Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Ankara’daki vahşette kan donduran tehdit telefonu! 2 çocuğunu öldürüp intihar etmişti!
Giriş Tarihi: 03.07.2024 16:09 Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 16:48

Ankara’daki vahşette kan donduran tehdit telefonu! 2 çocuğunu öldürüp intihar etmişti!

Kan donduran olay Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşanmıştı. Oğlu ile kızını tabancayla öldürüp aynı silahla intihar eden inşaat mühendisi Murat Keklik'in (46), olay öncesi eşi Cemile Yıldız Keklik'i arayıp "Katliam yapacağım" dediği ortaya çıktı. İşte haberin detayları

DHA
Ankara’daki vahşette kan donduran tehdit telefonu! 2 çocuğunu öldürüp intihar etmişti!

Ankara'da dün baba vahşeti yaşandı. İnşaat mühendisi Murat Keklik kayınbiraderinin evine gitti. Psikolojik sorunları olduğu ve ilaçlarını kullanmadığı öne sürülen Murat Keklik, evde kızı Doğa (11) ve oğlu Yağız Keklik'i (14) tabanca ile rehin aldı. Keklik, önce çocuklarını vurdu sonra da silahı başına dayayıp tetiğe bir kez daha bastı.

Ankara’daki vahşette kan donduran tehdit telefonu! 2 çocuğunu öldürüp intihar etmişti!

Evden gelen silah sesleri sonrası komşular polisi aradı. Murat Keklik ve çocukların yaşamını yitirdiği anlaşıldı. Olay yerine giden anne Cemile Yıldız Keklik ise sinir krizi geçirdi. Keklik, olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından ambulansa alındı. Baba ve 2 çocuğunun cansız bedeni, Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ankara’daki vahşette kan donduran tehdit telefonu! 2 çocuğunu öldürüp intihar etmişti!

Komşu Yaşar Aydın, bahçede bir kişinin telaşlı şekilde telefonda konuştuğunu gördüğünü belirterek, "Telefonda birine rehin aldığından bahsetti. Çocuklar içerideydi, hatta karşı komşunun çocuğu Aras da içerideydi. Sonra Aras'ı bırakmış. Eşiyle de boşanma aşamasındaymış, uzaklaştırma kararları alınmıştı.

Ankara’daki vahşette kan donduran tehdit telefonu! 2 çocuğunu öldürüp intihar etmişti!

Akrabalarının dediğine göre daha önce duruşmada, baba bir katliam yapacağını söylemiş. Ben bir ses işitmedim ama komşular 'Baba yapma' seslerini işitmiş. Sonra polisler gelince vahim bir durum olduğunu anladık. Olayın olduğu ev babanın evi değil, çocukların dayısının evi. Baba ilaç kullanıyordu, psikolojik sorunları olduğu söyleniyordu" ifadelerini kullandı.

Ankara’daki vahşette kan donduran tehdit telefonu! 2 çocuğunu öldürüp intihar etmişti!

'EŞİ VE KAYINBABASINI ARAMIŞ'
Mahalle esnafı Zeki Ağyer, "Sokağın çok kalabalık olduğunu gördüm. Adamın aile meselesinden dolayı çocuklarını evde rehin tuttuğunu öğrendim. Eşini ve kayınbabasını arayıp böyle bir olay yapacağını söylemiş; ama o ihtimal vermemiş sanırım, çocuklarına kıyamayacağını düşünmüş. Ondan sonra kapıyı içeriden kilitliyor, çocukları ve kendini öldürüyor. Annenin feryadı bütün milleti sokağa döktü" dedi.

SON DAKİKA