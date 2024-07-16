Anestezi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2024 YÖK ATLAS || Özel ve Devlet Üniversiteleri Anestezi Taban Puanları ve Kontenjanları

|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
|Yer.
|Sıralama
|Taban
Puanı
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|10+0+2+0+1
11+0
|11
11
|333.351 (2023)
332.898 (2022)
|365,57682
361,75421
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)
|Anestezi
(%50 İndirimli)
|TYT
|17+0+0+0+0
17+0
|17
17
|550.643 (2023)
545.034 (2022)
|332,96556
327,53266
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)
|Anestezi
(Ücretli)
|TYT
|54+0+0+0+0
47+0
|54
47
|916.035 (2023)
912.375 (2022)
|297,24749
290,21105
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|4+0+1+0+1
5+0
|5
5
|215.194 (2023)
197.955 (2022)
|393,36398
396,60780
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)
|Anestezi
(Ankara)(Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına)
|TYT
|3+1+0+0+0
2+1
|4
3
|228.663 (2023)
173.778 (2022)
|389,51611
405,05409
|BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|7+0+1+0+1
7+0
|8
7
|249.019 (2023)
256.414 (2022)
|384,18925
379,41769
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|Anestezi
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|265.960 (2023)
269.312 (2022)
|380,05363
376,12105
|SANKO ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(GAZİANTEP) (Vakıf)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|6+0+1+0+1
7+0
|8
7
|266.495 (2023)
305.319 (2022)
|379,92346
367,67104
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)
|Anestezi
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|266.819 (2023)
275.333 (2022)
|379,84646
374,63675
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|5+0+1+0+1
9+0
|7
9
|273.098 (2023)
291.294 (2022)
|378,36073
370,85386
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(DİYARBAKIR) (Devlet)
|Anestezi
|TYT
|70+2+0+2+18
70+2
|92
72
|276.329 (2023)
270.517 (2022)
|377,62199
375,81851
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|8+0+1+0+1
7+0
|10
7
|284.474 (2023)
314.408 (2022)
|375,75306
365,69770
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)
|Anestezi
|TYT
|50+2+0+2+13
75+2
|67
77
|289.326 (2023)
315.037 (2022)
|374,65852
365,55899
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|Anestezi
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|301.124 (2023)
304.580 (2022)
|372,11333
367,83181
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Devlet)
|Anestezi
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|301.688 (2023)
303.150 (2022)
|371,99273
368,14703
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BURSA) (Devlet)
|Anestezi
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|308.603 (2023)
324.316 (2022)
|370,53594
363,56390
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)
|Anestezi
(Ankara)
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|309.399 (2023)
328.057 (2022)
|370,36584
362,78506
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|10+0+2+0+1
12+0
|11
12
|311.674 (2023)
307.162 (2022)
|369,89381
367,25075
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(GAZİANTEP) (Vakıf)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|11+0+2+0+1
12+0
|13
12
|313.292 (2023)
355.136 (2022)
|369,56879
357,25956
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|7+0+1+0+1
8+0
|9
8
|321.739 (2023)
307.757 (2022)
|367,87494
367,12344
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SAMSUN) (Devlet)
|Anestezi
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|321.778 (2023)
328.181 (2022)
|367,86696
362,75749
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|10+0+2+0+1
12+0
|11
12
|324.349 (2023)
317.981 (2022)
|367,35799
364,91625
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Anestezi
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|324.473 (2023)
332.024 (2022)
|367,33361
361,93466
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Devlet)
|Anestezi
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|328.156 (2023)
343.594 (2022)
|366,59647
359,55783
|İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|9+0+1+0+1
9+0
|10
9
|333.078 (2023)
385.367 (2022)
|365,62816
351,67607
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|10+0+2+0+1
11+0
|11
11
|333.351 (2023)
332.898 (2022)
|365,57682
361,75421
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(VAN) (Devlet)
|Anestezi
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|333.364 (2023)
347.367 (2022)
|365,57502
358,80133
|LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|8+0+1+0+1
8+0
|10
8
|334.091 (2023)
341.672 (2022)
