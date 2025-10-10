Haberler
Yaşam
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturmasında yeni detaylar: Parayı tamirciye çektirmişler!
Giriş Tarihi: 10.10.2025 07:37
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 07:38
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturmasında yeni detaylar: Parayı tamirciye çektirmişler!
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin "konser soruşturması" tamamlanarak 5'i tutuklu 14 sanık hakkında "nitelikli zimmet" suçundan 7 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Hazırlanan 59 sayfalık iddianame, Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.