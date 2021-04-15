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Haberler Yaşam Ankara iftar vakti bugün 15 Nisan 2021: Ramazan imsakiyesi 2021 ile Ankara iftar vakti saat kaçta? Ankara iftar saati vakitleri!
Giriş Tarihi: 15.04.2021 11:51 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 16:45

iftar vakti bugün 15 Nisan 2021: ile saat kaçta? Ankara iftar saati vakitleri!

11 Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif tüm bereketi ve huzuru ile devam ediyor. Sahur ile beraber Ramazan ayının üçüncü gününü idrak ederken iftar vakti saat kaçta sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı ve Ankara iftar saatleri ile 30 günlük belli oldu. Peki, Ankara'da iftara ne kadar var, Ankara'da bugün iftar vakti saat kaçta? İşte, Ramazan İmsakiye 2021 takvimi ile Ankara iftar saati ve 30 günlük Ankara iftar vakti saatleri listesi!

Ankara iftar vakti bugün 15 Nisan 2021: Ramazan imsakiyesi 2021 ile Ankara iftar vakti saat kaçta? Ankara iftar saati vakitleri!

Mübarek Ramazan ayının üçüncü gününü yaşıyoruz. Farz olan oruç ibadetinin yerine getirildiği bu kıymetli ay, tüm bereketi ve huzuru ile sürüyor. Bu doğrultuda, Ramazan İmsakiye 2021 de merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ramazan İmsakiye 2021 günlük ve aylık olarak paylaşılırken iftar vakti saat kaçta sorusu da netlik kazandı. Böylelikle, saatleri belli oldu. Peki, Ankara'da iftara ne kadar kaldı? Ramazan İmsakiye 2021 ile il il iftar saatleri ve bugün Ankara iftar saati vakitleri her zaman olduğu gibi yine sabah.com.tr'de!

Ankara iftar vakti bugün 15 Nisan 2021: Ramazan imsakiyesi 2021 ile Ankara iftar vakti saat kaçta? Ankara iftar saati vakitleri!

ANKARA İFTAR VAKTİ BUGÜN SAAT KAÇTA?

iftar vakti saat kaçta konusu gündemin en çok araştırılanları arasında öne çıkıyor. Oruç ibadetini yerine getirmek için sahura kalkarak niyet eden Ankaralı vatandaşlar iftar saatleri konusunda ayrıntılı bilgileri araştırıyor.

ANKARA İFTAR SAATİ 2021

Diyanet'ten yayınlanan iftar - sahur saatleri Ramazan İmsakiye 2021 ile Ankara için sahur - iftar saati 30 günlük veriler şeklinde paylaşıldı.

İşte, Ankara iftar ve sahur vakti saatleri

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Ankara iftar vakti bugün 15 Nisan 2021: Ramazan imsakiyesi 2021 ile Ankara iftar vakti saat kaçta? Ankara iftar saati vakitleri!

15 NİSAN ANKARA İFTAR SAATİ

Ankara iftar vakti: 19.33

iftar ve sahur vakti bilgilerine 30 günlük tam liste halinde ulaşmak için Ankara İftar - Sahur Vakti tıklayınız

Ankara iftar vakti bugün 15 Nisan 2021: Ramazan imsakiyesi 2021 ile Ankara iftar vakti saat kaçta? Ankara iftar saati vakitleri!

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Mübarek Kadir Gecesi ise 8 Mayıs'ta idrak edilecek.
Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi

Ankara iftar vakti bugün 15 Nisan 2021: Ramazan imsakiyesi 2021 ile Ankara iftar vakti saat kaçta? Ankara iftar saati vakitleri!

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Teravih namazı, iki rekâtta bir ya da dört rekâtta bir selam verilerek toplamda yirmi rekât olarak kılınır. Hasta veya yorgun olanlar, yirmi rekâtın tamamını kılmakta zorlanırlarsa, bu fazileti kaçırmamak için teravih namazını sekiz rekât olarak da kılabilirler. Zira Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: "Faziletine inanarak ve mükâfatını umarak Allah rızası için ramazan gecelerini (teravih vb.) ibadetlerle geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır." (Buhari, Teravih, 1 (2008); Müslim, Namaz, 173 (759).

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