|365,44836
359,94063
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Vakıf)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|8+0+1+0+1
9+0
|10
9
|336.074 (2023)
379.968 (2022)
|365,06956
352,63227
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KAYSERİ) (Devlet)
|Anestezi
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|337.167 (2023)
356.373 (2022)
|364,86948
357,01538
|UFUK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|7+0+1+0+1
7+0
|8
7
|340.631 (2023)
339.966 (2022)
|364,22177
360,28837
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ELAZIĞ) (Devlet)
|Anestezi
|TYT
|70+2+0+2+18
70+2
|92
72
|345.065 (2023)
350.446 (2022)
|363,40034
358,18347
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Devlet)
|Anestezi
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|352.180 (2023)
361.426 (2022)
|362,09958
356,05220
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|10+0+2+0+1
12+0
|11
12
|354.145 (2023)
365.030 (2022)
|361,73566
355,37771
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ÇANAKKALE) (Devlet)
|Anestezi
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|355.136 (2023)
378.787 (2022)
|361,54649
352,84276
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(MALATYA) (Devlet)
|Anestezi
|TYT
|70+2+0+2+18
70+2
|92
72
|357.173 (2023)
329.666 (2022)
|361,18340
362,42607
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|4+0+1+0+1
5+0
|5
5
|358.103 (2023)
283.219 (2022)
|361,01201
372,73968
|MUDANYA ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(BURSA) (Vakıf)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|9+0+1+0+1
8+0
|11
8
|361.946 (2023)
448.704 (2022)
|360,31266
341,13745
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|6+0+1+0+1
7+0
|8
7
|363.722 (2023)
371.599 (2022)
|360,00145
354,16123
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(İngilizce)(Burslu)
|TYT
|10+0+2+0+1
12+0
|11
12
|363.948 (2023)
365.979 (2022)
|359,96113
355,20044
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ERZURUM) (Devlet)
|Anestezi
|TYT
|75+2+0+2+0
75+2
|79
77
|366.326 (2023)
397.173 (2022)
|359,54395
349,58678
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(DENİZLİ) (Devlet)
|Anestezi
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|367.095 (2023)
389.143 (2022)
|359,41437
350,99841
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(AYDIN) (Devlet)
|Anestezi
|TYT
|80+2+0+2+0
80+2
|84
82
|368.006 (2023)
384.582 (2022)
|359,26056
351,81344
|YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|10+0+1+0+1
10+0
|11
10
|368.380 (2023)
389.611 (2022)
|359,19730
350,91287
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Anestezi
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|369.270 (2023)
380.248 (2022)
|359,04189
352,58582
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|11+0+2+0+1
12+0
|12
12
|374.310 (2023)
397.013 (2022)
|358,18272
349,61587
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|10+0+1+0+1
12+0
|12
12
|376.987 (2023)
383.541 (2022)
|357,73423
351,99520
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SAKARYA) (Devlet)
|Anestezi
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|377.677 (2023)
392.971 (2022)
|357,61230
350,33059
|TOROS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Vakıf)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|8+0+1+0+1
8+0
|10
8
|380.938 (2023)
405.296 (2022)
|357,06236
348,18133
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|10+0+2+0+1
12+0
|11
12
|384.879 (2023)
386.544 (2022)
|356,37688
351,45661
|İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|7+0+1+0+1
7+0
|8
7
|386.419 (2023)
420.533 (2022)
|356,11881
345,64666
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ISPARTA) (Devlet)
|Anestezi
|TYT
|85+3+0+3+0
85+3
|91
88
|391.066 (2023)
409.952 (2022)
|355,33462
347,40183
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ŞANLIURFA) (Devlet)
|Anestezi
|TYT
|60+2+0+2+15
60+2
|79
62
|392.938 (2023)
403.702 (2022)
|355,03440
348,45943
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SİVAS) (Devlet)
|Anestezi
|TYT
|70+2+0+2+18
70+2
|92
72
|394.449 (2023)
401.114 (2022)
|354,77184
348,91683
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|10+0+1+0+1
10+0
|11
10
|399.888 (2023)
392.705 (2022)
|353,86625
350,37721
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|5+0+1+0+1
8+0
|6
8
|402.540 (2023)
404.586 (2022)
|353,43626
348,30477
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|8+0+1+0+1
8+0
|9
8
|405.466 (2023)
350.231 (2022)
|352,99011
358,22455
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(HATAY) (Devlet)
|Anestezi
|TYT
|20+1+0+1+5
65+2
|27
67
|406.609 (2023)
399.644 (2022)
|352,81807
349,16795
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|8+0+1+0+1
