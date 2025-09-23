Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 'Enfest' vurgunu! Skandalın arkasında o isim çıktı: Mansur Yavaş’ın seçim kampanyasını da yürütmüş
Giriş Tarihi: 23.09.2025 13:27 Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 14:16

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 2021-2024 yılları arasında düzenlediği 32 konserle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, belediyeyi 154 milyon 453 bin 221 lira zarara uğrattıkları iddia edilen 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında, Mansur Yavaş'ın seçim kampanyasını da yürüten Selahattin Çelikkaya da var. Çelikkaya Enfest organizasyonun sahibi. Enfest'in Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne son 4 yılda doğrudan hizmet alımıyla 98 konser organizasyonu yaptığı ortaya çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 2021-2024 yılları arasında düzenlediği konser harcamalarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında yeni gelişmeler yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tevdii raporu, MASAK ve Sayıştay incelemeleri ile bilirkişi raporlarına dayanarak hazırlanan dosyada, 32 konser hizmet alımında idarenin 154 milyon 453 bin 221 lira 60 kuruş zarara uğratıldığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında eski ve mevcut ABB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi yöneticileri ile bazı organizasyon şirketlerinin sahip ve ortaklarının da aralarında bulunduğu 13 şüpheli hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltı kararı verildi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonla tüm şüpheliler gözaltına alındı.

ENFEST'İN SAHİBİ SELAHATTİN ÇELİKKAYA DA GÖZALTINDA
Gözaltına alınan arasında Enfest ve Festiva şirketlerinin sahibi Selahattin Çelikkaya da yer alıyor. Çelikkaya'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne son 4 yılda doğrudan hizmet alımıyla 98 konser organizasyonu yaptığı ortaya çıktı.

MİLYONLUK KONSERLER

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yönetimindeki belediyede konser skandalları giderek büyüyor. Geçtiğimiz yıl 29 Ekim'de düzenlenen Ebru Gündeş konseri için 69 milyon lira harcandığının ortaya çıkmasının ardından, 30 Ağustos'ta gerçekleştirilen Mor ve Ötesi konserine de 71 milyon lira harcandığı belirlendi. Bu rakamlar, belediyenin harcamalarıyla ilgili tartışmaları daha da artırdı.

ORGANİZASYONLAR ENFEST'TEN
Konser organizasyonlarının Yavaş'ın seçim kampanyasını da yürüten Enfest Organizasyon şirketi tarafından yapılması ise skandalın başka bir boyutunu oluşturuyor.

4 YIL BOYUNCA ABB'YE ÇALIŞMIŞ

Ancak Ebru Gündeş ve Mor ve Ötesi konserleri buzdan dağının sadece görünen kısmını oluşturuyor. Çünkü CHP'li Yavaş'ın adrese teslim ihalelerle fahiş fiyattan iş verdiği Enfest Organizasyon şirketinin son 4 yıllık süre zarfında ABB'den 98 adet konser organizasyonu işi aldığı ortaya çıktı.

Sadece Enfest Organizasyon şirketinin Instagram hesabından paylaşılan konser duyurularının 98 adet olduğu görülüyor. Şirket bu 4 yıllık süre zarfında neredeyse sadece ABB'ye çalışmış.

ŞEFFAF DENİLEN İHALELER AÇIKLANMIYOR

'Yemedi yedirmedi desinler yeter' diyen Mansur Yavaş'ın 2021'den bugüne konser organizasyonlarını sadece Enfest Organizasyon şirketine vermesi dikkatlerden kaçmadı. Şeffaflık konusunu dilinden düşürmeyen Yavaş'ın verdiği konser işlerinin ihale bilgileri EKAP da yer almıyor.

Ebru Gündeş konseri için verilen ihale 21/B Mor ve Ötesi konseri için verilen ihale ise ihale kanununun 22/B maddesine dayanarak verilmiş. Bu maddeler '' "sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili bilimsel, teknik, fikri veya sanatsal v.b. nedenlerle özel bir hakka sahip olması" olarak ifade ediliyor. Yavaş'ın tabiriyle adrese teslim ihale olarak biliniyor.

