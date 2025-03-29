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Giriş Tarihi: 29.03.2025 09:55 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 09:55

Ankara bayram namazı saati! 2025 Ankara’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

İslam alemi bir aylık oruç ibadetinin ardından 30 Mart günü başlayacak Ramazan Bayramı için hazırlıklarını tamamladı. İbadetle dolu geçirilecek bayram günlerinden ilki namazla başlayacak. Bu noktada Ankara bayram namazı saati 2025 yılı için takip ediliyor. İl il farklılık gösteren namaz vakti Diyanet İşleri Başkanlığı ile paylaşılıyor. Peki; Ankara'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Ankara bayram namazı saati! 2025 Ankara’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı 81 ilde bayram namazı saatlerini paylaştı. 30 Mart Pazar günü kılınacak Ramazan Bayramı namazı Başkent için de en çok takip edilenler arasında. Bayramın 1. Günü camilerin yolunu tutacak Ankara'da bayram namazı saat kaçta sorusu cevaplanıyor. İşte, Diyanet ile 2025 Ankara bayram namazı saati.

Ankara bayram namazı saati! 2025 Ankara’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

ANKARA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ramazan Bayramı 1. Günü 30 Mart Pazar günü idrak ediliyor. İslam alemi 3 gün sürecek bayram günlerinde ibadetlerine bayramın ilk saatlerinde namazla başlayacak. Ankara da namaz vakti araştırmasına başladı. İşte, Diyanet ile bayram namazı saatlerine o vakit:

Ankara Bayram Namazı Saati: 07.07

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Ankara bayram namazı saati! 2025 Ankara’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI KILINIŞI

Ramazan Bayramı Namazı için: "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir.

İki rekat olan bayram namazının imama uyularak kılınışı şöyle:

Ankara bayram namazı saati! 2025 Ankara’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

1. Rekat

· İmam sesli, cemaat ise gizlice Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.

· Gizlice Sübhaneke okunur.

· Daha sonra imamla birlikte ilave (zâit) tekbirlere geçilir.

· İmam Allahuekber dediğinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.

· İmam 2. tekbiri alır ve eller kaldırılır, yanlara bırakılır.

· İmamla birlikte üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır.

· İmam gizlice Euzü besmele çektikten sonra açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur. Cemaat ise eller bağlı şekilde sessizce imamı dinler.

· İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa "sübhâne rabbiye'l-azîm" denir. "Semiallahü limen hamideh" diyerek ruküdan kalkılır.

· Ardından iki kez peş peşe secdeye varılır ve 3 defa "sübhâne rabbiye'l-â'lâ" denir.

· İkinci rekate kalkılır.

Ankara bayram namazı saati! 2025 Ankara’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

2. Rekat

· İmam; gizlice Besmele çeker, açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur.

· Cemaat ise sessizce imamı dinler.

· Rükûya gitmeden önce imamın Allahuekber demesiyle tekbir alınır ve eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara salınır.

· Aynı şekilde 2. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.

· 3. tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

· Son olarak, 4. tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmadan rükûya gidilir.

· Rükû ve secdenin ardından oturulur, Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur. Daha sonra "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

· Bundan sonra müezzinle beraber "Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi'l-hamd" diyerek 3 defa tekbir getirilir.

· Bu tekbirlerle birlikte imam-hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar. Hutbe bittikten sonra dua edilerek namaz tamamlanır.