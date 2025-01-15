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Haberler Yaşam Ankara’da sokak köpeği dehşeti! 5 yaşındaki çocuğun yüzünü parçaladı
Giriş Tarihi: 15.01.2025 16:10 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 16:15

Ankara’da sokak köpeği dehşeti! 5 yaşındaki çocuğun yüzünü parçaladı

Ankara'da sokakta oyun oynadığı sırada başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk yüzünden, başından ve kalçasından yaralandı. 4 gün hastanede tedavi gören çocuk, taburcu edildi. Psikolojik olarak saldırıdan olumsuz etkilenen çocuğun tedavisinin süreceği öğrenildi.

İHA
Ankara’da sokak köpeği dehşeti! 5 yaşındaki çocuğun yüzünü parçaladı

Olay, 9 Ocak günü Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 5 yaşındaki Suriyeli Ata Elali, sokakta oyun oynadığı sırada boşıboş köpeğin saldırısına uğradı.

Ankara’da sokak köpeği dehşeti! 5 yaşındaki çocuğun yüzünü parçaladı

Ailesinin ve çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılan çocuk, ambulansla hastaneye götürüldü.

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Ankara’da sokak köpeği dehşeti! 5 yaşındaki çocuğun yüzünü parçaladı

YÜZÜ PARÇALANDI

Derin ısırıklar nedeniyle yüzünde, kalçasında, bacağında ve sırtında parçalanmalar olan çocuk, 4 günlük tedavi sürecinin ardından taburcu edildi. Psikolojik olarak saldırıdan olumsuz etkilenen çocuğun tedavisinin süreceği öğrenildi.

Ankara’da sokak köpeği dehşeti! 5 yaşındaki çocuğun yüzünü parçaladı

"KÖPEK HER YERİNİ ISIRMIŞTI"

Kardeşini o şekilde görünce endişelendiğini belirten abla Eye Elali, "Amcama giderken gördüm. Köpeği görünce hemen yardıma gittim, her yerini ısırmıştı. Hastaneye kaldırıldı, 4 gün hastanede kaldı. Dün taburcu oldu. Evimize yakın bir yerde oldu olay" diye konuştu.

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