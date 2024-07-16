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Haberler Yaşam Anestezi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2024 YÖK ATLAS || Özel ve Devlet Üniversiteleri Anestezi Taban Puanları ve Kontenjanları
Giriş Tarihi: 16.07.2024 11:02 Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 11:03

Anestezi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2024 YÖK ATLAS || Özel ve Devlet Üniversiteleri Anestezi Taban Puanları ve Kontenjanları

YKS sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar Anestezi bölümü için araştırmalara başladı. Tercih listelerinde bölüme yer verecek olan adaylar Anestezi 2024 taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalar yapıyor. Özellikle tercih dönemlerinde araştırılan bu bölüm ile en çok tercih edilen bölümlerin arasında yer alıyor. Anestezi bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ile ilgili detayları sizin için bir araya getirdik. İşte, Anestezi 2024 taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları…

Anestezi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2024 YÖK ATLAS || Özel ve Devlet Üniversiteleri Anestezi Taban Puanları ve Kontenjanları

Anestezi 2024 taban puanları ve başarı sıralaması gündemde. 2 yıllık ön lisans bölümleri arasında yer alan bu bölümü tercih etmek için adaylar YKS sayısal puan türünden terciğhlerini gerçekleştirebilecek. Anesteszi sıralama, taban puanları ve başarı sıralaması bu bölüm için en merak edilen konuların başında geliyor. İşte, Anestezi bölümü taban puanları 2024…

Anestezi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2024 YÖK ATLAS || Özel ve Devlet Üniversiteleri Anestezi Taban Puanları ve Kontenjanları
Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont. Yer. Sıralama Taban
Puanı
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 10+0+2+0+1
11+0		 11
11		 333.351 (2023)
332.898 (2022)		 365,57682
361,75421
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)		 Anestezi
(%50 İndirimli)		 TYT 17+0+0+0+0
17+0		 17
17		 550.643 (2023)
545.034 (2022)		 332,96556
327,53266
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)		 Anestezi
(Ücretli)		 TYT 54+0+0+0+0
47+0		 54
47		 916.035 (2023)
912.375 (2022)		 297,24749
290,21105
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 4+0+1+0+1
5+0		 5
5		 215.194 (2023)
197.955 (2022)		 393,36398
396,60780
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)		 Anestezi
(Ankara)(Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına)		 TYT 3+1+0+0+0
2+1		 4
3		 228.663 (2023)
173.778 (2022)		 389,51611
405,05409
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 7+0+1+0+1
7+0		 8
7		 249.019 (2023)
256.414 (2022)		 384,18925
379,41769
EGE ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 Anestezi TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 265.960 (2023)
269.312 (2022)		 380,05363
376,12105
SANKO ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(GAZİANTEP) (Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 6+0+1+0+1
7+0		 8
7		 266.495 (2023)
305.319 (2022)		 379,92346
367,67104
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)		 Anestezi TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 266.819 (2023)
275.333 (2022)		 379,84646
374,63675
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 5+0+1+0+1
9+0		 7
9		 273.098 (2023)
291.294 (2022)		 378,36073
370,85386
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(DİYARBAKIR) (Devlet)		 Anestezi TYT 70+2+0+2+18
70+2		 92
72		 276.329 (2023)
270.517 (2022)		 377,62199
375,81851
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 8+0+1+0+1
7+0		 10
7		 284.474 (2023)
314.408 (2022)		 375,75306
365,69770
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)		 Anestezi TYT 50+2+0+2+13
75+2		 67
77		 289.326 (2023)
315.037 (2022)		 374,65852
365,55899
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 Anestezi TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 301.124 (2023)
304.580 (2022)		 372,11333
367,83181
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Devlet)		 Anestezi TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 301.688 (2023)
303.150 (2022)		 371,99273
368,14703
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BURSA) (Devlet)		 Anestezi TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 308.603 (2023)
324.316 (2022)		 370,53594
363,56390
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)		 Anestezi
(Ankara)		 TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 309.399 (2023)
328.057 (2022)		 370,36584
362,78506
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 10+0+2+0+1
12+0		 11
12		 311.674 (2023)
307.162 (2022)		 369,89381
367,25075
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(GAZİANTEP) (Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 11+0+2+0+1
12+0		 13
12		 313.292 (2023)
355.136 (2022)		 369,56879
357,25956
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 7+0+1+0+1
