Ankara Antlaşması Tarihi ve Önemi - 1926 Ankara Antlaşması Kimler Arasında İmzalanmıştır?

Giriş Tarihi: 30.10.2025 15:04

1926 Ankara Antlaşması, Türkiye ile Fransa hükumeti arasında imzalanarak iki ülke arasındaki sınırları kesinleştiren ve ilişkileri resmileştiren önemli bir belgedir. Bu antlaşma, sınır ihtilaflarını sona erdirmiş ve iki ülke arasında barış ve iş birliği sürecini başlatmıştır. Ankara Antlaşması, Türkiye'nin diplomatik alandaki başarılarından biri olarak tarihte önemli bir dönüm noktasıdır. İşte Ankara Antlaşması tarihi ve önemi...

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin şekillenmesinde birçok önemli antlaşma imzalanmıştır. Bunlardan biri de 1926 yılında gerçekleşen Ankara Antlaşması'dır. Bu antlaşma, Türkiye Cumhuriyeti ile komşu devletler arasında barışın sağlanmasında kritik bir rol oynamıştır. Peki, Ankara Antlaşması nedir, kimler arasında imzalanmıştır ve hangi maddeleri kapsamaktadır?

ANKARA ANTLAŞMASI ÖNEMİ

Ankara Antlaşması ile TBMM'yi tanıyan ilk İtilaf devleti Fransa olmuştur. Ayrıca, daha sonra imzalanacak Lozan Antlaşması'nda Türkiye'nin güney sınırları, büyük ölçüde Ankara Antlaşması'na göre belirlenmiştir. Hatay bölgesi, Misak-ı Milli sınırlarından taviz verilen ikinci bölge olmasına rağmen, burada yaşayan Türklerin hakları korunmuş ve Türk varlığı kabul edilmiştir.

ANKARA ANTLAŞMASI MADDELERİ

TBMM ve Fransa, antlaşmanın gerektirdiği şekilde cephelerdeki çatışmalara son verecektir.

Her iki tarafın savaş sırasında esir aldığı askerler karşılıklı olarak serbest bırakılacaktır.

Türkiye'nin güney cephesi kapanacaktır.

Antlaşma sonrası Türkiye ve Suriye arasında yeni bir gümrük antlaşması yapmak için bir komisyon kurulacaktır.

Hatay ve İskenderun bölgesi için Fransa özel bir yönetim kuracak, Türk halkının hakları korunacak ve Türkçe resmi dil olarak kabul edilecektir.

Suriye'de bulunan Süleyman Şah Türbesi TBMM'ye ait olacak ve Türkiye'nin mülkü olarak sayılacaktır.

Her iki taraf, antlaşma maddelerini titizlikle uygulayacağını taahhüt edecektir.

ANKARA ANTLAŞMASI ÖZELLİKLERİ

Türkiye'nin güney sınırlarını belirleyen bir antlaşmadır.

Bir barış antlaşması niteliğindedir.

Antlaşmanın resmi dilleri yalnızca Türkçe ve Fransızcadır.

ANKARA ANTLAŞMASI ÖZETİ

Ankara Antlaşması, Sakarya Meydan Muharebesi sonrasında Türk ve Fransız cephelerinde yaşanan çatışmaları sona erdirmek amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ile Fransız Hükûmeti arasında yapılan önemli bir antlaşmadır. Sakarya Meydan Savaşı'nın ardından Türkiye, Moskova Antlaşması ile Sovyetler Birliği ile ilişkilerini düzenlemiş; bu gelişme, Türk-Fransız ilişkilerini de olumlu yönde etkilemiştir.

Fransız Hükûmeti, TBMM ile görüşmeler yapmak için Ankara'ya gayri resmi olarak bir bakan göndermiştir. Fransız Bakan Bulyon, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla yaklaşık iki hafta süren yoğun görüşmeler gerçekleştirmiştir. Görüşmelerde en çok tartışılan konu, Misak-ı Milli sınırları olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk, bu sınırların korunacağını ve gerekirse yeni bir savaşa hazır olduklarını belirtmiştir. Yapılan görüşmeler sonucunda, TBMM ve Fransa arasında Ankara Antlaşması imzalanmıştır.