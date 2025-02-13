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Haberler Yaşam ANKARA TOPLU TAŞIMA ZAMMI 2025: Ankara EGO otobüs, metro, toplu taşıma ücretleri ne kadar, tam ve öğrenci kaç TL?
Giriş Tarihi: 13.02.2025 11:36 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 11:42

ANKARA TOPLU TAŞIMA ZAMMI 2025: Ankara EGO otobüs, metro, toplu taşıma ücretleri ne kadar, tam ve öğrenci kaç TL?

Ankara'da toplu ulaşım ücretlerine, EGO Genel Müdürlüğü'nün analizleri sonucunda zam yapıldı. Alınan karar doğrultusunda birçok ulaşım aracında fiyat artışı yaşanırken, vatandaşlar tam, öğrenci ve abonman ücretlerini merak ediyor. Peki, Ankara'da yeni toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu? İşte zam sonrası güncellenen tarife…

ANKARA TOPLU TAŞIMA ZAMMI 2025: Ankara EGO otobüs, metro, toplu taşıma ücretleri ne kadar, tam ve öğrenci kaç TL?

Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma ücretlerine zam yaptı. %24 zam oranının ardından tam, öğrenci ve abonman ücretlerine yansıyan yeni zamla birlikte tarifeler değişti.EGO otobüs, minibüs, metro, toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu? İşte güncel ücret tarifesi

ANKARA TOPLU TAŞIMA ZAMMI 2025: Ankara EGO otobüs, metro, toplu taşıma ücretleri ne kadar, tam ve öğrenci kaç TL?

ANKARA'DA TOPLU TAŞIMAYA ZAM!

Ankara'da toplu taşımaya zam yapıldı.

Tam bilet, 21 TL'den 26 TL'ye çıktı.

İndirimli ya da öğrenci bileti de 13 TL oldu.

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ANKARA TOPLU TAŞIMA ZAMMI 2025: Ankara EGO otobüs, metro, toplu taşıma ücretleri ne kadar, tam ve öğrenci kaç TL?

YENİ ÜCRETLER NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Yeni ücret tarifesi 16 Şubat'tan itibaren geçerli olacaktır.

ANKARA TOPLU TAŞIMA ZAMMI 2025: Ankara EGO otobüs, metro, toplu taşıma ücretleri ne kadar, tam ve öğrenci kaç TL?

ÖĞRENCİ ABONMANI 350 TL OLDU

Aylık sınırsız öğrenci abonman ücreti 350 TL olarak belirlendi.

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