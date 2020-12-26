Android 11 güncellemesi alacak telefonlar açıklandı! Sizin de telefonunuz bu listede olabilir! Samsung, Xiaomi, LG, Honor, Oppo ve...

Android 11 güncellemesinin hangi cihazlara geleceği merak konusu. Google Pixel serisi ve sınırlı sayıda bazı modeller, safkan Android işletim sistemi kullandığı için Android 11 çıkar çıkmaz güncellemeyi hemen aldı. Fakat piyasada bulunan diğer Android telefonlara ise yeni nesil işletim sistemi daha geç geliyor. Bunun arkasında ise yazılımsal uyumluluk yer alıyor. Çünkü Samsung, Oppo, Xiaomi, LG, Asus ve daha birçok üreticinin cihazlarında kullandıkları arayüzler ve bazı yazılımsal özellikler var. Tüm bunların Android 11'le uyumlu olması gerekiyor. Bu konuda yoğun bir çalışma yapılıyor. Ayrıca yapılan geliştirmeler beta test aşamasına giriyor ve daha sonra son kullanıcılar için yayınlanıyor. Markaların birçok modeli olduğu için güncelleme kademeli olarak yayınlanıyor. Peki Android 11 güncellemesi alacak telefonlar hangileri? Güncellemeyi alacak telefonlar açıklandı. Lafı daha fazla uzatmadan Android 11'in yükleneceği telefonlara bakalım.