9+0
|9
9
|409.153 (2023)
457.135 (2022)
|352,42328
339,84011
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
Kapadokya Meslek Yüksekokulu
(NEVŞEHİR) (Vakıf)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|10+0+2+0+1
12+0
|12
12
|409.633 (2023)
419.045 (2022)
|352,34295
345,89655
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|8+0+1+0+1
7+0
|9
7
|415.480 (2023)
449.293 (2022)
|351,40982
341,05135
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|10+0+2+0+1
10+0
|11
10
|424.091 (2023)
424.158 (2022)
|350,08188
345,05051
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|10+0+2+0+1
12
|11
12
|424.357 (2023)
407.110 (2022)
|350,04127
347,87290
|KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Kütahya Meslek Yüksekokulu
(KÜTAHYA) (Devlet)
|Anestezi
|TYT
|40+1+0+1+0
—
|42
—
|425.226 (2023)
— (2022)
|349,90995
—
|BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BİTLİS) (Devlet)
|Anestezi
|TYT
|55+2+0+2+0
55+2
|59
57
|425.876 (2023)
448.859 (2022)
|349,80699
341,11532
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KAHRAMANMARAŞ) (Devlet)
|Anestezi
|TYT
|70+2+0+2+18
70+2
|92
72
|429.018 (2023)
392.195 (2022)
|349,34033
350,46846
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Avrupa Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Vakıf)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|10+0+1+0+1
12+0
|12
12
|429.659 (2023)
464.403 (2022)
|349,24243
338,76188
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|5+0+1+0+1
6+0
|6
6
|434.459 (2023)
437.156 (2022)
|348,52712
342,96124
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KIRIKKALE) (Devlet)
|Anestezi
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|434.549 (2023)
437.861 (2022)
|348,51420
342,84835
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SİNOP) (Devlet)
|Anestezi
|TYT
|30+1+0+1+0
30+1
|32
31
|435.004 (2023)
465.840 (2022)
|348,44675
338,55077
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Burdur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BURDUR) (Devlet)
|Anestezi
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|437.292 (2023)
436.354 (2022)
|348,10177
343,08498
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(GİRESUN) (Devlet)
|Anestezi
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|439.618 (2023)
451.884 (2022)
|347,75960
340,65685
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|7+0+1+0+1
8+0
|8
8
|451.944 (2023)
446.423 (2022)
|345,97132
341,48837
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ERZİNCAN) (Devlet)
|Anestezi
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|453.986 (2023)
458.874 (2022)
|345,67910
339,57317
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(RİZE) (Devlet)
|Anestezi
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|455.242 (2023)
459.921 (2022)
|345,49662
339,40973
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(EDİRNE) (Devlet)
|Anestezi
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|457.225 (2023)
465.725 (2022)
|345,21586
338,56722
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ZONGULDAK) (Devlet)
|Anestezi
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|462.280 (2023)
459.582 (2022)
|344,49039
339,46239
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|11+0+2+0+1
11
|12
11
|463.475 (2023)
489.553 (2022)
|344,32867
335,08731
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|10+0+1+0+1
11+0
|11
11
|468.654 (2023)
437.403 (2022)
|343,60598
342,91989
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|9+0+1+0+1
9+0
|10
9
|470.582 (2023)
487.784 (2022)
|343,33965
335,34379
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|7+0+1+0+1
8+0
|9
8
|474.660 (2023)
473.463 (2022)
|342,75816
337,41700
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|8+0+1+0+1
8+0
|9
8
|478.531 (2023)
479.940 (2022)
|342,23354
336,46550
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|10+0+1+0+1
12+0
|11
12
|479.372 (2023)
447.737 (2022)
|342,11858
341,28043
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|8+0+1+0+1
10+0
|9
10
|481.768 (2023)
517.036 (2022)
|341,79422
331,26402
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Avrupa Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Vakıf)
|Anestezi
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|7+0+1+0+1
9+0
|8
9
|485.783 (2023)
525.900 (2022)
|341,24866
330,04522
|İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|8+0+1+0+1
10+0
|9
10
|486.908 (2023)
496.495 (2022)
|341,09515
334,10593
|İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|8+0+1+0+1
8+0
|9
8
|491.693 (2023)
500.759 (2022)
|340,45544
333,51391
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|11+0+2+0+1
12+0
|12
12
|494.847 (2023)
486.113 (2022)
