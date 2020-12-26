Android 11 güncellemesi alacak telefonlar açıklandı! Sizin de telefonunuz bu listede olabilir! Samsung, Xiaomi, LG, Honor, Oppo ve...

SAMSUNG
Aşağıda liste, Samsung'un tüm cihazlarına iki büyük Android güncellemesi güvencesine ve amiral gemisi – bazı orta sınıf cihazlar için üç büyük güncelleme politikasına dayanıyor. Bu kapsamda aşağıdaki telefonlardan birine sahipseniz, büyük ihtimalle Samsung Android 11 güncellemesini alacaksınız;
–Galaxy A01
–Galaxy A10
–Galaxy A10e
–Galaxy A10s
–Galaxy A11
–Galaxy A20
–Galaxy A20e
–Galaxy A20s
–Galaxy A21
–Galaxy A21s
–Galaxy A30
–Galaxy A30s
–Galaxy A31
–Galaxy A40
–Galaxy A41
–Galaxy A42 5G
–Galaxy A50
–Galaxy A50s
–Galaxy A51
–Galaxy A51 5G
–Galaxy A60
–Galaxy A70
–Galaxy A70s
–Galaxy A71
–Galaxy A71 5G
–Galaxy A80
–Galaxy A8s
–Galaxy A90 5G