8+0		 9
8		 321.739 (2023)
307.757 (2022)		 367,87494
367,12344
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SAMSUN) (Devlet)		 Anestezi TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 321.778 (2023)
328.181 (2022)		 367,86696
362,75749
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 10+0+2+0+1
12+0		 11
12		 324.349 (2023)
317.981 (2022)		 367,35799
364,91625
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Anestezi TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 324.473 (2023)
332.024 (2022)		 367,33361
361,93466
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Devlet)		 Anestezi TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 328.156 (2023)
343.594 (2022)		 366,59647
359,55783
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 9+0+1+0+1
9+0		 10
9		 333.078 (2023)
385.367 (2022)		 365,62816
351,67607
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 10+0+2+0+1
11+0		 11
11		 333.351 (2023)
332.898 (2022)		 365,57682
361,75421
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(VAN) (Devlet)		 Anestezi TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 333.364 (2023)
347.367 (2022)		 365,57502
358,80133
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 8+0+1+0+1
8+0		 10
8		 334.091 (2023)
341.672 (2022)		 365,44836
359,94063
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 8+0+1+0+1
9+0		 10
9		 336.074 (2023)
379.968 (2022)		 365,06956
352,63227
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KAYSERİ) (Devlet)		 Anestezi TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 337.167 (2023)
356.373 (2022)		 364,86948
357,01538
UFUK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 7+0+1+0+1
7+0		 8
7		 340.631 (2023)
339.966 (2022)		 364,22177
360,28837
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ELAZIĞ) (Devlet)		 Anestezi TYT 70+2+0+2+18
70+2		 92
72		 345.065 (2023)
350.446 (2022)		 363,40034
358,18347
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Devlet)		 Anestezi TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 352.180 (2023)
361.426 (2022)		 362,09958
356,05220
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 10+0+2+0+1
12+0		 11
12		 354.145 (2023)
365.030 (2022)		 361,73566
355,37771
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ÇANAKKALE) (Devlet)		 Anestezi TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 355.136 (2023)
378.787 (2022)		 361,54649
352,84276
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(MALATYA) (Devlet)		 Anestezi TYT 70+2+0+2+18
70+2		 92
72		 357.173 (2023)
329.666 (2022)		 361,18340
362,42607
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(İÖ)(Burslu)		 TYT 4+0+1+0+1
5+0		 5
5		 358.103 (2023)
283.219 (2022)		 361,01201
372,73968
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(BURSA) (Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 9+0+1+0+1
8+0		 11
8		 361.946 (2023)
448.704 (2022)		 360,31266
341,13745
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 6+0+1+0+1
7+0		 8
7		 363.722 (2023)
371.599 (2022)		 360,00145
354,16123
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(İngilizce)(Burslu)		 TYT 10+0+2+0+1
12+0		 11
12		 363.948 (2023)
365.979 (2022)		 359,96113
355,20044
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ERZURUM) (Devlet)		 Anestezi TYT 75+2+0+2+0
75+2		 79
77		 366.326 (2023)
397.173 (2022)		 359,54395
349,58678
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(DENİZLİ) (Devlet)		 Anestezi TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 367.095 (2023)
389.143 (2022)		 359,41437
350,99841
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(AYDIN) (Devlet)		 Anestezi TYT 80+2+0+2+0
80+2		 84
82		 368.006 (2023)
384.582 (2022)		 359,26056
351,81344
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 10+0+1+0+1
10+0		 11
10		 368.380 (2023)
389.611 (2022)		 359,19730
350,91287
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Anestezi TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 369.270 (2023)
380.248 (2022)		 359,04189
352,58582
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 11+0+2+0+1
12+0		 12
12		 374.310 (2023)
397.013 (2022)		 358,18272
349,61587
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 10+0+1+0+1
12+0		 12
12		 376.987 (2023)
383.541 (2022)		 357,73423
351,99520
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SAKARYA) (Devlet)		 Anestezi TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 377.677 (2023)
392.971 (2022)		 357,61230
350,33059
TOROS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 8+0+1+0+1
8+0		 10
8		 380.938 (2023)
405.296 (2022)		 357,06236
348,18133
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 10+0+2+0+1
12+0		 11
12		 384.879 (2023)
386.544 (2022)		 356,37688
351,45661
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 7+0+1+0+1
7+0		 8
7		 386.419 (2023)
420.533 (2022)		 356,11881
345,64666
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ISPARTA) (Devlet)		 Anestezi TYT 85+3+0+3+0