|340,04488
335,57874
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|12+0+2+0+1
12+0
|13
12
|495.783 (2023)
494.590 (2022)
|339,92127
334,36909
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(TRABZON) (Vakıf)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|10+0+2+0+1
12+0
|13
12
|496.691 (2023)
492.588 (2022)
|339,79710
334,65547
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(YOZGAT) (Devlet)
|Anestezi
|TYT
|80+2+0+2+0
80+2
|84
82
|497.753 (2023)
479.179 (2022)
|339,66596
336,57715
|BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BAYBURT) (Devlet)
|Anestezi
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|499.935 (2023)
489.575 (2022)
|339,37813
335,08418
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Gedik Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|8+0+1+0+1
8+0
|9
8
|501.016 (2023)
469.383 (2022)
|339,23007
338,01339
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|8+0+1+0+1
8+0
|9
8
|504.101 (2023)
520.128 (2022)
|338,82241
330,83887
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|10+0+2+0+1
12+0
|11
12
|505.081 (2023)
516.229 (2022)
|338,68304
331,37614
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|10+0+2+0+1
12+0
|11
12
|507.685 (2023)
488.365 (2022)
|338,34884
335,25785
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KARS) (Devlet)
|Anestezi
|TYT
|75+2+0+2+0
75+2
|79
77
|512.640 (2023)
506.704 (2022)
|337,70552
332,67715
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|7+0+1+0+1
7+0
|7
7
|517.866 (2023)
497.734 (2022)
|337,02527
333,93475
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Kelkit Sema Doğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(GÜMÜŞHANE) (Devlet)
|Anestezi
|TYT
|55+2+0+2+0
55+2
|59
57
|518.045 (2023)
511.354 (2022)
|337,00182
332,04612
|İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|10+0+1+0+1
10+0
|11
10
|519.593 (2023)
544.102 (2022)
|336,79861
327,64478
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|6+0+1+0+1
8+0
|7
8
|523.088 (2023)
458.732 (2022)
|336,35276
339,59462
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Burdur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BURDUR) (Devlet)
|Anestezi
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|53
52
|525.037 (2023)
506.353 (2022)
|336,09888
332,72454
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|10+0+2+0+1
12+0
|11
12
|533.618 (2023)
527.268 (2022)
|335,03151
329,86170
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(TRABZON) (Vakıf)
|Anestezi
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|7+0+1+0+1
9+0
|9
9
|534.183 (2023)
568.933 (2022)
|334,97088
324,50917
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|8+0+1+0+1
8+0
|9
8
|538.516 (2023)
484.352 (2022)
|334,44825
335,83444
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|11+0+2+0+1
11+0
|13
11
|542.727 (2023)
522.881 (2022)
|333,92821
330,46088
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KAHRAMANMARAŞ) (Devlet)
|Anestezi
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+15
60+2
|79
62
|546.508 (2023)
473.636 (2022)
|333,47201
337,39016
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|5+0+1+0+1
6
|6
6
|546.696 (2023)
529.348 (2022)
|333,45035
329,58401
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)
|Anestezi
(%50 İndirimli)
|TYT
|17+0+0+0+0
17+0
|17
17
|550.643 (2023)
545.034 (2022)
|332,96556
327,53266
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|6+0+1+0+1
8+0
|7
8
|552.522 (2023)
496.653 (2022)
|332,73513
334,08411
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)
|Anestezi
(%50 İndirimli)
|TYT
|49+0+0+0+0
43+0
|49
43
|552.560 (2023)
569.545 (2022)
|332,73033
324,43844
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|5+0+1+0+1
6+0
|6
6
|553.180 (2023)
554.618 (2022)
|332,65489
326,29524
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|8+0+1+0+1
8
|10
8
|564.860 (2023)
500.383 (2022)
|331,24975
333,56632
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|8+0+1+0+1
7+0
|9
7
|565.610 (2023)
544.140 (2022)
|331,16653
327,64107
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KARS) (Devlet)
|Anestezi
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|575.569 (2023)
574.660 (2022)
|329,98396
323,80407
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|5+0+1+0+1
6+0
|7
6
|579.646 (2023)
587.564 (2022)
|329,49890
322,23490
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|8+0+1+0+1
9+0
|9
9
|589.100 (2023)
516.143 (2022)
|328,41642
331,38712
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|8+0+1+0+1
8+0
|9
8
|594.959 (2023)
574.744 (2022)
|327,72699
323,79454
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|7+0+1+0+1
6+0
|8
6
|612.458 (2023)
593.240 (2022)
|325,75016
321,53864
