Ankara TOKİ arsa kura çekimi sonuçları canlı izle 3 Şubat 2023: Ankara müstakil/müşterek TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

Yüzyılın en büyük sosyal konut projesinde İlk Evim Arsa kuraları il il çekilmeye devam ediyor. Paylaşılan TOKİ arsa kura takvimine göre, 6 Şubat Pazartesi bugün Ankara'da kura çekilişi gerçekleştirilecek. 9 Şubat'a kadar devam edecek kuralar ile Ankara Merkez'de 5.423 müşterek ve 8.000 müstakil arsa hak sahibini bulacak. Başvuru sahipleri, Ankara TOKİ arsa kura çekimi canlı izle ekranı ile kuraları takip edebilecek. Ankara TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi Youtube canlı yayın sonrası erişime açılacak. İşte, 6 Şubat 2023 Ankara TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…