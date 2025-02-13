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ANKARA TOPLU TAŞIMA ZAMMI 2025: Ankara EGO otobüs, metro, toplu taşıma ücretleri ne kadar, tam ve öğrenci kaç TL?
Giriş Tarihi: 13.02.2025 11:36
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025
11:42
ANKARA TOPLU TAŞIMA ZAMMI 2025: Ankara EGO otobüs, metro, toplu taşıma ücretleri ne kadar, tam ve öğrenci kaç TL?
Ankara'da toplu ulaşım ücretlerine, EGO Genel Müdürlüğü'nün analizleri sonucunda zam yapıldı. Alınan karar doğrultusunda birçok ulaşım aracında fiyat artışı yaşanırken, vatandaşlar tam, öğrenci ve abonman ücretlerini merak ediyor. Peki, Ankara'da yeni toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu? İşte zam sonrası güncellenen tarife…