85+3		 91
88		 391.066 (2023)
409.952 (2022)		 355,33462
347,40183
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ŞANLIURFA) (Devlet)		 Anestezi TYT 60+2+0+2+15
60+2		 79
62		 392.938 (2023)
403.702 (2022)		 355,03440
348,45943
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SİVAS) (Devlet)		 Anestezi TYT 70+2+0+2+18
70+2		 92
72		 394.449 (2023)
401.114 (2022)		 354,77184
348,91683
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 10+0+1+0+1
10+0		 11
10		 399.888 (2023)
392.705 (2022)		 353,86625
350,37721
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 5+0+1+0+1
8+0		 6
8		 402.540 (2023)
404.586 (2022)		 353,43626
348,30477
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(İÖ)(Burslu)		 TYT 8+0+1+0+1
8+0		 9
8		 405.466 (2023)
350.231 (2022)		 352,99011
358,22455
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(HATAY) (Devlet)		 Anestezi TYT 20+1+0+1+5
65+2		 27
67		 406.609 (2023)
399.644 (2022)		 352,81807
349,16795
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 8+0+1+0+1
9+0		 9
9		 409.153 (2023)
457.135 (2022)		 352,42328
339,84011
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
Kapadokya Meslek Yüksekokulu
(NEVŞEHİR) (Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 10+0+2+0+1
12+0		 12
12		 409.633 (2023)
419.045 (2022)		 352,34295
345,89655
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 8+0+1+0+1
7+0		 9
7		 415.480 (2023)
449.293 (2022)		 351,40982
341,05135
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 10+0+2+0+1
10+0		 11
10		 424.091 (2023)
424.158 (2022)		 350,08188
345,05051
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 10+0+2+0+1
12		 11
12		 424.357 (2023)
407.110 (2022)		 350,04127
347,87290
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Kütahya Meslek Yüksekokulu
(KÜTAHYA) (Devlet)		 Anestezi TYT 40+1+0+1+0
 42
 425.226 (2023)
— (2022)		 349,90995
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BİTLİS) (Devlet)		 Anestezi TYT 55+2+0+2+0
55+2		 59
57		 425.876 (2023)
448.859 (2022)		 349,80699
341,11532
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KAHRAMANMARAŞ) (Devlet)		 Anestezi TYT 70+2+0+2+18
70+2		 92
72		 429.018 (2023)
392.195 (2022)		 349,34033
350,46846
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Avrupa Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 10+0+1+0+1
12+0		 12
12		 429.659 (2023)
464.403 (2022)		 349,24243
338,76188
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(İÖ)(Burslu)		 TYT 5+0+1+0+1
6+0		 6
6		 434.459 (2023)
437.156 (2022)		 348,52712
342,96124
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KIRIKKALE) (Devlet)		 Anestezi TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 434.549 (2023)
437.861 (2022)		 348,51420
342,84835
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SİNOP) (Devlet)		 Anestezi TYT 30+1+0+1+0
30+1		 32
31		 435.004 (2023)
465.840 (2022)		 348,44675
338,55077
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Burdur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BURDUR) (Devlet)		 Anestezi TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 437.292 (2023)
436.354 (2022)		 348,10177
343,08498
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(GİRESUN) (Devlet)		 Anestezi TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 439.618 (2023)
451.884 (2022)		 347,75960
340,65685
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(İÖ)(Burslu)		 TYT 7+0+1+0+1
8+0		 8
8		 451.944 (2023)
446.423 (2022)		 345,97132
341,48837
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ERZİNCAN) (Devlet)		 Anestezi TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 453.986 (2023)
458.874 (2022)		 345,67910
339,57317
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(RİZE) (Devlet)		 Anestezi TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 455.242 (2023)
459.921 (2022)		 345,49662
339,40973
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(EDİRNE) (Devlet)		 Anestezi TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 457.225 (2023)
465.725 (2022)		 345,21586
338,56722
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ZONGULDAK) (Devlet)		 Anestezi TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 462.280 (2023)
459.582 (2022)		 344,49039
339,46239
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 11+0+2+0+1
11		 12
11		 463.475 (2023)
489.553 (2022)		 344,32867
335,08731
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 10+0+1+0+1
11+0		 11
11		 468.654 (2023)
437.403 (2022)		 343,60598
342,91989
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 9+0+1+0+1
9+0		 10
9		 470.582 (2023)
487.784 (2022)		 343,33965
335,34379
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 7+0+1+0+1
8+0		 9
8		 474.660 (2023)
473.463 (2022)		 342,75816
337,41700
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(İÖ)(Burslu)		 TYT 8+0+1+0+1
8+0		 9
8		 478.531 (2023)
479.940 (2022)		 342,23354
336,46550
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 10+0+1+0+1
12+0		 11
12		 479.372 (2023)
447.737 (2022)		 342,11858
341,28043
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 8+0+1+0+1
10+0		 9
10		 481.768 (2023)
517.036 (2022)		 341,79422
331,26402
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Avrupa Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Vakıf)		 Anestezi
(İÖ)(Burslu)		 TYT 7+0+1+0+1
9+0		 8
9		 485.783 (2023)
525.900 (2022)		 341,24866
330,04522
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 8+0+1+0+1
10+0		 9
10		 486.908 (2023)
496.495 (2022)		 341,09515
334,10593
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 8+0+1+0+1
8+0		 9
8		 491.693 (2023)
500.759 (2022)		 340,45544
333,51391
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 11+0+2+0+1
12+0		 12
12		 494.847 (2023)
486.113 (2022)		 340,04488
335,57874
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 12+0+2+0+1
12+0		 13
12		 495.783 (2023)
494.590 (2022)		 339,92127
334,36909
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(TRABZON) (Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 10+0+2+0+1
12+0		 13
12		 496.691 (2023)
492.588 (2022)		 339,79710
334,65547
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(YOZGAT) (Devlet)		 Anestezi TYT 80+2+0+2+0
80+2		 84
82		 497.753 (2023)
479.179 (2022)		 339,66596
336,57715
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BAYBURT) (Devlet)		 Anestezi TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 499.935 (2023)
489.575 (2022)		 339,37813
335,08418
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Gedik Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 8+0+1+0+1
8+0		 9
8		 501.016 (2023)
469.383 (2022)		 339,23007
338,01339
IŞIK ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 8+0+1+0+1
8+0		 9
8		 504.101 (2023)
520.128 (2022)		 338,82241
330,83887
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 10+0+2+0+1
12+0		 11
12		 505.081 (2023)
516.229 (2022)		 338,68304
331,37614
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 10+0+2+0+1
12+0		 11
12		 507.685 (2023)
488.365 (2022)		 338,34884
335,25785
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KARS) (Devlet)		 Anestezi TYT 75+2+0+2+0
75+2		 79
77		 512.640 (2023)
506.704 (2022)		 337,70552
332,67715
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(İÖ)(Burslu)		 TYT 7+0+1+0+1
7+0		 7
7		 517.866 (2023)
497.734 (2022)		 337,02527
333,93475
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Kelkit Sema Doğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(GÜMÜŞHANE) (Devlet)		 Anestezi TYT 55+2+0+2+0
55+2		 59
57		 518.045 (2023)
511.354 (2022)		 337,00182
332,04612
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 10+0+1+0+1
10+0		 11
10		 519.593 (2023)
544.102 (2022)		 336,79861
327,64478
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(İÖ)(Burslu)		 TYT 6+0+1+0+1
8+0		 7
8		 523.088 (2023)
458.732 (2022)		 336,35276
339,59462
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Burdur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BURDUR) (Devlet)		 Anestezi
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 50+2+0+2+0
50+2		 53
52		 525.037 (2023)
506.353 (2022)		 336,09888
332,72454
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 10+0+2+0+1
12+0		 11
12		 533.618 (2023)
527.268 (2022)		 335,03151
329,86170
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(TRABZON) (Vakıf)		 Anestezi
(İÖ)(Burslu)		 TYT 7+0+1+0+1
9+0		 9
9		 534.183 (2023)
568.933 (2022)		 334,97088
324,50917
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(İÖ)(Burslu)		 TYT 8+0+1+0+1
8+0		 9
8		 538.516 (2023)
484.352 (2022)		 334,44825
335,83444
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 11+0+2+0+1
11+0		 13
11		 542.727 (2023)
522.881 (2022)		 333,92821
330,46088
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KAHRAMANMARAŞ) (Devlet)		 Anestezi
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+15
60+2		 79
62		 546.508 (2023)
473.636 (2022)		 333,47201
337,39016
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(İÖ)(Burslu)		 TYT 5+0+1+0+1
6		 6
6		 546.696 (2023)
529.348 (2022)		 333,45035
329,58401
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)		 Anestezi
(%50 İndirimli)		 TYT 17+0+0+0+0
17+0		 17
17		 550.643 (2023)
545.034 (2022)		 332,96556
327,53266
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(İÖ)(Burslu)		 TYT 6+0+1+0+1
8+0		 7
8		 552.522 (2023)
496.653 (2022)		 332,73513
334,08411
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)		 Anestezi
(%50 İndirimli)		 TYT 49+0+0+0+0
43+0		 49
43		 552.560 (2023)
569.545 (2022)		 332,73033
324,43844
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(İÖ)(Burslu)		 TYT 5+0+1+0+1
6+0		 6
6		 553.180 (2023)
554.618 (2022)		 332,65489
326,29524
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(İÖ)(Burslu)		 TYT 8+0+1+0+1
8		 10
8		 564.860 (2023)
500.383 (2022)		 331,24975
333,56632
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(İÖ)(Burslu)		 TYT 8+0+1+0+1
7+0		 9
7		 565.610 (2023)
544.140 (2022)		 331,16653
327,64107
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KARS) (Devlet)		 Anestezi
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 575.569 (2023)
574.660 (2022)		 329,98396
323,80407
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(İÖ)(Burslu)		 TYT 5+0+1+0+1
6+0		 7
6		 579.646 (2023)
587.564 (2022)		 329,49890
322,23490
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 8+0+1+0+1
9+0		 9
9		 589.100 (2023)
516.143 (2022)		 328,41642
331,38712
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(İÖ)(Burslu)		 TYT 8+0+1+0+1
8+0		 9
8		 594.959 (2023)
574.744 (2022)		 327,72699
323,79454
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(İÖ)(Burslu)		 TYT 7+0+1+0+1
6+0		 8
6		 612.458 (2023)
593.240 (2022)		 325,75016
321,53864
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 9+0+0+0+0
8+0		 9
8		 663.858 (2023)
666.850 (2022)		 320,23266
313,27598
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(%25 İndirimli)		 TYT 7+0+0+0+0
8+0		 7
8		 665.256 (2023)
641.973 (2022)		 320,09143
315,97642
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(BURSA) (Vakıf)		 Anestezi
(%50 İndirimli)		 TYT 30+0+0+0+0
12+0		 30
12		 724.847 (2023)
644.798 (2022)		 314,15458
315,66925
SANKO ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(GAZİANTEP) (Vakıf)		 Anestezi
(%25 İndirimli)		 TYT 22+0+0+0+0
22+0		 22
22		 726.256 (2023)
686.920 (2022)		 314,02274
311,12868
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(GAZİANTEP) (Vakıf)		 Anestezi
(%25 İndirimli)		 TYT 17+0+0+0+0
13+0		 17
13		 728.746 (2023)
674.871 (2022)		 313,78392
312,39908
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(%50 İndirimli)		 TYT 68+0+0+0+0
68+0		 68
68		 735.019 (2023)
666.948 (2022)		 313,16990
313,26565
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)		 Anestezi
(%50 İndirimli)		 TYT 50+0+0+0+0
46+0		 50
46		 735.932 (2023)
903.073 (2022)		 313,08442
290,99067
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)		 Anestezi
(%50 İndirimli)		 TYT 55+0+0+0+0
51+0		 55
51		 765.224 (2023)
775.773 (2022)		 310,32104
302,32492
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)		 Anestezi
(%25 İndirimli)		 TYT 51+0+0+0+0
42+0		 51
42		 775.973 (2023)
938.994 (2022)		 309,31638
288,01561
BEZM-İ \u00c2LEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(%50 İndirimli)		 TYT 37+0+0+0+0
38+0		 37
38		 777.988 (2023)
745.179 (2022)		 309,13541
305,24996
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(%50 İndirimli)		 TYT 18+0+0+0+0
34+0		 18
34		 784.034 (2023)
703.130 (2022)		 308,59004
309,43692
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(%50 İndirimli)		 TYT 68+0+0+0+0
68+0		 68
68		 784.213 (2023)
727.086 (2022)		 308,57296
307,01571
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Vakıf)		 Anestezi
(%50 İndirimli)		 TYT 51+0+0+0+0
51+0		 51
51		 796.841 (2023)
819.519 (2022)		 307,42935
298,27154
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(İÖ)(%50 İndirimli)		 TYT 13+0+0+0+0
24+0		 13
24		 830.559 (2023)
802.403 (2022)		 304,45190
299,83883
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 19+0+0+0+0
23+0		 19
23		 835.366 (2023)
914.544 (2022)		 304,03513
290,03050
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(İÖ)(%25 İndirimli)		 TYT 4+0+0+0+0
3+0		 4
3		 844.700 (2023)
850.170 (2022)		 303,22148
295,50890
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-LEFKE) (KKTC)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 40+0+0+0+0
35+0		 40
35		 852.707 (2023)
839.113 (2022)		 302,52549
296,48486
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(İÖ)(%50 İndirimli)		 TYT 51+0+0+0+0
42+0		 51
42		 871.486 (2023)
824.438 (2022)		 300,93265
297,81585
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(%50 İndirimli)		 TYT 31+0+0+0+0
31+0		 31
31		 876.321 (2023)
840.033 (2022)		 300,52313
296,40440
GİRNE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-GİRNE) (KKTC)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 5+0+0+0+0
5+0		 5
5		 880.929 (2023)
691.160 (2022)		 300,13475
310,68016
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 9+0+0+0+0
8+0		 9
8		 896.197 (2023)
770.730 (2022)		 298,86191
302,81114
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Meslek Yüksekokulu
(KKTC-GİRNE) (KKTC)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 14+0+0+0+0
12+0		 14
12		 897.786 (2023)
794.539 (2022)		 298,72923
300,57446
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)		 Anestezi
(Ücretli)		 TYT 54+0+0+0+0
47+0		 54
47		 916.035 (2023)
912.375 (2022)		 297,24749
290,21105
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(BURSA) (Vakıf)		 Anestezi
(Ücretli)		 TYT 10+0+0+0+0
20+0		 10
20		 934.658 (2023)
910.078 (2022)		 295,74516
290,40065
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Meslek Yüksekokulu
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 10+0+0+0+0
10+0		 10
10		 943.477 (2023)
1.080.021 (2022)		 295,02915
277,21089
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)		 Anestezi
(%50 İndirimli)		 TYT 42+0+0+0+0
