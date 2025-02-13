ANKARA TOPLU TAŞIMA ZAMMI 2025: Ankara EGO otobüs, metro, toplu taşıma ücretleri ne kadar, tam ve öğrenci kaç TL?

Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma ücretlerine zam yaptı. %24 zam oranının ardından tam, öğrenci ve abonman ücretlerine yansıyan yeni zamla birlikte tarifeler değişti.EGO otobüs, minibüs, metro, toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu? İşte güncel ücret tarifesi