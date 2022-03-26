Ankara İmsakiye yayınlandı! 2022 Ankara iftar saati kaçta? İlk iftar vakti ve sahur vakti belli oldu

Ankara İmsakiye ile 2022 Ramazan ayında Ankara için sahur, imsak ve iftar vakitleri belli oldu. Tüm İslam aleminde, bedenin zekatı olan oruç ibadeti için hazırlıklara başlandı. Bu ibadetin en faziletli olduğu dönem olan Ramazan ayı için başkentte yaşayan vatandaşlar 2022 Ankara iftar saati kaçta sorusuyla araştırma yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan imsakiye ile 81 il için ilk iftar vakti ve sahur vakti belli oldu. İşte Ankara imsakiye ile başkent için iftar ve sahur vakitleri…