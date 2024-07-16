Anestezi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2024 YÖK ATLAS || Özel ve Devlet Üniversiteleri Anestezi Taban Puanları ve Kontenjanları

Anestezi 2024 taban puanları ve başarı sıralaması gündemde. 2 yıllık ön lisans bölümleri arasında yer alan bu bölümü tercih etmek için adaylar YKS sayısal puan türünden terciğhlerini gerçekleştirebilecek. Anesteszi sıralama, taban puanları ve başarı sıralaması bu bölüm için en merak edilen konuların başında geliyor. İşte, Anestezi bölümü taban puanları 2024…