Haberler
Yaşam
Ankara'da 400 milyon dolarlık arazi davası: Mirasçıları harekete geçti!
Giriş Tarihi: 02.04.2025 14:42
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025
14:42
Ankara'da 400 milyon dolarlık arazi davası: Mirasçıları harekete geçti!
Ankara'da 400 milyon dolar olarak belirtilen 87 bin 422 metrekarelik arazi için dava açıldı. Kök muris (miras bırakan) Akkız Aydoğan'ın mirasçıları, söz konusu arazinin hukuka aykırı şekilde Hazine ve Ankara Büyükşehir Belediyesi adına tescil edildiğini öne sürerek, mülkiyet hakkının kendilerine ait olduğunu savundu.