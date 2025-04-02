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Haberler Yaşam Ankara'da 400 milyon dolarlık arazi davası: Mirasçıları harekete geçti!
Giriş Tarihi: 02.04.2025 14:42 Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 14:42

Ankara'da 400 milyon dolarlık arazi davası: Mirasçıları harekete geçti!

Ankara'da 400 milyon dolar olarak belirtilen 87 bin 422 metrekarelik arazi için dava açıldı. Kök muris (miras bırakan) Akkız Aydoğan'ın mirasçıları, söz konusu arazinin hukuka aykırı şekilde Hazine ve Ankara Büyükşehir Belediyesi adına tescil edildiğini öne sürerek, mülkiyet hakkının kendilerine ait olduğunu savundu.

DHA
Ankara’da 400 milyon dolarlık arazi davası: Mirasçıları harekete geçti!

Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan davada, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ankara Büyükşehir Belediyesi davalı olarak yer aldı.

Ankara’da 400 milyon dolarlık arazi davası: Mirasçıları harekete geçti!

"YOLSUZ TESCİL" İDDİASI

Dava dilekçesinde, 57 bin 271 metrekarelik 29259 ada 1 parsel, 16 bin 907 metrekarelik 29260 ada 1 parsel ve 13 bin 244 metrekarelik 29259 ada 2 parsel olmak üzere toplam 87 bin 422 metrekarelik arazinin "yolsuz tescil" yoluyla kamu mülkiyetine geçirildiği iddia edildi.

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Ankara’da 400 milyon dolarlık arazi davası: Mirasçıları harekete geçti!

Mirasçıların avukatı Nesligül Gündüz, taşınmazların uzun yıllardır Akkız Aydoğan ve ailesi tarafından kullanıldığını belirterek, "Bu araziler, tarım ve hayvancılık gibi amaçlarla uzun yıllar boyunca kullanılmıştır. Ancak Hazine ve Belediye, hukuka aykırı şekilde mülkiyet değişikliği yapmıştır. Yapılan işlemler sırasında mirasçılara herhangi bir bildirimde bulunulmamıştır. Bu durum müvekkillerimizin mülkiyet hakkına yapılan bir müdahaledir" dedi.

Ankara’da 400 milyon dolarlık arazi davası: Mirasçıları harekete geçti!

400 MİLYON DOLARLIK ARAZİ

Dava dilekçesinde, söz konusu taşınmazların geçmiş mülkiyet yapısının araştırılmadığı, birden fazla imar uygulaması yapıldığı ve kat irtifakları tesis edilip iptal edildiği vurgulandı. 1987-1990 yılları arasında Hazine adına tescil edilen arazilerin, 2012 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredildiği ifade edildi.

Ankara’da 400 milyon dolarlık arazi davası: Mirasçıları harekete geçti!

Avukat Gündüz, "Bu alanlar, Dikmen Vadisi Son Etap Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamına alındı ve 13 Şubat 2025 tarihinde arsa karşılığı inşaat ihalesi yapıldı. Güncel piyasa değeri yaklaşık 400 milyon dolar olarak hesaplanıyor" dedi.