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|9+0+0+0+0
8+0
|9
8
|663.858 (2023)
666.850 (2022)
|320,23266
313,27598
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(%25 İndirimli)
|TYT
|7+0+0+0+0
8+0
|7
8
|665.256 (2023)
641.973 (2022)
|320,09143
315,97642
|MUDANYA ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(BURSA) (Vakıf)
|Anestezi
(%50 İndirimli)
|TYT
|30+0+0+0+0
12+0
|30
12
|724.847 (2023)
644.798 (2022)
|314,15458
315,66925
|SANKO ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(GAZİANTEP) (Vakıf)
|Anestezi
(%25 İndirimli)
|TYT
|22+0+0+0+0
22+0
|22
22
|726.256 (2023)
686.920 (2022)
|314,02274
311,12868
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(GAZİANTEP) (Vakıf)
|Anestezi
(%25 İndirimli)
|TYT
|17+0+0+0+0
13+0
|17
13
|728.746 (2023)
674.871 (2022)
|313,78392
312,39908
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(%50 İndirimli)
|TYT
|68+0+0+0+0
68+0
|68
68
|735.019 (2023)
666.948 (2022)
|313,16990
313,26565
|YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)
|Anestezi
(%50 İndirimli)
|TYT
|50+0+0+0+0
46+0
|50
46
|735.932 (2023)
903.073 (2022)
|313,08442
290,99067
|İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)
|Anestezi
(%50 İndirimli)
|TYT
|55+0+0+0+0
51+0
|55
51
|765.224 (2023)
775.773 (2022)
|310,32104
302,32492
|LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)
|Anestezi
(%25 İndirimli)
|TYT
|51+0+0+0+0
42+0
|51
42
|775.973 (2023)
938.994 (2022)
|309,31638
288,01561
|BEZM-İ \u00c2LEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(%50 İndirimli)
|TYT
|37+0+0+0+0
38+0
|37
38
|777.988 (2023)
745.179 (2022)
|309,13541
305,24996
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(%50 İndirimli)
|TYT
|18+0+0+0+0
34+0
|18
34
|784.034 (2023)
703.130 (2022)
|308,59004
309,43692
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(%50 İndirimli)
|TYT
|68+0+0+0+0
68+0
|68
68
|784.213 (2023)
727.086 (2022)
|308,57296
307,01571
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Vakıf)
|Anestezi
(%50 İndirimli)
|TYT
|51+0+0+0+0
51+0
|51
51
|796.841 (2023)
819.519 (2022)
|307,42935
298,27154
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(İÖ)(%50 İndirimli)
|TYT
|13+0+0+0+0
24+0
|13
24
|830.559 (2023)
802.403 (2022)
|304,45190
299,83883
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|19+0+0+0+0
23+0
|19
23
|835.366 (2023)
914.544 (2022)
|304,03513
290,03050
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(İÖ)(%25 İndirimli)
|TYT
|4+0+0+0+0
3+0
|4
3
|844.700 (2023)
850.170 (2022)
|303,22148
295,50890
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-LEFKE) (KKTC)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|40+0+0+0+0
35+0
|40
35
|852.707 (2023)
839.113 (2022)
|302,52549
296,48486
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(İÖ)(%50 İndirimli)
|TYT
|51+0+0+0+0
42+0
|51
42
|871.486 (2023)
824.438 (2022)
|300,93265
297,81585
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(%50 İndirimli)
|TYT
|31+0+0+0+0
31+0
|31
31
|876.321 (2023)
840.033 (2022)
|300,52313
296,40440
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-GİRNE) (KKTC)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|5+0+0+0+0
5+0
|5
5
|880.929 (2023)
691.160 (2022)
|300,13475
310,68016
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|9+0+0+0+0
8+0
|9
8
|896.197 (2023)
770.730 (2022)
|298,86191
302,81114
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Meslek Yüksekokulu
(KKTC-GİRNE) (KKTC)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|14+0+0+0+0
12+0
|14
12
|897.786 (2023)
794.539 (2022)
|298,72923
300,57446
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)
|Anestezi
(Ücretli)
|TYT
|54+0+0+0+0
47+0
|54
47
|916.035 (2023)
912.375 (2022)
|297,24749
290,21105
|MUDANYA ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(BURSA) (Vakıf)
|Anestezi
(Ücretli)
|TYT
|10+0+0+0+0
20+0
|10
20
|934.658 (2023)
910.078 (2022)
|295,74516
290,40065
|KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Meslek Yüksekokulu
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|10+0+0+0+0
10+0
|10
10
|943.477 (2023)
1.080.021 (2022)
|295,02915
277,21089
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)
|Anestezi
(%50 İndirimli)
|TYT
|42+0+0+0+0
41+0
|42
41
|945.400 (2023)
926.643 (2022)
|294,88008
289,02156
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)
|Anestezi
(%50 İndirimli)
|TYT
|42+0+0+0+0
41+0
|42
41
|945.400 (2023)
926.643 (2022)
|294,88008
289,02156
|SANKO ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(GAZİANTEP) (Vakıf)
|Anestezi
(Ücretli)
|TYT
|20+0+0+0+0
17+0
|20
17
|952.428 (2023)
800.865 (2022)
|294,31332
299,97754
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)
|Anestezi
(%50 İndirimli)
|TYT
|44+0+0+0+0
38+0
|44
