Anlık Altın Fiyatları 6 Temmuz 2026 | Bugün altın kaç TL, ne kadar oldu? Gram, çeyrek, bilezik fiyatları...

Yeni haftanın ilk işlem günü ile altın fiyatlarındaki güncel rakamlar merakla araştırılıyor. Son dönemdeki düşüşün ardından, küresel piyasalardaki gelişmelerin ve döviz kurundaki hareketliliğin belirleyici olduğu sarı metaldeki değer yönü artışlı seyrini sürdürüyor. 6 Temmuz 2026 tarihli altın fiyatları, yatırımcıların ve birikim yapanların yakın takibinde yer aldı.