Ankara’da sokak köpeği dehşeti! 5 yaşındaki çocuğun yüzünü parçaladı

"KÖPEK HER YERİNİ ISIRMIŞTI"

Kardeşini o şekilde görünce endişelendiğini belirten abla Eye Elali, "Amcama giderken gördüm. Köpeği görünce hemen yardıma gittim, her yerini ısırmıştı. Hastaneye kaldırıldı, 4 gün hastanede kaldı. Dün taburcu oldu. Evimize yakın bir yerde oldu olay" diye konuştu.