38
|981.265 (2023)
861.249 (2022)
|292,04778
294,54722
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(İngilizce)(%50 İndirimli)
|TYT
|67+0+0+0+0
68+0
|67
68
|986.499 (2023)
973.342 (2022)
|291,65146
285,25717
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(%50 İndirimli)
|TYT
|39+0+0+0+0
42+0
|39
42
|989.148 (2023)
1.026.358 (2022)
|291,44983
281,17662
|İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)
|Anestezi
(%25 İndirimli)
|TYT
|47+0+0+0+0
38+0
|47
38
|996.596 (2023)
1.058.072 (2022)
|290,88970
278,81166
|İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(%50 İndirimli)
|TYT
|54+0+0+0+0
60+0
|54
60
|1.031.986 (2023)
1.088.363 (2022)
|288,18656
276,60659
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(GAZİANTEP) (Vakıf)
|Anestezi
(Ücretli)
|TYT
|55+0+0+0+0
50+0
|55
50
|1.035.925 (2023)
1.016.202 (2022)
|287,88115
281,94338
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)
|Anestezi
(Ücretli)
|TYT
|7+0+0+0+0
5+0
|7
5
|1.051.504 (2023)
942.443 (2022)
|286,72856
287,73778
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(%50 İndirimli)
|TYT
|71+0+0+0+0
63
|71
63
|1.053.077 (2023)
990.750 (2022)
|286,61234
283,90651
|YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)
|Anestezi
(Ücretli)
|TYT
|10+0+0+0+0
9+0
|10
9
|1.076.439 (2023)
1.130.436 (2022)
|284,89392
273,61976
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
Kapadokya Meslek Yüksekokulu
(NEVŞEHİR) (Vakıf)
|Anestezi
(%25 İndirimli)
|TYT
|34+0+0+0+0
34+0
|34
34
|1.076.897 (2023)
988.155 (2022)
|284,85974
284,10630
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)
|Anestezi
(%25 İndirimli)
|TYT
|47+0+0+0+0
47+0
|47
47
|1.086.271 (2023)
871.919 (2022)
|284,17488
293,62941
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(%50 İndirimli)
|TYT
|68+0+0+0+0
68+0
|68
68
|1.091.255 (2023)
825.785 (2022)
|283,81624
297,69423
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(İÖ)(%50 İndirimli)
|TYT
|31+0+0+0+0
31+0
|31
31
|1.091.436 (2023)
1.176.685 (2022)
|283,80396
270,43627
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(%50 İndirimli)
|TYT
|45+0+0+0+0
45+0
|45
45
|1.105.617 (2023)
1.168.112 (2022)
|282,77150
271,01660
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(Ücretli)
|TYT
|1+0+0+0+0
1
|1
1
|1.110.352 (2023)
1.051.693 (2022)
|282,42649
279,28611
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(%50 İndirimli)
|TYT
|48+0+0+0+0
55+0
|48
55
|1.148.676 (2023)
1.098.987 (2022)
|279,70289
275,84884
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(%50 İndirimli)
|TYT
|32+0+0+0+0
27+0
|32
27
|1.160.449 (2023)
1.080.735 (2022)
|278,87196
277,16075
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(%25 İndirimli)
|TYT
|66+0+0+0+0
58+0
|66
58
|1.162.030 (2023)
1.282.293 (2022)
|278,76035
263,53206
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(%25 İndirimli)
|TYT
|59+0+0+0+0
59+0
|59
59
|1.166.004 (2023)
1.018.323 (2022)
|278,48671
281,78095
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(%50 İndirimli)
|TYT
|35+0+0+0+0
54+0
|35
54
|1.168.608 (2023)
1.078.482 (2022)
|278,30643
277,32580
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(%50 İndirimli)
|TYT
|68+0+0+0+0
68+0
|68
68
|1.247.177 (2023)
1.235.843 (2022)
|272,90000
266,51918
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(İÖ)(%50 İndirimli)
|TYT
|49+0+0+0+0
41
|49
41
|1.261.875 (2023)
1.090.753 (2022)
|271,91344
276,43554
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|1+0+0+0+0
1
|1
1
|1.272.496 (2023)
— (2022)
|271,20205
—
|BEZM-İ \u00c2LEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(Ücretli)
|TYT
|10+0+0+0+0
—
|10
—
|1.275.143 (2023)
— (2022)
|271,02851
—
|TOROS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Vakıf)
|Anestezi
(Ücretli)
|TYT
|54+0+0+0+0
47+0
|54
47
|1.279.858 (2023)
879.195 (2022)
|270,72548
292,99603
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(%50 İndirimli)
|TYT
|51+0+0+0+0
51+0
|51
51
|1.281.060 (2023)
1.456.715 (2022)
|270,64561
253,11731
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(İÖ)(%50 İndirimli)
|TYT
|34+0+0+0+0
34+0
|34
34
|1.282.138 (2023)
1.353.418 (2022)
|270,57060
259,15488
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-LEFKE) (KKTC)
|Anestezi
(%50 İndirimli)
|TYT
|40+0+0+0+0
35+0
|40
35
|1.300.423 (2023)
1.482.675 (2022)
|269,35654
251,65677
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(%50 İndirimli)
|TYT
|66+0+0+0+0
67+0
|66
67
|1.300.443 (2023)
1.273.425 (2022)
|269,35522
264,09234
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)
|Anestezi
(Ücretli)
|TYT
|28+0+0+0+0
33+0
|28
33
|1.304.895 (2023)
1.393.952 (2022)
|269,06509
256,73507
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(%50 İndirimli)
|TYT
|42+0+0+0+0
40+0
|42