İLGİNÇ BAĞLANTILAR

İki tartışmalı konser için ödeme yapılan şirket ise tanıdık çıktı. Selahattin Çelikkaya'ya ait olan Enfest ve Festiva Organizasyon şirketlerinin ikisi de aynı adreslerde bulunuyor. İki şirket de aynı tarihlerde yani 28 Aralık 2023 tarihinde sermaye artırımına gidiyor.

Festiva Organizasyon şirketinin Mansur Yavaş'ın 'Az laf çok iş' sloganıyla seçim kampanyasını da yürüttüğü biliniyor. Şirketlerin sahibi olan Selahattin Çelikkaya'nın aslında üroloji doktoru olduğu ve Mansur Yavaş'ın danışmanı olan Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz'ın da doktoru olduğu ortaya çıktı.

İŞTE 4 YILLIK KONSER LİSTESİ

İşte yıllara göre ABB'nin sadece Enfest Organizasyon çatısı altında düzenlediği konserlerden bazıları,

2001 yılında: 23 Şubat Tuna Kiremitçi, 30 Ağustos Sunay Akın ve Bengü, 29 ekim Gazapizm, 25 Kasım Pamela, 26 Aralık İlhan Gencer ve Bora Gencer, 27 Aralık Edis

2022 yılında: 14 Ocak Tanini Trio, 14 Şubat Tuna Kiremitçi ve Sena Şeker, 23 Nisan Murat Boz, 24 Nisam Gripin, 19 Mayıs Edis, 20 Mayıs Ali ve Aysun Kocatepe, 23 Haziran İpekyolu Senfonisi, 9 ve 12 Haziran Tan Taşçı, 3 Temmuz Özcan Deniz, 7 Ağustos Manga,

27 Ağustos Retrobüs, 13 Ağustos Buray, 20 Ağustos Ümit Besen ve Pamela, 26 Ağustos Ayhan Sicimoğlu, 26 Ağustos Zeynep Bastık, 30 Ağustos Athena, 4 eylül Hakan Altun, 25 eylül Kıraç, 5 Ekim Melek Mosso, 13 Ekim Sıla, 28 Ekim Levent Yüksel, 29 Ekim Kenan Doğulu.

2023 yılında: 19 Mayıs Sıla, 27 Ağustos Duman, 29 Ağustos Çakal, 30 Ağustos Yalın, 16 Eylül Sagopa Kajmer, 16 Eylül Haluk Levent, 13 Ekim Sertab Erener, 26 Ekim Athena, 27 Ekim Zeynep Bastık, 28 Ekim Hadise, 29 Ekim Candan Erçetin ve Murda. 2024 Yılında: 29 Ekim Ebru Gündeş, 28 Ekim Mert Demir, 13 Ekim Hakan Altun, 4 Ekim Ümit Besen, 29 Eylül İrem Derici, 28 Eylül Sefo, 28 Eylül Elif Buse Doğan, 27 Eylül Altay, 7 Eylül Melek Mosso, 12 Eylül Gökhan Tepe, 30 Ağustos Tan Taşçı, 24 Ağustos Bengü, 3 Ağustos Derya Uluu,

26 Temmuz Karsu, 19 Mayıs Mor Ve Ötesi, 19 Mayıs Murat Boz, 19 Mayıs Gülşen, 15 Mayıs Öykü Gürman, İsmail Altunsaray, 11 Mayıs Melek Mosso, 6 Mayıs Merve Özbey, 3 Mayıs Sımge, 23 Nisan Edis, 22 Nisan Gazapızm, 21 Nisan Semicenk, 17 Mart Güliz Ayla ,16 Mart Buray, 8 Mart Şevval Sam, 3 Mart Sebahat Akkiraz ve Hüseyin Turan, 2 Mart Melek Mosso, 25 Şubat Semicenk, 14 Şubat Semicenk