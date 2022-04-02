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Haberler Yaşam Ankara iftar vakti saat kaçta, ezan kaçta okunacak? Ankara İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih namazı saatleri ve imsak vakitleri
Giriş Tarihi: 02.04.2022 15:24 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022 15:26

Ankara iftar vakti saat kaçta, ezan kaçta okunacak? Ankara İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih namazı saatleri ve imsak vakitleri

Ankara iftar saati, sahur ve imsak vakitleri Ramazan ayının ilk orucuna niyet eden başkentliler tarafından inceleniyor. Yılın ilk Ramazan orucu için Ankara sahur vakti 04:59 olarak açıklanmıştı. Bugünü oruçlu geçiren vatandaşlar bugün iftar saat kaçta sorusuyla Ankara sahur saati ve iftar vakitleri hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Diyanet tarafından yayınlanan 2022 Ankara İmsakiye ile Ankara iftar vakti saat kaçta sorusu yanıt buldu. 30 gün için başkentte iftar, sahur ve teravih vakitleri belli oldu. İşte Ankara İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih namazı saatleri ve imsak vakitleri ile ezan saatleri.

Ankara iftar vakti saat kaçta, ezan kaçta okunacak? Ankara İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih namazı saatleri ve imsak vakitleri

Yılın ilk Ramazan orucu bugün tutuluyor. Mübarek Ramazan ayının gelişiyle birlikte iftar, sahur ve imsak saatleri için Ankara imsakiye takvimi başta olmak üzere il il imsakiyeler sık sık inceleniyor. Başkentte yaşayan vatandaşlar, orucun ne zaman açılacağını öğrenmek için Ankara iftar vakti saat kaçta sorusuyla arama yapıyor. Ankara iftar saati, sahur vakti, teravih namazı saatleri ve imsak vakitleri 2022 Ankara imsak vakitleri imsakiye takvimi ile belli oldu! İşte 2022 Ramazan ayı ezan vakitleri…

Ankara iftar vakti saat kaçta, ezan kaçta okunacak? Ankara İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih namazı saatleri ve imsak vakitleri

Ankara İmsakiye 2022 - İftar Vakti Ve Sahur Saati

2 Nisan Cumartesi

İlk Sahur Vakti: 04:59

İlk İftar Vakti: 19:20

3 Nisan Pazar

Sahur Vakti: 04:57

İftar Vakti: 19:21

4 Nisan Pazartesi

Sahur Vakti: 04:55

İftar Vakti: 19:22

5 Nisan Salı

Sahur Vakti: 04:53

İftar Vakti: 19:23

6 Nisan Çarşamba

Sahur Vakti: 04:51

İftar Vakti: 19:24

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Ankara iftar vakti saat kaçta, ezan kaçta okunacak? Ankara İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih namazı saatleri ve imsak vakitleri

Ankara Teravih Namazı Saatleri

Ankara'da 1 Nisan Cuma günü teravih namazı 20:39'da kılınacak.

Ankara'da 2 Nisan Cumartesi: 20:40

Ankara'da 3 Nisan Pazar: 20:41

Ankara'da 4 Nisan Pazartesi: 20:43

Ankara'da 5 Nisan Salı: 20:44

Ankara iftar vakti saat kaçta, ezan kaçta okunacak? Ankara İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih namazı saatleri ve imsak vakitleri

Ankara Hatimle Teravih Kılınan Camiler

Keçiören SAKA MESCİDİ

Altındağ HZ.HÜSEYİN C.

Etimesgut HZ.HAMZA C.

Altındağ ABDÜLHAMİT HAN C.

Etimesgut ELVANKENT MEVLANA C.

Etimesgut ELVANKENT MEVLANA C.

Nallıhan HACIBEY MH.C.

Altındağ ASLANHANE C.

Yenimahalle ÖRNEK SANAYİ SİTESİ C.

Sincan ANDİÇEN C.

Çankaya SAKARYA C.

Kahramankazan CEMİLE HATUN MESCİDİ

Beypazarı TABAKHANE C.

Kızılcahamam TEPEBAŞI C.

Kalecik SARAY C.

Sincan NUR C.

Çankaya HASAN TANIK C.

Yenimahalle OSTİM ABDULKADİR GEYLANİ C.

Kızılcahamam SARAYCIK MH.C.

Ayaş BÜNYAMİN AYAŞÎ C.

Mamak GÜLVEREN MERKEZ C.

Nallıhan YENİ C.

Etimesgut ÇARŞI C.

Yenimahalle ARMADA MESCİDİ

Nallıhan ÇAYIRHAN MH.GAZİ C.

Yenimahalle İHL HACI DURALİ AKAN C.

Keçiören MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK C.

Keçiören MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK C.

Elmadağ ESENTEPE C.

Keçiören MUSTAFA ASIM KÖKSAL C.

Yenimahalle İMAM HATİP LİSESİ AHMET YILDIZ C.

Yenimahalle DEMETEVLER AZİZİYE C.

Mamak AKTAŞ KÖPRÜBAŞI C.

Akyurt YILDIRIMHAN C.

Çankaya MÜNİR NERİMAN İSLAMCIOĞLU C.

Polatlı FAHRİ ALTAN C.

Polatlı FAHRİ ALTAN C.

Ankara iftar vakti saat kaçta, ezan kaçta okunacak? Ankara İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih namazı saatleri ve imsak vakitleri

Ankara'da Kaç Saat Oruç Tutulacak?

Ramazan'ın ilk günü olan 2 Nisan'da İstanbul'da 17 saat 24 dakika, Ankara'da 17 saat 12 dakika, Edirne'de 17 saat 32 dakika oruç tutulacak.

Ülkemizde en kısa oruç 14 saat 12 dakika ile Hatay'da tutulacak.

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