40
|1.317.790 (2023)
1.284.624 (2022)
|268,22850
263,38601
|İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(%50 İndirimli)
|TYT
|40+0+0+0+0
33+0
|40
33
|1.339.266 (2023)
1.191.631 (2022)
|266,84148
269,43848
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(%50 İndirimli)
|TYT
|59+0+0+0+0
51+0
|59
51
|1.342.220 (2023)
1.166.995 (2022)
|266,65868
271,09194
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(%50 İndirimli)
|TYT
|59+0+0+0+0
51+0
|59
51
|1.342.220 (2023)
1.166.995 (2022)
|266,65868
271,09194
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(İÖ)(%25 İndirimli)
|TYT
|50+0+0+0+0
42+0
|50
42
|1.367.032 (2023)
1.415.566 (2022)
|265,04697
255,48543
|UFUK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)
|Anestezi
(Ücretli)
|TYT
|42+0+0+0+0
38+0
|42
38
|1.379.193 (2023)
1.266.218 (2022)
|264,26699
264,55332
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Avrupa Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Vakıf)
|Anestezi
(%25 İndirimli)
|TYT
|61+0+0+0+0
68+0
|61
68
|1.391.542 (2023)
1.412.577 (2022)
|263,48508
255,65837
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
Kapadokya Meslek Yüksekokulu
(NEVŞEHİR) (Vakıf)
|Anestezi
(Ücretli)
|TYT
|34+0+0+0+0
34+0
|34
34
|1.392.816 (2023)
1.306.202 (2022)
|263,40815
262,03451
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(İÖ)(%50 İndirimli)
|TYT
|22+0+0+0+0
19+0
|22
19
|1.397.529 (2023)
1.311.105 (2022)
|263,10772
261,73142
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(%25 İndirimli)
|TYT
|63+0+0+0+0
55+0
|63
55
|1.405.982 (2023)
1.440.434 (2022)
|262,57710
254,04192
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(%50 İndirimli)
|TYT
|58+0+0+0+0
39+0
|58
39
|1.419.933 (2023)
1.273.657 (2022)
|261,69374
264,07961
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(İÖ)(%50 İndirimli)
|TYT
|34+0+0+0+0
34
|34
34
|1.422.435 (2023)
1.379.478 (2022)
|261,54014
257,59060
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Gedik Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(%50 İndirimli)
|TYT
|51+0+0+0+0
42+0
|51
42
|1.437.714 (2023)
1.127.349 (2022)
|260,58563
273,83797
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(İÖ)(%50 İndirimli)
|TYT
|34+0+0+0+0
35+0
|34
35
|1.444.828 (2023)
1.382.439 (2022)
|260,15346
257,41919
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Meslek Yüksekokulu
(KKTC-GİRNE) (KKTC)
|Anestezi
(%50 İndirimli)
|TYT
|14+0+0+0+0
12+0
|14
12
|1.445.926 (2023)
1.636.318 (2022)
|260,08659
243,49022
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(%25 İndirimli)
|TYT
|28+0+0+0+0
28
|28
28
|1.452.983 (2023)
1.549.156 (2022)
|259,65552
248,02677
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(İÖ)(%50 İndirimli)
|TYT
|34+0+0+0+0
34+0
|34
34
|1.466.301 (2023)
973.250 (2022)
|258,84465
285,26542
|İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(%50 İndirimli)
|TYT
|64+0+0+0+0
60+0
|64
60
|1.469.723 (2023)
1.502.004 (2022)
|258,63069
250,58803
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(Ücretli)
|TYT
|43+0+0+0+0
34+0
|43
34
|1.473.301 (2023)
1.452.108 (2022)
|258,41057
253,38012
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(%50 İndirimli)
|TYT
|64+0+0+0+0
55+0
|64
55
|1.491.179 (2023)
1.343.920 (2022)
|257,32329
259,72732
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(İÖ)(%25 İndirimli)
|TYT
|45+0+0+0+0
38+0
|45
38
|1.495.591 (2023)
1.345.505 (2022)
|257,04879
259,63249
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(Ücretli)
|TYT
|2+0+0+0+0
1+0
|2
1
|1.503.773 (2023)
1.708.710 (2022)
|256,55088
239,84477
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(Ücretli)
|TYT
|9+0+0+0+0
9+0
|9
9
|1.517.244 (2023)
1.544.318 (2022)
|255,73736
248,28530
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(Ücretli)
|TYT
|67+0+0+0+0
60+0
|67
60
|1.522.556 (2023)
1.486.730 (2022)
|255,42030
251,42857
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|5+0+0+0+0
4+0
|5
4
|1.530.593 (2023)
1.536.356 (2022)
|254,93957
248,71234
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(%25 İndirimli)
|TYT
|32+0+0+0+0
32+0
|32
32
|1.553.326 (2023)
1.463.988 (2022)
|253,60002
252,70539
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)
|Anestezi
(%50 İndirimli)
|TYT
|23+0+0+0+0
10+0
|23
10
|1.566.384 (2023)
1.395.787 (2022)
|252,82978
256,62925
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(%25 İndirimli)
|TYT
|16+0+0+0+0
23+0
|16
23
|1.571.131 (2023)
1.737.048 (2022)
|252,54815
238,47409
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|Anestezi
(%50 İndirimli)
|TYT
|46+0+0+0+0
37+0
|46
37
|1.601.752 (2023)
1.760.095 (2022)
|250,74215
237,36709
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(İÖ)(%50 İndirimli)
|TYT
|42+0+0+0+0
42+0
|42
42
|1.604.784 (2023)
