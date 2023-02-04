Ankara’da okullar tatil mi oldu? 6 Şubat Pazartesi Ankara’da okullar açık mı, kapalı mı, son durum ne? Gözler Ankara Valiliği’nde!

6 ŞUBAT PAZARTESİ GÜNÜ ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Konuyla ilgili Ankara Valiliği kar tatili duyuruları ve Vali Vasip Şahin'in açıklamaları yakından takip ediliyor. Ancak henüz 3 Şubat 2023 Pazartesi günü okulların tatil olduğuna dair resmi bir açıklama gelmedi.

Ankara'da okulların tatil edilmesi ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.