Ankara Antlaşması Tarihi ve Önemi - 1926 Ankara Antlaşması Kimler Arasında İmzalanmıştır?

ANKARA ANTLAŞMASI ÖZETİ

Ankara Antlaşması, Sakarya Meydan Muharebesi sonrasında Türk ve Fransız cephelerinde yaşanan çatışmaları sona erdirmek amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ile Fransız Hükûmeti arasında yapılan önemli bir antlaşmadır. Sakarya Meydan Savaşı'nın ardından Türkiye, Moskova Antlaşması ile Sovyetler Birliği ile ilişkilerini düzenlemiş; bu gelişme, Türk-Fransız ilişkilerini de olumlu yönde etkilemiştir.

Fransız Hükûmeti, TBMM ile görüşmeler yapmak için Ankara'ya gayri resmi olarak bir bakan göndermiştir. Fransız Bakan Bulyon, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla yaklaşık iki hafta süren yoğun görüşmeler gerçekleştirmiştir. Görüşmelerde en çok tartışılan konu, Misak-ı Milli sınırları olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk, bu sınırların korunacağını ve gerekirse yeni bir savaşa hazır olduklarını belirtmiştir. Yapılan görüşmeler sonucunda, TBMM ve Fransa arasında Ankara Antlaşması imzalanmıştır.