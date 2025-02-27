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Haberler Yaşam ANKARA'DA HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILINACAK CAMİLER | Ankara'da hangi camilerde hatim olacak? Diyanet açıkladı!
Giriş Tarihi: 27.02.2025 06:15 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 06:15

ANKARA'DA HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILINACAK CAMİLER | Ankara'da hangi camilerde hatim olacak? Diyanet açıkladı!

Ankara'da hatimle teravih namazı kılınacak camiler 2025 listesi araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı il ve ilçe müftülükleri ile takip edilen hatimli camilerin listesi İslam aleminin gündemindeki yerini aldı. 1 Mart günü başlayacak Ramazan ayının ilk teravih namazı 28 Şubat itibarıyla başlıyor. Peki; Ankara'da hatimle teravih kıldıran camiler belli oldu mu?

ANKARA’DA HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILINACAK CAMİLER | Ankara’da hangi camilerde hatim olacak? Diyanet açıkladı!

Hatimle teravih namazı kılınacak camiler Ankara için araştırılmaya başladı. 2025 yılında ibadet planlarını hazırlayan Müslümanlar, bu listeler üzerinden teravihe gidecekleri camiyi belirliyor. Konuyla ilgili gözler Diyanet'te. Peki; Ankara'da hatimle teravih kıldıran camiler belli oldu mu?

ANKARA’DA HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILINACAK CAMİLER | Ankara’da hangi camilerde hatim olacak? Diyanet açıkladı!

ANKARA'DA HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILINACAK CAMİLER 2025

ramazan.diyanet.gov.tr sisteminde yer alan bilgilere göre geçen yılın da listesinden hareketle hatimle teravih kıldırması beklenen camiler şöyle:

AKYURT

YILDIRIMHAN C.

ALTINDAĞ

SİTE KERESTECİLER C.

BEYPAZARI

TABAKHANE C.

ÇANKAYA

SEBAHATTİN YILDIZ C.
TÜRKÖZÜ KALIPÇILAR C.
HASAN TANIK C.
MÜNİR NERİMAN İSLAMCIOĞLU C.
SAKARYA C.
ÇAYYOLU HACI İBRAHİM AYDIN C.

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ANKARA’DA HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILINACAK CAMİLER | Ankara’da hangi camilerde hatim olacak? Diyanet açıkladı!

ÇUBUK

KUBA C.
MESCİDİ AKSA C.


ELMADAĞ

ŞEHİT YAVUZ KIVRAK C.

ETİMESGUT

ÇARŞI C.
ELVANKENT MEVLANA C.
HZ.HAMZA C.

GÖLBAŞI

KUBA MESCİDİ

TOKİ HİLAL C.

ANKARA’DA HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILINACAK CAMİLER | Ankara’da hangi camilerde hatim olacak? Diyanet açıkladı!

KAHRAMANKAZAN

CEMİLE HATUN MESCİDİ

KALECİK

SARAY C.

KEÇİÖREN

PİRİ TÜRKİSTAN C.
SAKA MESCİDİ
YURTOĞLU C.
BİLALİ HABEŞİ C.

KIZILCAHAMAM

BAĞLAR C.

ANKARA’DA HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILINACAK CAMİLER | Ankara’da hangi camilerde hatim olacak? Diyanet açıkladı!

MAMAK

AKTAŞ KÖPRÜBAŞI C.
ALTINEVLER FATİH C.
ZERDALİTEPE HİCRET C.

NALLIHAN

ÇAYIRHAN MH.TEK SİTE C.

POLATLI

FAHRİ ALTAN C.

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