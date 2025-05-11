ANNELER GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI: Eşe, Anneye, Halaya, Teyzeye gönderilebilecek en güzel, anlamlı, duygusal, resimli Anneler Günü mesajları

ANNELER GÜNