ANKARA’DA HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILINACAK CAMİLER | Ankara’da hangi camilerde hatim olacak? Diyanet açıkladı!

Hatimle teravih namazı kılınacak camiler Ankara için araştırılmaya başladı. 2025 yılında ibadet planlarını hazırlayan Müslümanlar, bu listeler üzerinden teravihe gidecekleri camiyi belirliyor. Konuyla ilgili gözler Diyanet'te. Peki; Ankara'da hatimle teravih kıldıran camiler belli oldu mu?