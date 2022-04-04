Ankara iftar vakti saat kaçta? Ankara İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri

Ramazan'ın üçüncü günüyle beraber binlerce kişi Ankara iftar saati kaçta sorusuna yanıt aramaya başladı. 81 ilde vatandaşlar ikamet ettikleri illerdeki akşam namazı saatiyle Ramazan İmsakiyesi sorgulamalarını gerçekleştirmeye başladı. Bilindiği üzere bu senenin imsakiyesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı ve il il iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri belli oldu. "4 Nisan bugün Ankara iftar vakti saat kaçta?" soruları bugün de gündemde yerini aldı. İşte Ankara iftar saati ve detaylar...