Ankara’da okullar tatil mi oldu? 6 Şubat Pazartesi Ankara’da okullar açık mı, kapalı mı, son durum ne? Gözler Ankara Valiliği’nde!

6 Şubat Pazartesi Ankara'da okullar tatil mi, Ankara'da kar tatili olacak mı soruları gündemdeki yerini aldı. Şubat ayına girilmesiyle beraber yut genelinde soğuk hava dalgası etkisini artırdı. Sıcaklık düşüşüyle gelen kar yağışı sonrası başkent Ankara beyaza büründü. Bu noktada sömestr tatili sonrası okul sıralarına dönecek olan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 6 Şubat Pazartesi Ankara'da okul var mı yok mu sorusuna yanıt arıyor. Valilik tarafından konuya dair bir açıklama yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Peki, 6 Şubat Pazartesi Ankara'da okullar tatil mi, Ankara Valiliği açıklama yaptı mı? İşte, haftalık hava durumu ile Ankara kar tatili son durum…