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Ankara’da sokak köpeği dehşeti! 5 yaşındaki çocuğun yüzünü parçaladı
Giriş Tarihi: 15.01.2025 16:10
Güncelleme Tarihi: 15.01.2025
16:15
Ankara’da sokak köpeği dehşeti! 5 yaşındaki çocuğun yüzünü parçaladı
Ankara'da sokakta oyun oynadığı sırada başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk yüzünden, başından ve kalçasından yaralandı. 4 gün hastanede tedavi gören çocuk, taburcu edildi. Psikolojik olarak saldırıdan olumsuz etkilenen çocuğun tedavisinin süreceği öğrenildi.