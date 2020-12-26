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11 güncellemesi alacak telefonlar açıklandı! Sizin de telefonunuz bu listede olabilir! , Xiaomi, , Honor, Oppo ve...

Hangi telefonlar 11 güncellemesini alacak? Android 11 yüklenecek modeller nedir? Android 11 güncellemesi gelecek telefonlar açıklandı mı? Bunlar ve benzeri daha birçok soru 'da aratılıyor. Tüketiciler kullandıkları telefona Android 11 güncellemesinin gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Birçok yeniliği barındıran Android'in son sürümü geçtiğimiz eylül ayında yayınlandı. Güncellemeyi ilk olarak Google Pixel telefonlarla birlikte sınırlı sayıda bazı modeller aldı. Android telefon üreticileri ise yeni nesil işletim sürümü üstünde çalışmalar yapıyorlar. Arayüzlerini Android 11'le uyumlu hale getirip, yazılımsal optimizasyonla uğraşıyorlar. Bu nedenden dolayı, telefonlara kademeli şekilde geliyor. İşte marka marka, model model Android 11 güncellemesini alacak akıllı telefonlar...

Giriş Tarihi: 26.12.2020 09:51 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 09:57
Android 11 güncellemesi alacak telefonlar açıklandı! Sizin de telefonunuz bu listede olabilir! Samsung, Xiaomi, LG, Honor, Oppo ve...

11 güncellemesinin hangi cihazlara geleceği merak konusu. Pixel serisi ve sınırlı sayıda bazı modeller, safkan Android işletim sistemi kullandığı için Android 11 çıkar çıkmaz güncellemeyi hemen aldı. Fakat piyasada bulunan diğer Android telefonlara ise yeni nesil işletim sistemi daha geç geliyor. Bunun arkasında ise yazılımsal uyumluluk yer alıyor. Çünkü , Oppo, Xiaomi, , Asus ve daha birçok üreticinin cihazlarında kullandıkları arayüzler ve bazı yazılımsal özellikler var. Tüm bunların Android 11'le uyumlu olması gerekiyor. Bu konuda yoğun bir çalışma yapılıyor. Ayrıca yapılan geliştirmeler beta test aşamasına giriyor ve daha sonra son kullanıcılar için yayınlanıyor. Markaların birçok modeli olduğu için kademeli olarak yayınlanıyor. Peki Android 11 güncellemesi alacak telefonlar hangileri? Güncellemeyi alacak telefonlar açıklandı. Lafı daha fazla uzatmadan Android 11'in yükleneceği telefonlara bakalım.

Android 11 güncellemesi alacak telefonlar açıklandı! Sizin de telefonunuz bu listede olabilir! Samsung, Xiaomi, LG, Honor, Oppo ve...

XIAOMI

Xiaomi 11 güncellemesi konusunda kullanıcıların canını sıkacak gibi görünüyor. Yeni kullanıcı arayüzü birçok telefona gelecek olsa da, Redmi Note 8 serisi gibi bazı popüler telefonların güncellemeyi alması beklenmiyor.

–Xiaomi Mi 10T Pro
–Xiaomi Mi 10T
–Xiaomi Mi 10T Lite
–Xiaomi Mi Note 10 Lite
–Xiaomi Mi 10 Youth
–Xiaomi Mi 10 Lite
–Xiaomi Mi 10 Pro
–Xiaomi Mi 10 5G
–Xiaomi Mi 10 Ultra
–Xiaomi Mi Note 10
–Xiaomi Mi Note 10 Pro
–Xiaomi Mi CC9 Pro
–Xiaomi Mi Mix Alpha
–Xiaomi Mi 9 Pro
–Xiaomi Mi 9 Explorer
–Poco X3 NFC
–Poco X3
–Poco M2 Pro
–Poco M2
–Poco F2 Pro
–Poco X2

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Android 11 güncellemesi alacak telefonlar açıklandı! Sizin de telefonunuz bu listede olabilir! Samsung, Xiaomi, LG, Honor, Oppo ve...

REDMI

Ülkemizde telefon fiyatlarının artması sonrasında fiyat / performans oranı yüksek modellere ilgi arttı. Bu kapsamda son dönemde Türkiye'de en çok satan markalardan birisi olan ve Xiaomi çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Redmi'nin 11 ile buluşturması beklenen telefonlar şu şekilde;

–Redmi 9
–Redmi 9i
–Redmi 9A
–Redmi 9C
–Redmi 9 Prime
–Redmi 10X
–Redmi 10X Pro
–Redmi Note 9
–Redmi Note 9S
–Redmi Note 9 Pro
–Redmi Note 9 Pro Max
–Redmi K20 Pro
–Redmi K20 Pro Premium
–Redmi K30
–Redmi K30 Ultra
–Redmi K30 Pro
–Redmi K30 Pro Zoom

Android 11 güncellemesi alacak telefonlar açıklandı! Sizin de telefonunuz bu listede olabilir! Samsung, Xiaomi, LG, Honor, Oppo ve...

SAMSUNG

Aşağıda liste, 'un tüm cihazlarına iki büyük güncellemesi güvencesine ve amiral gemisi – bazı orta sınıf cihazlar için üç büyük politikasına dayanıyor. Bu kapsamda aşağıdaki telefonlardan birine sahipseniz, büyük ihtimalle Samsung Android 11 güncellemesini alacaksınız;

–Galaxy A01
–Galaxy A10
–Galaxy A10e
–Galaxy A10s
–Galaxy A11
–Galaxy A20
–Galaxy A20e
–Galaxy A20s
–Galaxy A21
–Galaxy A21s
–Galaxy A30
–Galaxy A30s
–Galaxy A31
–Galaxy A40
–Galaxy A41
–Galaxy A42 5G
–Galaxy A50
–Galaxy A50s
–Galaxy A51
–Galaxy A51 5G
–Galaxy A60
–Galaxy A70
–Galaxy A70s
–Galaxy A71
–Galaxy A71 5G
–Galaxy A80
–Galaxy A8s
–Galaxy A90 5G

Android 11 güncellemesi alacak telefonlar açıklandı! Sizin de telefonunuz bu listede olabilir! Samsung, Xiaomi, LG, Honor, Oppo ve...

–Galaxy M01
–Galaxy M11
–Galaxy M21
–Galaxy M30s
–Galaxy M31
–Galaxy M40
–Galaxy M51
–Galaxy Xcover 4s
–Galaxy Xcover FieldPro
–Galaxy Xcover Pro
–Galaxy S10e / S10 / S10+ / S10 5G
–Galaxy S10 Lite
–Galaxy Note 10 / Note 10+ (LTE/5G)
–Galaxy Note 10 Lite
–Galaxy Note 20 / Note 20 Ultra
–Galaxy S20 / S20+ / S20 Ultra (LTE/5G)
–Galaxy Fold (LTE/5G)
–Galaxy Z Flip (LTE/5G)
–Galaxy Z Fold 2
–Galaxy Tab S5e
–Galaxy Tab S6
–Galaxy Tab S6 Lite
–Galaxy Tab S7 / Tab S7+
–Galaxy Tab A 10.1 2019
–Galaxy Tab A 8.0 2019
–Galaxy Tab A7
–Galaxy Tab Active Pro

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