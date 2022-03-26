Ankara İmsakiye yayınlandı! 2022 Ankara iftar saati kaçta? İlk iftar vakti ve sahur vakti belli oldu

Ramazan coşkusu tüm yurdu sararken başkentte yaşayan milyonlarca vatandaş 2022 Ankara iftar saati kaçta, oruç kaçta açılacak sorusuyla Ankara İmsakiye tablosunu araştırıyor. İl il imsak vakitleri Diyanet tarafından paylaşılırken, Ankara imsakiye listesi ile bu yılki imsak, sahur ve iftar saati belli oldu. Ankara'da iftar saat kaçta sorusunun yanıtı için 2022 imsakiyesine göz atabilirsiniz. İşte Ankara için ilk iftar vakti, sahur vakti ve iftar saati listesi…

ANKARA İMSAKİYE TABLOSU YAYINLANDI!

Diyanet İşleri Başkanlığı il il imsakiye listesini yayınladı. Bu kapsamda Ankara İmsakiye de vatandaşların bilgisine sunuldu. İşte oruç ibadetini yerine getirmek isteyenler için Ankara imsak, sahur ve iftar vakitleri;