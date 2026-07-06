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Haberler Yaşam Anlık Altın Fiyatları 6 Temmuz 2026 | Bugün altın kaç TL, ne kadar oldu? Gram, çeyrek, bilezik fiyatları...
Giriş Tarihi: 06.07.2026 06:33

Anlık Altın Fiyatları 6 Temmuz 2026 | Bugün altın kaç TL, ne kadar oldu? Gram, çeyrek, bilezik fiyatları...

6 Temmuz 2026 Pazartesi altın fiyatları hakkındaki son durum vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Böylece "Bugün altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?" soruları arama motorlarında ön plana çıktı. Yatırım aracı olarak ve düğün takısı olarak kullanılan Cumhuriyet, çeyrek, gram ve 22 ayar bilezik alış-satış değerleri…

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Anlık Altın Fiyatları 6 Temmuz 2026 | Bugün altın kaç TL, ne kadar oldu? Gram, çeyrek, bilezik fiyatları...

Yeni haftanın ilk işlem günü ile altın fiyatlarındaki güncel rakamlar merakla araştırılıyor. Son dönemdeki düşüşün ardından, küresel piyasalardaki gelişmelerin ve döviz kurundaki hareketliliğin belirleyici olduğu sarı metaldeki değer yönü artışlı seyrini sürdürüyor. 6 Temmuz 2026 tarihli altın fiyatları, yatırımcıların ve birikim yapanların yakın takibinde yer aldı.

Anlık Altın Fiyatları 6 Temmuz 2026 | Bugün altın kaç TL, ne kadar oldu? Gram, çeyrek, bilezik fiyatları...

6 TEMMUZ 2026 PAZARTESİ GRAM ALTIN FİYATI

Alış Satış Değişim
Gram Altın 6.284,25 6.285,23 %0,12 ↑

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Anlık Altın Fiyatları 6 Temmuz 2026 | Bugün altın kaç TL, ne kadar oldu? Gram, çeyrek, bilezik fiyatları...

6 TEMMUZ 2026 PAZARTESİ ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış Satış Değişim
Çeyrek Altın 10.265,00 10.360,00 %1,52 ↑

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Anlık Altın Fiyatları 6 Temmuz 2026 | Bugün altın kaç TL, ne kadar oldu? Gram, çeyrek, bilezik fiyatları...

6 TEMMUZ 2026 PAZARTESİ TAM ALTIN FİYATI

Alış Satış Değişim
Tam Altın 40.889,00 41.220,00 %1,52 ↑

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Anlık Altın Fiyatları 6 Temmuz 2026 | Bugün altın kaç TL, ne kadar oldu? Gram, çeyrek, bilezik fiyatları...

6 TEMMUZ 2026 PAZARTESİ CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış Satış Değişim
Cumhuriyet Altını 41.797,00 42.429,00 %0,31 ↑

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Anlık Altın Fiyatları 6 Temmuz 2026 | Bugün altın kaç TL, ne kadar oldu? Gram, çeyrek, bilezik fiyatları...

6 TEMMUZ 2026 PAZARTESİ ATA ALTIN FİYATI

Alış Satış Değişim
Ata Altın 41.989,00 42.287,00 %1,52 ↑

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Anlık Altın Fiyatları 6 Temmuz 2026 | Bugün altın kaç TL, ne kadar oldu? Gram, çeyrek, bilezik fiyatları...

6 TEMMUZ 2026 PAZARTESİ 22 AYAR BİLEZİK FİYATI

Alış Satış Değişim
22 Ayar Bilezik 5.718,05 5.915,34 %1,52 ↑

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Anlık Altın Fiyatları 6 Temmuz 2026 | Bugün altın kaç TL, ne kadar oldu? Gram, çeyrek, bilezik fiyatları...

6 TEMMUZ 2026 PAZARTESİ ONS ALTIN FİYATI

Alış Satış Değişim
Ons Altın 4.165,59 4.166,17 %−0,12 ↓

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Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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