururu olarak yükselen Türkevi'nde Türkiye'nin güzelliklerini sergilemekten onur duyuyorum. 4 mevsimin, 3 farklı iklimin yaşandığı, farklı kültürlerin huzur içinde yaşadığı, tabiatında bütün renkleri görebildiğimiz bir yer Türkiye ortak değerlerle, tarihimizle, hayallerimizle, ülke ve millet sevgisiyle birbirimize bağlıyız. Bu güzelim ülkede hâlâ keşfedilmemiş yerler, güzellikler var. Çünkü binlerce yıldır tarihin kalbi bu topraklarda atıyor." dedi.

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Anadolu’nun eşsiz güzelliği New York sahnesinde: Türkevi’nde Anadolu sergisi

Hedefinin 194 ülkeyi gezip fotoğraflamak olduğunu kaydeden Resul Çelik, "Antik şehirler açısından çok zengin bir yer Anadolu. Hayatın binlerce yıldır kesintisiz yaşandığı köyler, mahalleler var. Bir de bunları fotoğrafladığınızı düşünün. Ben işte bu büyük heyecanı sizlerle paylaşmak istedim. İşte bu güzellikleri, burada Türkevi'nde sizlerle ve ABD'li dostlarla paylaştığım için mutluyum." diye konuştu.

Anadolu’nun eşsiz güzelliği New York sahnesinde: Türkevi’nde Anadolu sergisi
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Anadolu’nun eşsiz güzelliği New York sahnesinde: Türkevi’nde Anadolu sergisi
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