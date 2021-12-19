Ankara’da yarın okullar tatil mi edildi? 20 Aralık Pazartesi Ankara’da kar tatili olacak mı? İşte Valilik açıklaması

Meteoroloji Genel Müdürlüğü pek çok ilin yanı sıra Ankara için de kar yağışı uyarısında bulundu. Bu uyarı üzerine pek çok veli ve öğrenci Ankara'da yarın okullar tatil mi edildi sorusuyla Ankara Valiliği'nin yaptığı duyuruları takip ediyor. Kar yoğunluğuna bağlı olarak bazı illerde okullar tatil edilirken, Ankara'daki okullar için gelecek karar takip ediliyor. Hava sıcaklıklarının düştüğü il genelinde, 20 Aralık Pazartesi Ankara'da kar tatili olacak mı sorusu yanıt arıyor. İşte Ankara Valiliği'nin son açıklamaları ile kar tatili hakkında son durum.