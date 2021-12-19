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Haberler Yaşam Ankara’da yarın okullar tatil mi edildi? 20 Aralık Pazartesi Ankara’da kar tatili olacak mı? İşte Valilik açıklaması
Giriş Tarihi: 19.12.2021 16:09 Güncelleme Tarihi: 19.12.2021 16:09

Ankara’da yarın okullar tatil mi edildi? 20 Aralık Pazartesi Ankara’da kar tatili olacak mı? İşte Valilik açıklaması

Ankara'da bugün ve yarın etkili olacak olan kar yağışları dolayısıyla Ankara'da yarın okullar tatil mi edildi sorusu yanıt arıyor. Öğrenciler ve velilerin yanı sıra üniversite öğrencileri de eğitime kar arası verilip verilmediğini inceliyor. 20 Aralık Pazartesi günü Ankara'da kar tatili olacak mı, Ankara'daki okullarda eğitime ara verilecek mi? İşte Meteoroloji tarafından yapılan son duyurular ve hava durumu tahminleri…

Ankara’da yarın okullar tatil mi edildi? 20 Aralık Pazartesi Ankara’da kar tatili olacak mı? İşte Valilik açıklaması

Meteoroloji Genel Müdürlüğü pek çok ilin yanı sıra Ankara için de kar yağışı uyarısında bulundu. Bu uyarı üzerine pek çok veli ve öğrenci Ankara'da yarın okullar tatil mi edildi sorusuyla Ankara Valiliği'nin yaptığı duyuruları takip ediyor. Kar yoğunluğuna bağlı olarak bazı illerde okullar tatil edilirken, Ankara'daki okullar için gelecek karar takip ediliyor. Hava sıcaklıklarının düştüğü il genelinde, 20 Aralık Pazartesi Ankara'da kar tatili olacak mı sorusu yanıt arıyor. İşte Ankara Valiliği'nin son açıklamaları ile kar tatili hakkında son durum.

Ankara’da yarın okullar tatil mi edildi? 20 Aralık Pazartesi Ankara’da kar tatili olacak mı? İşte Valilik açıklaması

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara Valiliği'nden yarın okulların tatil edileceğine ilişkin bir açıklama gelmedi. Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada vatandaşlar kar yağışına karşı uyarıldı. Kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilmesi halinde detaylar haberimizde yer alacak.

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Ankara’da yarın okullar tatil mi edildi? 20 Aralık Pazartesi Ankara’da kar tatili olacak mı? İşte Valilik açıklaması

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK? (20 ARALIK PAZARTESİ)

Bugün akşam saatlerinden itibaren Ankara'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışının etkisini göstermesi bekleniyor. Kar yağışı gece saatlerine kadar etkisini gösterecek.

Ankara’da yarın okullar tatil mi edildi? 20 Aralık Pazartesi Ankara’da kar tatili olacak mı? İşte Valilik açıklaması

İlçe Beklenen Hava En Düşük

(°C) En Yüksek

(°C)

Ankara Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı 3

Akyurt Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı 0

Altındağ Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı 3

Ayaş Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı 5

Bala Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı -1

Beypazarı Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı 5

Çamlıdere Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı 1

Çankaya Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı 3

Çubuk Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı 2

Elmadağ Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı 0

Etimesgut Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı 3

Evren Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı 3

Gölbaşı Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı 2

Güdül Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı 6

Haymana Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı 0

Kalecik Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı 2

Kahramankazan Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı 3

Keçiören Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı 3

Kızılcahamam Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı 2

Mamak Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı 2

Nallıhan Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı 4

Polatlı Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı 4

Pursaklar Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı 2

Sincan Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı 3

Şereflikoçhisar Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı 3

Yenimahalle Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı 3

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