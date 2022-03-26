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Haberler Yaşam Ankara İmsakiye yayınlandı! 2022 Ankara iftar saati kaçta? İlk iftar vakti ve sahur vakti belli oldu
Giriş Tarihi: 26.03.2022 11:54 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022 11:54

Ankara İmsakiye yayınlandı! 2022 Ankara iftar saati kaçta? İlk iftar vakti ve sahur vakti belli oldu

Ankara İmsakiye ile 2022 Ramazan ayında Ankara için sahur, imsak ve iftar vakitleri belli oldu. Tüm İslam aleminde, bedenin zekatı olan oruç ibadeti için hazırlıklara başlandı. Bu ibadetin en faziletli olduğu dönem olan Ramazan ayı için başkentte yaşayan vatandaşlar 2022 Ankara iftar saati kaçta sorusuyla araştırma yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan imsakiye ile 81 il için ilk iftar vakti ve sahur vakti belli oldu. İşte Ankara imsakiye ile başkent için iftar ve sahur vakitleri…

Ankara İmsakiye yayınlandı! 2022 Ankara iftar saati kaçta? İlk iftar vakti ve sahur vakti belli oldu

Ramazan coşkusu tüm yurdu sararken başkentte yaşayan milyonlarca vatandaş 2022 Ankara iftar saati kaçta, oruç kaçta açılacak sorusuyla Ankara İmsakiye tablosunu araştırıyor. İl il imsak vakitleri Diyanet tarafından paylaşılırken, Ankara imsakiye listesi ile bu yılki imsak, sahur ve iftar saati belli oldu. Ankara'da iftar saat kaçta sorusunun yanıtı için 2022 imsakiyesine göz atabilirsiniz. İşte Ankara için ilk iftar vakti, sahur vakti ve iftar saati listesi…

ANKARA İMSAKİYE TABLOSU YAYINLANDI!

Diyanet İşleri Başkanlığı il il imsakiye listesini yayınladı. Bu kapsamda Ankara İmsakiye de vatandaşların bilgisine sunuldu. İşte oruç ibadetini yerine getirmek isteyenler için Ankara imsak, sahur ve iftar vakitleri;

Ankara İmsakiye yayınlandı! 2022 Ankara iftar saati kaçta? İlk iftar vakti ve sahur vakti belli oldu

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bu sene Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak. Bir aylık oruç ibadeti 1 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek.

2 Mayıs Pazartesi ise Ramazan Bayramı'nın ilk günü olacak.

İmsakiye 2022 için tıklayınız...

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Ankara İmsakiye yayınlandı! 2022 Ankara iftar saati kaçta? İlk iftar vakti ve sahur vakti belli oldu

2022 ANKARA İMSAKİYE

Aşağıda Ramazan ayının ilk 5 günü için Ankara imsak, sahur ve iftar vakitlerine ulaşabilirsiniz. Listenin devamı için aşağıda yer alan linke tıklayarak Ankara imsakiye sayfasına gidebilirsiniz.

Tarihler/ Günler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

1 2 Nisan Cumartesi 04:59 06:25 12:57 16:31 19:20 20:40

2 3 Nisan Pazar 04:57 06:23 12:57 16:32 19:21 20:41

3 4 Nisan Pazartesi 04:55 06:22 12:57 16:32 19:22 20:43

4 5 Nisan Salı 04:53 06:20 12:56 16:32 19:23 20:44

5 6 Nisan Çarşamba 04:51 06:18 12:56 16:33 19:24 20:45

ANKARA İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ

Ankara İmsakiye yayınlandı! 2022 Ankara iftar saati kaçta? İlk iftar vakti ve sahur vakti belli oldu

ORUÇ İBADETİNİN DİNİ HÜKMÜ

Oruç ibadetinin temel hedefi insanları takva- ya eriştirmektir. Bu bizzat Kur'an-ı Kerim'de, "Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı..." (Bakara, 2/183) şeklinde ifade edilmektedir. Oruç ibadeti kanaatkârlığımızı güçlendirir. Açlık çeken insan yoksulun, muhtacın durumunu anlar ve kanaat etmenin önemini daha iyi kavrar. Artık israf edemez olur. Allah Resulü'nün "Kanaat bitmeyen bir hazinedir" (Beyhakî, "Zühd",2/88) sözü, müminin kulaklarında yankılanır. Nimetin kadri- ni bilen insan, Allah'a olan şükrünü artırır.

Ankara İmsakiye yayınlandı! 2022 Ankara iftar saati kaçta? İlk iftar vakti ve sahur vakti belli oldu

ORUÇ İBADETİNİN ÖNEMİ

Hırsın mahrumiyete, kanaatin rahmete vesile olduğunu anlar. Allah Resulü'nün "iktisat eden geçim sıkıntısı çekmez" (İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, 5/331) müjdesi hayatında tezahür etmeye başlar. Oruç ibadeti, insana iftar ve sahur ile, kılınan teravih namazlarıyla, diğer ibadetlerle hayata çekidüzen verme imkânı tanır. Oruç ayı olan Ramazan, kulun Rabbine iltica ederek, günahlarının bağışlanması için hayat yoluna yerleştirilmiş fırsat ve hazinelerle doludur. Kişi, Kur'an üzerinde daha fazla düşünme imkânı yakalar. Ramazan'ın getirdiği bereketle insan, Kur'an'dan daha çok haz alır, onu daha derinden ve bilinçle dinleyip anlama imkânını elde eder. Oruç bedenin zekâtı olarak, vücutta birikmiş zararlı unsurların defi için metabolizmaya büyük bir imkân sağlar. İnsanın, vücudunu diğer canlı- lardan daha farklı olarak madde ve mananın sırlı ve ahenkli bir birleşimi olarak görmeye başladığı bu ayda vücutlar yenilenir, dimağlar parlar... Al- lah Resulü'nün "Oruç tutunuz ki sıhhat bulasınız" (Taberani, Mu'cemu'l-Ev-sat, VIII, 174) sözünü teyit edercesine bedenlerimiz sağlık bulur. Ramazan orucu, ümitsiz insanların bağışlanma ümitlerini yeşerttikleri bir zaman dilimidir.

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