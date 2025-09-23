Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde ’Enfest’ vurgunu! Skandalın arkasında o isim çıktı: Mansur Yavaş’ın seçim kampanyasını da yürütmüş

Ebru Gündeş konseri için verilen ihale 21/B Mor ve Ötesi konseri için verilen ihale ise ihale kanununun 22/B maddesine dayanarak verilmiş. Bu maddeler '' "sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili bilimsel, teknik, fikri veya sanatsal v.b. nedenlerle özel bir hakka sahip olması" olarak ifade ediliyor. Yavaş'ın tabiriyle adrese teslim ihale olarak biliniyor.

İLGİNÇ BAĞLANTILAR

İki tartışmalı konser için ödeme yapılan şirket ise tanıdık çıktı. Selahattin Çelikkaya'ya ait olan Enfest ve Festiva Organizasyon şirketlerinin ikisi de aynı adreslerde bulunuyor. İki şirket de aynı tarihlerde yani 28 Aralık 2023 tarihinde sermaye artırımına gidiyor.