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Anne ve bebeklerine iş makinesi çarptı! Kızının oyuncağına sarılıp ağladı!
Giriş Tarihi: 17.01.2024 16:18
Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
17:15
Anne ve bebeklerine iş makinesi çarptı! Kızının oyuncağına sarılıp ağladı!
Yürekleri yakan olay Kocaeli Darıca'da yaşandı. Parka giden anne ve çocuklarına iş makinesi çarptı. Kazada bebek arabasında bulunan Elis Ada, iş makinesinin altında kaldı. Talihsiz yavru kurtarılamadı. Olay yerinde evladının oyuncağına sarılıp ağlayan babanın feryatları ise yürek dağladı