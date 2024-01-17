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Haberler Yaşam Anne ve bebeklerine iş makinesi çarptı! Kızının oyuncağına sarılıp ağladı!
Giriş Tarihi: 17.01.2024 16:18 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 17:15

Anne ve bebeklerine iş makinesi çarptı! Kızının oyuncağına sarılıp ağladı!

Yürekleri yakan olay Kocaeli Darıca'da yaşandı. Parka giden anne ve çocuklarına iş makinesi çarptı. Kazada bebek arabasında bulunan Elis Ada, iş makinesinin altında kaldı. Talihsiz yavru kurtarılamadı. Olay yerinde evladının oyuncağına sarılıp ağlayan babanın feryatları ise yürek dağladı

ABBAS ÇAKAR
Anne ve bebeklerine iş makinesi çarptı! Kızının oyuncağına sarılıp ağladı!

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çok acı bir olay yaşandı. Şahin S. idaresindeki iş makinesi, geri manevra yaptığı sırada çocuklarıyla parka giden 29 yaşındaki Ceylan Şahin'e çarptı.

Anne ve bebeklerine iş makinesi çarptı! Kızının oyuncağına sarılıp ağladı!

Kazada bebek arabasında bulunan Elis Ada, iş makinesinin altında kalarak feci şekilde can verdi. 3 yaşındaki Gülbeyaz ve annesi ise yaralandı.

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Anne ve bebeklerine iş makinesi çarptı! Kızının oyuncağına sarılıp ağladı!

Hamile olan ve çocuklarını parka götürdüğü öğrenilen kadın, bebeğinin öldüğünü görünce sinir krizi geçirdi.

Anne ve bebeklerine iş makinesi çarptı! Kızının oyuncağına sarılıp ağladı!

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince 3 yaşındaki çocuk ve anne hastaneye kaldırıldı.

Anne ve bebeklerine iş makinesi çarptı! Kızının oyuncağına sarılıp ağladı!

Kazayı öğrenen baba Mehmet Şahin ve akrabaları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi.

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