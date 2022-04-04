Ankara iftar vakti saat kaçta? Ankara İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri

Orucun Faydaları Nelerdir?

Orucun manevi katkılarının yanı sıra bedene ve psikolojiye de etkileri oldukça fazladır. Oruç tutan bir kimse, Allah'ın rızasını kazanarak cennete bir adım daha yaklaştığı gibi imanını güçlendirerek daha dirayetli bir ruh haline bürünür. Ayrıca sabrı, şükrü ve nefis terbiyesini öğrenir. Bununla birlikte doktorlar oruç ibadetinin sağlığa da pek çok olumlu etkisi olduğundan söz etmektedir.

Yapılan araştırmalar orucun bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, beyin ve zihinsel fonksiyonları güçlendirdiğini, stres direncini azalttığını, yağ yakımını hızlandırarak vücudu zor şartlara hazırladığını göstermiştir.