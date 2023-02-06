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Haberler Yaşam Ankara TOKİ arsa kura çekimi sonuçları canlı izle 3 Şubat 2023: Ankara müstakil/müşterek TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 06.02.2023 15:41 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 15:41

Ankara TOKİ arsa kura çekimi sonuçları canlı izle 3 Şubat 2023: Ankara müstakil/müşterek TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

Yüzyılın en büyük sosyal konut projesinde İlk Evim Arsa kuraları il il çekilmeye devam ediyor. Paylaşılan TOKİ arsa kura takvimine göre, 6 Şubat Pazartesi bugün Ankara'da kura çekilişi gerçekleştirilecek. 9 Şubat'a kadar devam edecek kuralar ile Ankara Merkez'de 5.423 müşterek ve 8.000 müstakil arsa hak sahibini bulacak. Başvuru sahipleri, Ankara TOKİ arsa kura çekimi canlı izle ekranı ile kuraları takip edebilecek. Ankara TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi Youtube canlı yayın sonrası erişime açılacak. İşte, 6 Şubat 2023 Ankara TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…

Ankara TOKİ arsa kura çekimi canlı izle 2023 | Ankara müstakil ve müşterek TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı

Tarihi projede İlk Evim Arsa etabı için kura çekimi tüm hızıyla sürüyor. Şubat ayının ilk haftası için TOKİ arsa kura takvimi yayınlandı. Buna göre, 6 Şubat Pazar bugün başlayan ve 9 Şubat'ta sona erecek olan çekilişle Ankara'nın Merkez ilçesinde 8.000 müstakil ve 5.423 müşterek arsanın hak sahibi belirlenecek. Başvuru sahipleri, Ankara TOKİ arsa kura çekimi canlı yayın izle ekranı aracılığıyla arsa sahibi olup olmadığını öğrenilebilecek. Canlı yayın sonrası Ankara TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı ile isim listesi bilgileri e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Peki, Ankara TOKİ arsa kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, başvuru sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…

Ankara TOKİ arsa kura çekimi canlı izle 2023 | Ankara müstakil ve müşterek TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı

2023 TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ ŞUBAT TAKVİMİ

Proje kapsamında Mart 2023'e kadar konut, iş yeri ve arsalar için tüm kuraların etaplar halinde çekilmesinin ardından hak sahipleri belirlenecek.

10 Ekim - 15 Kasım 2022 tarihleri arasında alınan başvuruların ardından TOKİ arsa kura çekilişi tarihleri 1. Etap takvimi belli oldu:

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Ankara TOKİ arsa kura çekimi canlı izle 2023 | Ankara müstakil ve müşterek TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı

BİRİNCİ ETAP KURA TAKVİMİ YAYINDA!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde yer alan 1 milyon konut arsası kura çekimlerinin başlayacağını duyurmuştu.

Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'İlk Evim Arsa' projesinde kura çekimine 1 Şubat Çarşamba günü başlanacağını belirtmişti.

Buna göre, 'İlk Evim Arsa' 1'nci etap kuraları 1-6 Şubat 2023 tarihleri arasında 13 ilde noter huzurunda gerçekleştirilecek. Toplamda 18.999 hisse ve parsel, hak sahibini bulacak.

İşte il il çekiliş takvimi:

Ankara TOKİ arsa kura çekimi canlı izle 2023 | Ankara müstakil ve müşterek TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ ARSA KURA TAKVİMİ

1 Şubat 2023: Bitlis Merkez Müstakil, Bilecik Merkez Müstakil, Kırıkkale Merkez Müstakil, Bayburt Merkez Müstakil, Yozgat Merkez Müstakil.

2 Şubat 2023: Burdur Merkez Müstakil, Siirt Merkez Müstakil, Kastamonu Merkez Müstakil, Muş Merkez Müstakil, Osmaniye Merkez Müstakil.

Ankara TOKİ arsa kura çekimi canlı izle 2023 | Ankara müstakil ve müşterek TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı

3 Şubat 2023: Mardin Merkez Müstakil, Niğde Merkez Müstakil.

6 Şubat 2023: Ankara Merkez Müstakil, Ankara Merkez Müşterek.

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