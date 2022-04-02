Haberler Yaşam Ankara iftar vakti saat kaçta, ezan kaçta okunacak? Ankara İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih namazı saatleri ve imsak vakitleri

Giriş Tarihi: 02.04.2022 15:24 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022 15:26

Ankara iftar vakti saat kaçta, ezan kaçta okunacak? Ankara İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih namazı saatleri ve imsak vakitleri

Ankara iftar saati, sahur ve imsak vakitleri Ramazan ayının ilk orucuna niyet eden başkentliler tarafından inceleniyor. Yılın ilk Ramazan orucu için Ankara sahur vakti 04:59 olarak açıklanmıştı. Bugünü oruçlu geçiren vatandaşlar bugün iftar saat kaçta sorusuyla Ankara sahur saati ve iftar vakitleri hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Diyanet tarafından yayınlanan 2022 Ankara İmsakiye ile Ankara iftar vakti saat kaçta sorusu yanıt buldu. 30 gün için başkentte iftar, sahur ve teravih vakitleri belli oldu. İşte Ankara İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih namazı saatleri ve imsak vakitleri ile ezan saatleri.