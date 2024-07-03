Ankara’daki vahşette kan donduran tehdit telefonu! 2 çocuğunu öldürüp intihar etmişti!

'EŞİ VE KAYINBABASINI ARAMIŞ'

Mahalle esnafı Zeki Ağyer, "Sokağın çok kalabalık olduğunu gördüm. Adamın aile meselesinden dolayı çocuklarını evde rehin tuttuğunu öğrendim. Eşini ve kayınbabasını arayıp böyle bir olay yapacağını söylemiş; ama o ihtimal vermemiş sanırım, çocuklarına kıyamayacağını düşünmüş. Ondan sonra kapıyı içeriden kilitliyor, çocukları ve kendini öldürüyor. Annenin feryadı bütün milleti sokağa döktü" dedi.