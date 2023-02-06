Ankara TOKİ arsa kura çekimi sonuçları canlı izle 3 Şubat 2023: Ankara müstakil/müşterek TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

Tarihi projede İlk Evim Arsa etabı için kura çekimi tüm hızıyla sürüyor. Şubat ayının ilk haftası için TOKİ arsa kura takvimi yayınlandı. Buna göre, 6 Şubat Pazar bugün başlayan ve 9 Şubat'ta sona erecek olan çekilişle Ankara'nın Merkez ilçesinde 8.000 müstakil ve 5.423 müşterek arsanın hak sahibi belirlenecek. Başvuru sahipleri, Ankara TOKİ arsa kura çekimi canlı yayın izle ekranı aracılığıyla arsa sahibi olup olmadığını öğrenilebilecek. Canlı yayın sonrası Ankara TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı ile isim listesi bilgileri e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Peki, Ankara TOKİ arsa kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, başvuru sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…