ANKARA’DA HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILINACAK CAMİLER | Ankara’da hangi camilerde hatim olacak? Diyanet açıkladı!

ANKARA'DA HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILINACAK CAMİLER 2025

ramazan.diyanet.gov.tr sisteminde yer alan bilgilere göre geçen yılın da listesinden hareketle hatimle teravih kıldırması beklenen camiler şöyle:

AKYURT

YILDIRIMHAN C.

ALTINDAĞ

SİTE KERESTECİLER C.

BEYPAZARI

TABAKHANE C.

ÇANKAYA

SEBAHATTİN YILDIZ C.

TÜRKÖZÜ KALIPÇILAR C.

HASAN TANIK C.

MÜNİR NERİMAN İSLAMCIOĞLU C.

SAKARYA C.

ÇAYYOLU HACI İBRAHİM AYDIN C.