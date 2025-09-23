Haberler
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 'Enfest' vurgunu! Skandalın arkasında o isim çıktı: Mansur Yavaş’ın seçim kampanyasını da yürütmüş
Giriş Tarihi: 23.09.2025 13:27
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 14:16
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 2021-2024 yılları arasında düzenlediği 32 konserle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, belediyeyi 154 milyon 453 bin 221 lira zarara uğrattıkları iddia edilen 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında, Mansur Yavaş'ın seçim kampanyasını da yürüten Selahattin Çelikkaya da var. Çelikkaya Enfest organizasyonun sahibi. Enfest'in Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne son 4 yılda doğrudan hizmet alımıyla 98 konser organizasyonu yaptığı ortaya çıktı.