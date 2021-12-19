Ankara’da yarın okullar tatil mi edildi? 20 Aralık Pazartesi Ankara’da kar tatili olacak mı? İşte Valilik açıklaması

İlçe Beklenen Hava En Düşük
(°C) En Yüksek
(°C)
Ankara Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı 3
Akyurt Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı 0
Altındağ Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı 3
Ayaş Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı 5
Bala Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı -1
Beypazarı Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı 5
Çamlıdere Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı 1
Çankaya Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı 3
Çubuk Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı 2
Elmadağ Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı 0
Etimesgut Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı 3
Evren Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı 3
Gölbaşı Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı 2
Güdül Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı 6
Haymana Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı 0
Kalecik Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı 2
Kahramankazan Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı 3
Keçiören Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı 3
Kızılcahamam Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı 2
Mamak Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı 2
Nallıhan Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı 4
Polatlı Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı 4
Pursaklar Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı 2
Sincan Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı 3
Şereflikoçhisar Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı 3
Yenimahalle Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı 3