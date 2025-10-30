Haberler
Yaşam
Ankara Antlaşması Tarihi ve Önemi - 1926 Ankara Antlaşması Kimler Arasında İmzalanmıştır?
Giriş Tarihi: 30.10.2025 15:04
Ankara Antlaşması Tarihi ve Önemi - 1926 Ankara Antlaşması Kimler Arasında İmzalanmıştır?
1926 Ankara Antlaşması, Türkiye ile Fransa hükumeti arasında imzalanarak iki ülke arasındaki sınırları kesinleştiren ve ilişkileri resmileştiren önemli bir belgedir. Bu antlaşma, sınır ihtilaflarını sona erdirmiş ve iki ülke arasında barış ve iş birliği sürecini başlatmıştır. Ankara Antlaşması, Türkiye'nin diplomatik alandaki başarılarından biri olarak tarihte önemli bir dönüm noktasıdır. İşte Ankara Antlaşması tarihi ve önemi...