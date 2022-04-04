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Haberler Yaşam Ankara iftar vakti saat kaçta? Ankara İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri
Giriş Tarihi: 04.04.2022 11:27 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 11:31

Ankara iftar vakti saat kaçta? Ankara İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri

Ramazan'ın üçüncü günüyle beraber binlerce kişi Ankara iftar saati kaçta sorusuna yanıt aramaya başladı. 81 ilde vatandaşlar ikamet ettikleri illerdeki akşam namazı saatiyle Ramazan İmsakiyesi sorgulamalarını gerçekleştirmeye başladı. Bilindiği üzere bu senenin imsakiyesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı ve il il iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri belli oldu. "4 Nisan bugün Ankara iftar vakti saat kaçta?" soruları bugün de gündemde yerini aldı. İşte Ankara iftar saati ve detaylar...

Ankara iftar vakti saat kaçta? Ankara İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri

Ankara iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri Diyanet tarafından belli oldu. Kalplerin Allah sevgisiyle dolup taştığı bu mübarek ayda ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar iftarın yaklaşmasıyla birlikte "4 Nisan bugün Ankara iftar vakti saat kaçta?" sorusuna yanıt aramaya başladı. 11 ayın sultanı Ramazan ayının 3. Günü bugün idrak ediliyor. İşte Ramazan imsakiyesi ile Ankara iftar saati ve detaylar...

Ankara iftar vakti saat kaçta? Ankara İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri

Ramazan İmsakiyesi 2022 - İftar Saatleri

Ramazan ayında 30 günlük iftar vakti ve sahur saatleri sabah.com.tr'nin imsakiye sayfasında yer alıyor. >> Ankara İmsakiye <<

linkine tıklayarak tüm ayrıntılara ulaşabilirsiniz. >> Ankara İftar Vakti << linkine tıklayıp iftar saat kaçta sorusuna cevap bulabilirsiniz.

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Ankara iftar vakti saat kaçta? Ankara İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri

Ankara Teravih Namazı Saatleri

Ankara'da 3 Nisan Pazar: 20:41

Ankara'da 4 Nisan Pazartesi: 20:43

Ankara'da 5 Nisan Salı: 20:44

Ankara iftar vakti saat kaçta? Ankara İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri

Ankara Hatimle Teravih Kılınan Camiler

Keçiören SAKA MESCİDİ

Altındağ HZ.HÜSEYİN C.

Etimesgut HZ.HAMZA C.

Altındağ ABDÜLHAMİT HAN C.

Etimesgut ELVANKENT MEVLANA C.

Etimesgut ELVANKENT MEVLANA C.

Nallıhan HACIBEY MH.C.

Altındağ ASLANHANE C.

Yenimahalle ÖRNEK SANAYİ SİTESİ C.

Sincan ANDİÇEN C.

Çankaya SAKARYA C.

Kahramankazan CEMİLE HATUN MESCİDİ

Beypazarı TABAKHANE C.

Kızılcahamam TEPEBAŞI C.

Kalecik SARAY C.

Sincan NUR C.

Çankaya HASAN TANIK C.

Yenimahalle OSTİM ABDULKADİR GEYLANİ C.

Kızılcahamam SARAYCIK MH.C.

Ayaş BÜNYAMİN AYAŞÎ C.

Mamak GÜLVEREN MERKEZ C.

Nallıhan YENİ C.

Etimesgut ÇARŞI C.

Yenimahalle ARMADA MESCİDİ

Nallıhan ÇAYIRHAN MH.GAZİ C.

Yenimahalle İHL HACI DURALİ AKAN C.

Keçiören MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK C.

Keçiören MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK C.

Elmadağ ESENTEPE C.

Keçiören MUSTAFA ASIM KÖKSAL C.

Yenimahalle İMAM HATİP LİSESİ AHMET YILDIZ C.

Yenimahalle DEMETEVLER AZİZİYE C.

Mamak AKTAŞ KÖPRÜBAŞI C.

Akyurt YILDIRIMHAN C.

Çankaya MÜNİR NERİMAN İSLAMCIOĞLU C.

Polatlı FAHRİ ALTAN C.

Polatlı FAHRİ ALTAN C.

Ankara iftar vakti saat kaçta? Ankara İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri

Orucun Faydaları Nelerdir?

Orucun manevi katkılarının yanı sıra bedene ve psikolojiye de etkileri oldukça fazladır. Oruç tutan bir kimse, Allah'ın rızasını kazanarak cennete bir adım daha yaklaştığı gibi imanını güçlendirerek daha dirayetli bir ruh haline bürünür. Ayrıca sabrı, şükrü ve nefis terbiyesini öğrenir. Bununla birlikte doktorlar oruç ibadetinin sağlığa da pek çok olumlu etkisi olduğundan söz etmektedir.

Yapılan araştırmalar orucun bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, beyin ve zihinsel fonksiyonları güçlendirdiğini, stres direncini azalttığını, yağ yakımını hızlandırarak vücudu zor şartlara hazırladığını göstermiştir.

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