41+0		 42
41		 945.400 (2023)
926.643 (2022)		 294,88008
289,02156
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)		 Anestezi
(%50 İndirimli)		 TYT 42+0+0+0+0
41+0		 42
41		 945.400 (2023)
926.643 (2022)		 294,88008
289,02156
SANKO ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(GAZİANTEP) (Vakıf)		 Anestezi
(Ücretli)		 TYT 20+0+0+0+0
17+0		 20
17		 952.428 (2023)
800.865 (2022)		 294,31332
299,97754
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)		 Anestezi
(%50 İndirimli)		 TYT 44+0+0+0+0
38+0		 44
38		 981.265 (2023)
861.249 (2022)		 292,04778
294,54722
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(İngilizce)(%50 İndirimli)		 TYT 67+0+0+0+0
68+0		 67
68		 986.499 (2023)
973.342 (2022)		 291,65146
285,25717
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(%50 İndirimli)		 TYT 39+0+0+0+0
42+0		 39
42		 989.148 (2023)
1.026.358 (2022)		 291,44983
281,17662
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)		 Anestezi
(%25 İndirimli)		 TYT 47+0+0+0+0
38+0		 47
38		 996.596 (2023)
1.058.072 (2022)		 290,88970
278,81166
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(%50 İndirimli)		 TYT 54+0+0+0+0
60+0		 54
60		 1.031.986 (2023)
1.088.363 (2022)		 288,18656
276,60659
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(GAZİANTEP) (Vakıf)		 Anestezi
(Ücretli)		 TYT 55+0+0+0+0
50+0		 55
50		 1.035.925 (2023)
1.016.202 (2022)		 287,88115
281,94338
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)		 Anestezi
(Ücretli)		 TYT 7+0+0+0+0
5+0		 7
5		 1.051.504 (2023)
942.443 (2022)		 286,72856
287,73778
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(%50 İndirimli)		 TYT 71+0+0+0+0
63		 71
63		 1.053.077 (2023)
990.750 (2022)		 286,61234
283,90651
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)		 Anestezi
(Ücretli)		 TYT 10+0+0+0+0
9+0		 10
9		 1.076.439 (2023)
1.130.436 (2022)		 284,89392
273,61976
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
Kapadokya Meslek Yüksekokulu
(NEVŞEHİR) (Vakıf)		 Anestezi
(%25 İndirimli)		 TYT 34+0+0+0+0
34+0		 34
34		 1.076.897 (2023)
988.155 (2022)		 284,85974
284,10630
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)		 Anestezi
(%25 İndirimli)		 TYT 47+0+0+0+0
47+0		 47
47		 1.086.271 (2023)
871.919 (2022)		 284,17488
293,62941
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(%50 İndirimli)		 TYT 68+0+0+0+0
68+0		 68
68		 1.091.255 (2023)
825.785 (2022)		 283,81624
297,69423
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(İÖ)(%50 İndirimli)		 TYT 31+0+0+0+0
31+0		 31
31		 1.091.436 (2023)
1.176.685 (2022)		 283,80396
270,43627
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(%50 İndirimli)		 TYT 45+0+0+0+0
45+0		 45
45		 1.105.617 (2023)
1.168.112 (2022)		 282,77150
271,01660
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(Ücretli)		 TYT 1+0+0+0+0
1		 1
1		 1.110.352 (2023)
1.051.693 (2022)		 282,42649
279,28611
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(%50 İndirimli)		 TYT 48+0+0+0+0
55+0		 48
55		 1.148.676 (2023)
1.098.987 (2022)		 279,70289
275,84884
IŞIK ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(%50 İndirimli)		 TYT 32+0+0+0+0
27+0		 32
27		 1.160.449 (2023)
1.080.735 (2022)		 278,87196
277,16075
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(%25 İndirimli)		 TYT 66+0+0+0+0
58+0		 66
58		 1.162.030 (2023)
1.282.293 (2022)		 278,76035
263,53206
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(%25 İndirimli)		 TYT 59+0+0+0+0
59+0		 59
59		 1.166.004 (2023)
1.018.323 (2022)		 278,48671
281,78095
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(%50 İndirimli)		 TYT 35+0+0+0+0
54+0		 35
54		 1.168.608 (2023)
1.078.482 (2022)		 278,30643
277,32580
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(%50 İndirimli)		 TYT 68+0+0+0+0
68+0		 68
68		 1.247.177 (2023)
1.235.843 (2022)		 272,90000
266,51918
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(İÖ)(%50 İndirimli)		 TYT 49+0+0+0+0
41		 49
41		 1.261.875 (2023)
1.090.753 (2022)		 271,91344
276,43554
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 1+0+0+0+0
1		 1
1		 1.272.496 (2023)
— (2022)		 271,20205
BEZM-İ \u00c2LEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(Ücretli)		 TYT 10+0+0+0+0
 10
 1.275.143 (2023)
— (2022)		 271,02851
TOROS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Vakıf)		 Anestezi
(Ücretli)		 TYT 54+0+0+0+0
47+0		 54
47		 1.279.858 (2023)
879.195 (2022)		 270,72548
292,99603
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(%50 İndirimli)		 TYT 51+0+0+0+0
51+0		 51
51		 1.281.060 (2023)
1.456.715 (2022)		 270,64561
253,11731
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(İÖ)(%50 İndirimli)		 TYT 34+0+0+0+0
34+0		 34
34		 1.282.138 (2023)
1.353.418 (2022)		 270,57060
259,15488
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-LEFKE) (KKTC)		 Anestezi
(%50 İndirimli)		 TYT 40+0+0+0+0
35+0		 40
35		 1.300.423 (2023)
1.482.675 (2022)		 269,35654
251,65677
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(%50 İndirimli)		 TYT 66+0+0+0+0
