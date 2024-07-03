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Ankara’daki vahşette kan donduran tehdit telefonu! 2 çocuğunu öldürüp intihar etmişti!
Giriş Tarihi: 03.07.2024 16:09
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024
16:48
Ankara’daki vahşette kan donduran tehdit telefonu! 2 çocuğunu öldürüp intihar etmişti!
Kan donduran olay Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşanmıştı. Oğlu ile kızını tabancayla öldürüp aynı silahla intihar eden inşaat mühendisi Murat Keklik'in (46), olay öncesi eşi Cemile Yıldız Keklik'i arayıp "Katliam yapacağım" dediği ortaya çıktı. İşte haberin detayları