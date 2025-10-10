Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne konser soruşturmasında yeni detaylar: Parayı tamirciye çektirmişler!

KAMU ZARARINA YOL AÇILDI

ABB'nin 30 Ağustos 2024'te Atatürk Orman Çiftliği'nde düzenlediği Tan Taşçı konserine ödenen 41 milyon 950 bin liranın gerçek maliyetinin 7 milyon 332 bin 480 lira olduğu, bu konserden 34 milyon 617 bin 520 liralık kamu zararına yol açıldığı belirtildi. 16 buçuk milyon olarak gösterilen Sıla konserinin maliyetininse 3 milyon 239 bin 460 lira olduğu tespit edildi. ABB'nin sadece bu iki konserden 47 milyon 878 bin 60 lira kamu zararına yol açtığı ortaya çıktı.