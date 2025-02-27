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ANKARA'DA HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILINACAK CAMİLER | Ankara'da hangi camilerde hatim olacak? Diyanet açıkladı!
Giriş Tarihi: 27.02.2025 06:15
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025
06:15
ANKARA'DA HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILINACAK CAMİLER | Ankara'da hangi camilerde hatim olacak? Diyanet açıkladı!
Ankara'da hatimle teravih namazı kılınacak camiler 2025 listesi araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı il ve ilçe müftülükleri ile takip edilen hatimli camilerin listesi İslam aleminin gündemindeki yerini aldı. 1 Mart günü başlayacak Ramazan ayının ilk teravih namazı 28 Şubat itibarıyla başlıyor. Peki; Ankara'da hatimle teravih kıldıran camiler belli oldu mu?