Ankara İmsakiye 2022 takvimi ile Ankara sahur saati, iftar vakti gibi bilgiler açıklandı. On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayı ile birlikte başkentte yaşayan vatandaşlar "Ankara iftar vakti saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Ankara Ramazan İmsakiyesi 2022 ile iftar saati, sahur saatleri ve imsak vakti

ANKARA İMSAKİYE 2022

Diyanet ile imsakiye takvimi 81 il için açıklandı. Başkent Ankara'da yaşayan binlerce vatandaş Ankara iftar saati, sahur vakti gibi bilgileri öğrenmek istiyor.

İşte Ankara İmsakiye 2022 ile iftar vakti, sahur saati ve imsak vakitleri!