67+0		 66
67		 1.300.443 (2023)
1.273.425 (2022)		 269,35522
264,09234
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)		 Anestezi
(Ücretli)		 TYT 28+0+0+0+0
33+0		 28
33		 1.304.895 (2023)
1.393.952 (2022)		 269,06509
256,73507
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(%50 İndirimli)		 TYT 42+0+0+0+0
40+0		 42
40		 1.317.790 (2023)
1.284.624 (2022)		 268,22850
263,38601
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(%50 İndirimli)		 TYT 40+0+0+0+0
33+0		 40
33		 1.339.266 (2023)
1.191.631 (2022)		 266,84148
269,43848
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(%50 İndirimli)		 TYT 59+0+0+0+0
51+0		 59
51		 1.342.220 (2023)
1.166.995 (2022)		 266,65868
271,09194
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(%50 İndirimli)		 TYT 59+0+0+0+0
51+0		 59
51		 1.342.220 (2023)
1.166.995 (2022)		 266,65868
271,09194
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(İÖ)(%25 İndirimli)		 TYT 50+0+0+0+0
42+0		 50
42		 1.367.032 (2023)
1.415.566 (2022)		 265,04697
255,48543
UFUK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)		 Anestezi
(Ücretli)		 TYT 42+0+0+0+0
38+0		 42
38		 1.379.193 (2023)
1.266.218 (2022)		 264,26699
264,55332
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Avrupa Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Vakıf)		 Anestezi
(%25 İndirimli)		 TYT 61+0+0+0+0
68+0		 61
68		 1.391.542 (2023)
1.412.577 (2022)		 263,48508
255,65837
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
Kapadokya Meslek Yüksekokulu
(NEVŞEHİR) (Vakıf)		 Anestezi
(Ücretli)		 TYT 34+0+0+0+0
34+0		 34
34		 1.392.816 (2023)
1.306.202 (2022)		 263,40815
262,03451
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(İÖ)(%50 İndirimli)		 TYT 22+0+0+0+0
19+0		 22
19		 1.397.529 (2023)
1.311.105 (2022)		 263,10772
261,73142
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(%25 İndirimli)		 TYT 63+0+0+0+0
55+0		 63
55		 1.405.982 (2023)
1.440.434 (2022)		 262,57710
254,04192
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(%50 İndirimli)		 TYT 58+0+0+0+0
39+0		 58
39		 1.419.933 (2023)
1.273.657 (2022)		 261,69374
264,07961
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(İÖ)(%50 İndirimli)		 TYT 34+0+0+0+0
34		 34
34		 1.422.435 (2023)
1.379.478 (2022)		 261,54014
257,59060
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Gedik Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(%50 İndirimli)		 TYT 51+0+0+0+0
42+0		 51
42		 1.437.714 (2023)
1.127.349 (2022)		 260,58563
273,83797
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(İÖ)(%50 İndirimli)		 TYT 34+0+0+0+0
35+0		 34
35		 1.444.828 (2023)
1.382.439 (2022)		 260,15346
257,41919
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Meslek Yüksekokulu
(KKTC-GİRNE) (KKTC)		 Anestezi
(%50 İndirimli)		 TYT 14+0+0+0+0
12+0		 14
12		 1.445.926 (2023)
1.636.318 (2022)		 260,08659
243,49022
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(%25 İndirimli)		 TYT 28+0+0+0+0
28		 28
28		 1.452.983 (2023)
1.549.156 (2022)		 259,65552
248,02677
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(İÖ)(%50 İndirimli)		 TYT 34+0+0+0+0
34+0		 34
34		 1.466.301 (2023)
973.250 (2022)		 258,84465
285,26542
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(%50 İndirimli)		 TYT 64+0+0+0+0
60+0		 64
60		 1.469.723 (2023)
1.502.004 (2022)		 258,63069
250,58803
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(Ücretli)		 TYT 43+0+0+0+0
34+0		 43
34		 1.473.301 (2023)
1.452.108 (2022)		 258,41057
253,38012
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(%50 İndirimli)		 TYT 64+0+0+0+0
55+0		 64
55		 1.491.179 (2023)
1.343.920 (2022)		 257,32329
259,72732
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(İÖ)(%25 İndirimli)		 TYT 45+0+0+0+0
38+0		 45
38		 1.495.591 (2023)
1.345.505 (2022)		 257,04879
259,63249
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(Ücretli)		 TYT 2+0+0+0+0
1+0		 2
1		 1.503.773 (2023)
1.708.710 (2022)		 256,55088
239,84477
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(Ücretli)		 TYT 9+0+0+0+0
9+0		 9
9		 1.517.244 (2023)
1.544.318 (2022)		 255,73736
248,28530
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(Ücretli)		 TYT 67+0+0+0+0
60+0		 67
60		 1.522.556 (2023)
1.486.730 (2022)		 255,42030
251,42857
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 5+0+0+0+0
4+0		 5
4		 1.530.593 (2023)
1.536.356 (2022)		 254,93957
248,71234
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(%25 İndirimli)		 TYT 32+0+0+0+0
32+0		 32
32		 1.553.326 (2023)
1.463.988 (2022)		 253,60002
252,70539
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)		 Anestezi
(%50 İndirimli)		 TYT 23+0+0+0+0
10+0		 23
10		 1.566.384 (2023)
1.395.787 (2022)		 252,82978
256,62925
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(%25 İndirimli)		 TYT 16+0+0+0+0
23+0		 16
23		 1.571.131 (2023)
1.737.048 (2022)		 252,54815
238,47409
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 Anestezi
(%50 İndirimli)		 TYT 46+0+0+0+0
37+0		 46
37		 1.601.752 (2023)
