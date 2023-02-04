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Haberler Yaşam Ankara’da okullar tatil mi oldu? 6 Şubat Pazartesi Ankara’da okullar açık mı, kapalı mı, son durum ne? Gözler Ankara Valiliği’nde!
Giriş Tarihi: 04.02.2023 12:34 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023 12:34

Ankara’da okullar tatil mi oldu? 6 Şubat Pazartesi Ankara’da okullar açık mı, kapalı mı, son durum ne? Gözler Ankara Valiliği’nde!

6 Şubat Pazartesi Ankara'da okullar tatil mi, Ankara'da kar tatili olacak mı soruları gündemdeki yerini aldı. Şubat ayına girilmesiyle beraber yut genelinde soğuk hava dalgası etkisini artırdı. Sıcaklık düşüşüyle gelen kar yağışı sonrası başkent Ankara beyaza büründü. Bu noktada sömestr tatili sonrası okul sıralarına dönecek olan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 6 Şubat Pazartesi Ankara'da okul var mı yok mu sorusuna yanıt arıyor. Valilik tarafından konuya dair bir açıklama yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Peki, 6 Şubat Pazartesi Ankara'da okullar tatil mi, Ankara Valiliği açıklama yaptı mı? İşte, haftalık hava durumu ile Ankara kar tatili son durum…

Ankara’da okullar tatil mi oldu? 6 Şubat Pazartesi Ankara’da okullar açık mı, kapalı mı, son durum ne? Gözler Ankara Valiliği’nde!

6 Şubat Pazartesi Ankara'da okullar tatil mi sorusu yanıt aramaya başladı. Pazartesi günü yarıyıl tatili sona eriyor ve 2. dönem için okullarda ilk ders zili çalacak. Ancak başkent Ankara'da kar yağışı etkisini yoğun bir şekilde artırdı. Caddeler ve sokaklar beyaza bürünürken sürücüler ve vatandaşlar zorluk çekti. Hal böyleyken kentte yaşayan Öğretmenler, öğrenciler ve velileri "6 Şubat Pazartesi Ankara'da okullar açık mı, kapalı mı, kar tatili olacak mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Ankara kar tatili ile ilgili gözler valilikten gelecek açıklamalara çevrildi. İşte, Ankara Valiliği kar tatili açıklaması ve konu ile ilgili son gelişmeler…

Ankara’da okullar tatil mi oldu? 6 Şubat Pazartesi Ankara’da okullar açık mı, kapalı mı, son durum ne? Gözler Ankara Valiliği’nde!

ANKARA'DA KAR YAĞIŞI ETKLİLİ OLUYOR!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından peş peşe yapılan uyarıların ardından Perşembe günü Ankara'nın merkezinde başlayan kar yağışı, dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırdı.

Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı kentte, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) bağlı ekipler, kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlarda ve ara sokaklarda tuzlama ve küreme çalışması yaptı.

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Ankara’da okullar tatil mi oldu? 6 Şubat Pazartesi Ankara’da okullar açık mı, kapalı mı, son durum ne? Gözler Ankara Valiliği’nde!

ANKARA BEYAZA BÜRÜNDÜ!

Lapa lapa yağan kar yağışı ile Ankara beyaza büründü. Kentin tarihi simgelerinde kartpostallık görüntüler oluştu. Karın yağdığını gören vatandaşlar, evlerinin önünde kar topu oynayıp, halay çekerek karın keyfini çıkardı.

Kar yağışının gece boyunca aralıklarla devam edeceği bilgisini paylaşan yetkililer, trafiğe çıkacak sürücüleri gece saatlerinde yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Peki, pazartesi Ankara'da okullar açık mı kapalı mı? İşte yanıtı..

Ankara’da okullar tatil mi oldu? 6 Şubat Pazartesi Ankara’da okullar açık mı, kapalı mı, son durum ne? Gözler Ankara Valiliği’nde!

6 ŞUBAT PAZARTESİ GÜNÜ ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Konuyla ilgili Ankara Valiliği kar tatili duyuruları ve Vali Vasip Şahin'in açıklamaları yakından takip ediliyor. Ancak henüz 3 Şubat 2023 Pazartesi günü okulların tatil olduğuna dair resmi bir açıklama gelmedi.

Ankara'da okulların tatil edilmesi ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Ankara’da okullar tatil mi oldu? 6 Şubat Pazartesi Ankara’da okullar açık mı, kapalı mı, son durum ne? Gözler Ankara Valiliği’nde!
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