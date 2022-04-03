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Haberler Yaşam Ankara iftar vakti saat kaçta? Ankara Ramazan İmsakiyesi 2022 ile iftar saati, sahur saatleri ve imsak vakti
Giriş Tarihi: 03.04.2022 12:51 Güncelleme Tarihi: 03.04.2022 12:51

Ankara iftar vakti saat kaçta? Ankara Ramazan İmsakiyesi 2022 ile iftar saati, sahur saatleri ve imsak vakti

Mübarek Ramazan ayı 2 Nisan 2022 tarihi itibarıyla başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye takvimi ile birlikte il il iftar vakitleri ile sahur saatleri de belli olmuştu. Ankara İmsakiye 2022 ile Ankara iftar saati, sahur saatleri ve imsak vakitlerini öğrenmek isteyenler konu ile ilgili sorgulamalarını sürdürüyor. Peki; Ankara iftar vakti saat kaçta? İşte Ankara Ramazan İmsakiyesi 2022 ile iftar saati, sahur saatleri ve imsak vakti bilgileri.

Ankara iftar vakti saat kaçta? Ankara Ramazan İmsakiyesi 2022 ile iftar saati, sahur saatleri ve imsak vakti

Ankara İmsakiye 2022 takvimi ile Ankara sahur saati, iftar vakti gibi bilgiler açıklandı. On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayı ile birlikte başkentte yaşayan vatandaşlar "Ankara iftar vakti saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Ankara Ramazan İmsakiyesi 2022 ile iftar saati, sahur saatleri ve imsak vakti

ANKARA İMSAKİYE 2022

Diyanet ile imsakiye takvimi 81 il için açıklandı. Başkent Ankara'da yaşayan binlerce vatandaş Ankara iftar saati, sahur vakti gibi bilgileri öğrenmek istiyor.

İşte Ankara İmsakiye 2022 ile iftar vakti, sahur saati ve imsak vakitleri!

Ankara iftar vakti saat kaçta? Ankara Ramazan İmsakiyesi 2022 ile iftar saati, sahur saatleri ve imsak vakti

Ankara İmsakiye 2022 - İftar Vakti Ve Sahur Saati

3 Nisan Pazar

Sahur Vakti: 04:57

İftar Vakti: 19:21

4 Nisan Pazartesi

Sahur Vakti: 04:55

İftar Vakti: 19:22

5 Nisan Salı

Sahur Vakti: 04:53

İftar Vakti: 19:23

6 Nisan Çarşamba

Sahur Vakti: 04:51

İftar Vakti: 19:24

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Ankara iftar vakti saat kaçta? Ankara Ramazan İmsakiyesi 2022 ile iftar saati, sahur saatleri ve imsak vakti

Ankara Teravih Namazı Saatleri

Ankara'da 3 Nisan Pazar: 20:41

Ankara'da 4 Nisan Pazartesi: 20:43

Ankara'da 5 Nisan Salı: 20:44

Ankara iftar vakti saat kaçta? Ankara Ramazan İmsakiyesi 2022 ile iftar saati, sahur saatleri ve imsak vakti

Ankara Hatimle Teravih Kılınan Camiler

Keçiören SAKA MESCİDİ

Altındağ HZ.HÜSEYİN C.

Etimesgut HZ.HAMZA C.

Altındağ ABDÜLHAMİT HAN C.

Etimesgut ELVANKENT MEVLANA C.

Etimesgut ELVANKENT MEVLANA C.

Nallıhan HACIBEY MH.C.

Altındağ ASLANHANE C.

Yenimahalle ÖRNEK SANAYİ SİTESİ C.

Sincan ANDİÇEN C.

Çankaya SAKARYA C.

Kahramankazan CEMİLE HATUN MESCİDİ

Beypazarı TABAKHANE C.

Kızılcahamam TEPEBAŞI C.

Kalecik SARAY C.

Sincan NUR C.

Çankaya HASAN TANIK C.

Yenimahalle OSTİM ABDULKADİR GEYLANİ C.

Kızılcahamam SARAYCIK MH.C.

Ayaş BÜNYAMİN AYAŞÎ C.

Mamak GÜLVEREN MERKEZ C.

Nallıhan YENİ C.

Etimesgut ÇARŞI C.

Yenimahalle ARMADA MESCİDİ

Nallıhan ÇAYIRHAN MH.GAZİ C.

Yenimahalle İHL HACI DURALİ AKAN C.

Keçiören MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK C.

Keçiören MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK C.

Elmadağ ESENTEPE C.

Keçiören MUSTAFA ASIM KÖKSAL C.

Yenimahalle İMAM HATİP LİSESİ AHMET YILDIZ C.

Yenimahalle DEMETEVLER AZİZİYE C.

Mamak AKTAŞ KÖPRÜBAŞI C.

Akyurt YILDIRIMHAN C.

Çankaya MÜNİR NERİMAN İSLAMCIOĞLU C.

Polatlı FAHRİ ALTAN C.

Polatlı FAHRİ ALTAN C.

Ankara iftar vakti saat kaçta? Ankara Ramazan İmsakiyesi 2022 ile iftar saati, sahur saatleri ve imsak vakti

Orucun Faydaları Nelerdir?

Orucun manevi katkılarının yanı sıra bedene ve psikolojiye de etkileri oldukça fazladır. Oruç tutan bir kimse, Allah'ın rızasını kazanarak cennete bir adım daha yaklaştığı gibi imanını güçlendirerek daha dirayetli bir ruh haline bürünür. Ayrıca sabrı, şükrü ve nefis terbiyesini öğrenir. Bununla birlikte doktorlar oruç ibadetinin sağlığa da pek çok olumlu etkisi olduğundan söz etmektedir.

Yapılan araştırmalar orucun bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, beyin ve zihinsel fonksiyonları güçlendirdiğini, stres direncini azalttığını, yağ yakımını hızlandırarak vücudu zor şartlara hazırladığını göstermiştir.

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