1.760.095 (2022)		 250,74215
237,36709
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(İÖ)(%50 İndirimli)		 TYT 42+0+0+0+0
42+0		 42
42		 1.604.784 (2023)
1.464.614 (2022)		 250,56609
252,66863
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(Ücretli)		 TYT 13+0+0+0+0
13+0		 13
13		 1.626.641 (2023)
1.718.937 (2022)		 249,29342
239,35023
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 4+0+0+0+0
7+0		 4
7		 1.677.799 (2023)
1.850.013 (2022)		 246,33996
233,17230
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 Anestezi
(%50 İndirimli)		 TYT 47+0+0+0+0
42+0		 47
42		 1.696.178 (2023)
1.898.531 (2022)		 245,30639
230,99356
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(İÖ)(%50 İndirimli)		 TYT 47+0+0+0+0
43+0		 47
43		 1.713.663 (2023)
1.547.667 (2022)		 244,30898
248,10630
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(TRABZON) (Vakıf)		 Anestezi
(Ücretli)		 TYT 68+0+0+0+0
68+0		 68
68		 1.719.625 (2023)
1.555.056 (2022)		 243,97830
247,71128
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(Ücretli)		 TYT 11+0+0+0+0
11+0		 11
11		 1.721.201 (2023)
1.712.104 (2022)		 243,89044
239,67954
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Avrupa Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Vakıf)		 Anestezi
(İÖ)(%25 İndirimli)		 TYT 46+0+0+0+0
51+0		 46
51		 1.761.998 (2023)
1.707.507 (2022)		 241,61074
239,90187
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Meslek Yüksekokulu
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 Anestezi
(%50 İndirimli)		 TYT 10+0+0+0+0
10+0		 10
10		 1.778.855 (2023)
2.091.534 (2022)		 240,67709
222,77654
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(Ücretli)		 TYT 10+0+0+0+0
9+0		 10
9		 1.812.061 (2023)
1.828.137 (2022)		 238,86973
234,18056
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 25+0+0+0+0
18+0		 25
18		 1.820.303 (2023)
1.441.164 (2022)		 238,42564
253,99745
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 20+0+0+0+0
15+0		 20
15		 1.821.272 (2023)
1.807.777 (2022)		 238,37495
235,12068
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 46+0+0+0+0
39+0		 46
39		 1.823.009 (2023)
1.686.077 (2022)		 238,28057
240,95923
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(İÖ)(%25 İndirimli)		 TYT 20+0+0+0+0
 20
 1.823.457 (2023)
— (2022)		 238,25526
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(İÖ)(%25 İndirimli)		 TYT 20+0+0+0+0
 20
 1.823.457 (2023)
— (2022)		 238,25526
GİRNE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-GİRNE) (KKTC)		 Anestezi
(%50 İndirimli)		 TYT 25+0+0+0+0
25+0		 25
25		 1.855.575 (2023)
2.184.198 (2022)		 236,51543
219,01870
IŞIK ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(Ücretli)		 TYT 23+0+0+0+0
19+0		 23
19		 1.869.501 (2023)
1.999.726 (2022)		 235,76093
226,61318
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(%25 İndirimli)		 TYT 40+0+0+0+0
 40
 1.874.925 (2023)
— (2022)		 235,46991
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(%25 İndirimli)		 TYT 76+0+0+0+0
35+0		 76
35		 1.882.909 (2023)
1.107.364 (2022)		 235,04286
275,24150
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(Ücretli)		 TYT 13+0+0+0+0
29+0		 13
29		 1.939.414 (2023)
2.136.636 (2022)		 232,04273
220,92108
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(Ücretli)		 TYT 40+0+0+0+0
40		 40
40		 1.943.510 (2023)
1.958.685 (2022)		 231,82771
228,36163
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(Ücretli)		 TYT 36+0+0+0+0
36+0		 36
36		 1.952.386 (2023)
1.991.178 (2022)		 231,36252
226,97521
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 14+0+0+0+0
14+0		 14
14		 1.964.597 (2023)
1.628.810 (2022)		 230,71252
243,87478
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Meslek Yüksekokulu
(KKTC-GİRNE) (KKTC)		 Anestezi
(Ücretli)		 TYT 15+0+0+0+0
11+0		 15
11		 1.987.527 (2023)
2.319.087 (2022)		 229,51646
213,59086
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(İÖ)(%25 İndirimli)		 TYT 50+0+0+0+0
38+0		 50
38		 2.013.356 (2023)
1.346.783 (2022)		 228,17410
259,55352
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(TRABZON) (Vakıf)		 Anestezi
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 47+0+0+0+0
46+0		 47
46		 2.040.550 (2023)
2.037.570 (2022)		 226,77390
225,02567
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(Ücretli)		 TYT 33+0+0+0+0
37+0		 33
37		 2.048.632 (2023)
2.089.031 (2022)		 226,36121
222,87949
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(AYDIN) (Devlet)		 Anestezi
(KKTC Uyruklu)		 TYT 1+0+0+0+0
3+0		 1
1		 2.053.871 (2023)
Dolmadı (2022)		 226,09422
Dolmadı
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Meslek Yüksekokulu
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 Anestezi
(Ücretli)		 TYT 10+0+0+0+0
10+0		 10
10		 2.070.596 (2023)
2.294.244 (2022)		 225,22551
214,57962
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(Ücretli)		 TYT 36+0+0+0+0
18+0		 36
18		 2.186.514 (2023)
1.550.255 (2022)		 219,41083
247,97021
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