1.464.614 (2022)
|250,56609
252,66863
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(Ücretli)
|TYT
|13+0+0+0+0
13+0
|13
13
|1.626.641 (2023)
1.718.937 (2022)
|249,29342
239,35023
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|4+0+0+0+0
7+0
|4
7
|1.677.799 (2023)
1.850.013 (2022)
|246,33996
233,17230
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|Anestezi
(%50 İndirimli)
|TYT
|47+0+0+0+0
42+0
|47
42
|1.696.178 (2023)
1.898.531 (2022)
|245,30639
230,99356
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(İÖ)(%50 İndirimli)
|TYT
|47+0+0+0+0
43+0
|47
43
|1.713.663 (2023)
1.547.667 (2022)
|244,30898
248,10630
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(TRABZON) (Vakıf)
|Anestezi
(Ücretli)
|TYT
|68+0+0+0+0
68+0
|68
68
|1.719.625 (2023)
1.555.056 (2022)
|243,97830
247,71128
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(Ücretli)
|TYT
|11+0+0+0+0
11+0
|11
11
|1.721.201 (2023)
1.712.104 (2022)
|243,89044
239,67954
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Avrupa Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Vakıf)
|Anestezi
(İÖ)(%25 İndirimli)
|TYT
|46+0+0+0+0
51+0
|46
51
|1.761.998 (2023)
1.707.507 (2022)
|241,61074
239,90187
|KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Meslek Yüksekokulu
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|Anestezi
(%50 İndirimli)
|TYT
|10+0+0+0+0
10+0
|10
10
|1.778.855 (2023)
2.091.534 (2022)
|240,67709
222,77654
|İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(Ücretli)
|TYT
|10+0+0+0+0
9+0
|10
9
|1.812.061 (2023)
1.828.137 (2022)
|238,86973
234,18056
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|25+0+0+0+0
18+0
|25
18
|1.820.303 (2023)
1.441.164 (2022)
|238,42564
253,99745
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|20+0+0+0+0
15+0
|20
15
|1.821.272 (2023)
1.807.777 (2022)
|238,37495
235,12068
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|46+0+0+0+0
39+0
|46
39
|1.823.009 (2023)
1.686.077 (2022)
|238,28057
240,95923
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(İÖ)(%25 İndirimli)
|TYT
|20+0+0+0+0
—
|20
—
|1.823.457 (2023)
— (2022)
|238,25526
—
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(İÖ)(%25 İndirimli)
|TYT
|20+0+0+0+0
—
|20
—
|1.823.457 (2023)
— (2022)
|238,25526
—
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-GİRNE) (KKTC)
|Anestezi
(%50 İndirimli)
|TYT
|25+0+0+0+0
25+0
|25
25
|1.855.575 (2023)
2.184.198 (2022)
|236,51543
219,01870
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(Ücretli)
|TYT
|23+0+0+0+0
19+0
|23
19
|1.869.501 (2023)
1.999.726 (2022)
|235,76093
226,61318
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(%25 İndirimli)
|TYT
|40+0+0+0+0
—
|40
—
|1.874.925 (2023)
— (2022)
|235,46991
—
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(%25 İndirimli)
|TYT
|76+0+0+0+0
35+0
|76
35
|1.882.909 (2023)
1.107.364 (2022)
|235,04286
275,24150
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(Ücretli)
|TYT
|13+0+0+0+0
29+0
|13
29
|1.939.414 (2023)
2.136.636 (2022)
|232,04273
220,92108
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(Ücretli)
|TYT
|40+0+0+0+0
40
|40
40
|1.943.510 (2023)
1.958.685 (2022)
|231,82771
228,36163
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(Ücretli)
|TYT
|36+0+0+0+0
36+0
|36
36
|1.952.386 (2023)
1.991.178 (2022)
|231,36252
226,97521
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|14+0+0+0+0
14+0
|14
14
|1.964.597 (2023)
1.628.810 (2022)
|230,71252
243,87478
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Meslek Yüksekokulu
(KKTC-GİRNE) (KKTC)
|Anestezi
(Ücretli)
|TYT
|15+0+0+0+0
11+0
|15
11
|1.987.527 (2023)
2.319.087 (2022)
|229,51646
213,59086
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(İÖ)(%25 İndirimli)
|TYT
|50+0+0+0+0
38+0
|50
38
|2.013.356 (2023)
1.346.783 (2022)
|228,17410
259,55352
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(TRABZON) (Vakıf)
|Anestezi
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|47+0+0+0+0
46+0
|47
46
|2.040.550 (2023)
2.037.570 (2022)
|226,77390
225,02567
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(Ücretli)
|TYT
|33+0+0+0+0
37+0
|33
37
|2.048.632 (2023)
2.089.031 (2022)
|226,36121
222,87949
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(AYDIN) (Devlet)
|Anestezi
(KKTC Uyruklu)
|TYT
|1+0+0+0+0
3+0
|1
1
|2.053.871 (2023)
Dolmadı (2022)
|226,09422
Dolmadı
|KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Meslek Yüksekokulu
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|Anestezi
(Ücretli)
|TYT
|10+0+0+0+0
10+0
|10
10
|2.070.596 (2023)
2.294.244 (2022)
|225,22551
214,57962
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(Ücretli)
|TYT
|36+0+0+0+0
18+0
|36
18
|2.186.514 (2023)
1.550.255 (2022)
|219,41083
247,97021