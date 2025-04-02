Ankara’da 400 milyon dolarlık arazi davası: Mirasçıları harekete geçti!

Mirasçıların avukatı Nesligül Gündüz, taşınmazların uzun yıllardır Akkız Aydoğan ve ailesi tarafından kullanıldığını belirterek, "Bu araziler, tarım ve hayvancılık gibi amaçlarla uzun yıllar boyunca kullanılmıştır. Ancak Hazine ve Belediye, hukuka aykırı şekilde mülkiyet değişikliği yapmıştır. Yapılan işlemler sırasında mirasçılara herhangi bir bildirimde bulunulmamıştır. Bu durum müvekkillerimizin mülkiyet hakkına yapılan bir müdahaledir" dedi.