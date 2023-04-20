Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Ankara bayram namazı saati 2023 Diyanet ile yayında! 21 Nisan Ankara’da bayram namazı saat kaçta kılınacak, ne zaman?
Giriş Tarihi: 20.04.2023 11:52 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 11:52

Ankara bayram namazı saati 2023 Diyanet ile yayında! 21 Nisan Ankara’da bayram namazı saat kaçta kılınacak, ne zaman?

Diyanet bayram namazı saatleri il il araştırılmaya başladı. Araştıran iller arasında Başkent de bulunuyor. Ankara bayram namazı saati 2023 sorgulanıyor. 21 Nisan Cuma günü Ramazan Bayramı'nın 1. Gününde camilerde toplanacak İslam alemi bayrama namazla birlikte başlayacak. Namazını vaktinde eda etmek isteyen Müslümanlar araştırmalara hız kazandırdı. Ankara'da bayram namazı saat kaçta kılınacak, ne zaman soruları yanıt arıyor. Arefe günü ardından bayramın ilk sabahında namaza yetişme telaşı yaşanacak. İşte, Ankara bayram namazı saati 2023…

Ankara bayram namazı saati 2023 Diyanet ile yayında! 21 Nisan Ankara’da bayram namazı saat kaçta kılınacak, ne zaman?

Ankara bayram namazı vakti ne zaman sorusu gündemdeki yerini aldı. Başkentliler araştırmalarını sürdürüyor. 81 il için paylaşılan vakitler şehrin sakinleri tarafından araştırılıyor. Diyanet Ankara bayram namazı saati 2023 araştırmalarına yanıt verdi. İlçe ilçe değişiklik gösterebilen vakitlere ulaşmak İslam alemi açısından oldukça önemli. Ramazan Bayramı ilk sabahında kılınacak namazlar için geri sayım başladı. Peki, Ankara'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, vakitler…

Ankara bayram namazı saati 2023 Diyanet ile yayında! 21 Nisan Ankara’da bayram namazı saat kaçta kılınacak, ne zaman?

ANKARA BAYRAM NAMAZI VAKTİ 2023

21 Nisan Cuma günü idrak edilecek Ramazan Bayramı'nın birinci gününde bayram namazı için İslam alemi camilerin yolunu tutacak. Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakti bilgisini paylaştı:

Ankara bayram namazı saati: 06.34

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ankara bayram namazı saati 2023 Diyanet ile yayında! 21 Nisan Ankara’da bayram namazı saat kaçta kılınacak, ne zaman?

DİYANET ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Ankara bayram namazı saati 2023 Diyanet ile yayında! 21 Nisan Ankara’da bayram namazı saat kaçta kılınacak, ne zaman?

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram Namazının Kılınışı Birinci Rek'at:

1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

2) İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

3) Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:

Birinci Tekbir: İmam yüksek sesle, cemaat de onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.

İkinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.

Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

4) Bundan sonra imam, içinden "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur. (Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)

5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.

Ankara bayram namazı saati 2023 Diyanet ile yayında! 21 Nisan Ankara’da bayram namazı saat kaçta kılınacak, ne zaman?

Bayram Namazının Kılınışı İkinci Rek'at:

6) İmam içinden Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat de içinden

(Birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır,.sonra da secdeler yapılarak oturulur.

7) Oturuşta. İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur. Kurban bayramı namazının kılınışı da bunun gibidir. Sadece niyeti değişiktir.

SON DAKİKA