Bugün kafeler ve restoranlar açık mı, kapandı mı? Ankara, İzmir ve İstanbul'da restoranlar ve kafeler kapatıldı mı?

Lokantalar, restoranlar ve kafelerle ilgili verilen son dakika kararları bugün de milyonların gündemindeki yerini aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ülke genelinde yaşanan vaka artışı sonrası yeni kısıtlama kararlarını duyururken yeme-içme sektöründeki işletmelerin Ramazan ayında paket servis ve gel-al servisle hizmet vereceğini ifade etti. Hal böyleyken "Lokantalar, restoranlar ve kafeler kapandı mı, ne zaman kapatılacak?" sorusuna ait detaylar araştırma konusu haline geldi. İşte 29 Mart tarihli kabine toplantısı sonrası alınan kararların detayları…

LOKANTALAR, KAFELER, RESTORANLAR AÇIK MI, KAPANDI MI?

Güncel koronavirüs risk tablosu göz önüne alınarak kritik tablonun önüne geçmek için ülke genelinde yeni kararlar alındı. Kısıtlamalarla ilgili detayları kamuoyu ile paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada kafe, restoran ve lokanta tarzı işletmelerin ramazan ayı boyunca paket servis ve gel-al hizmeti vereceğini duyurdu.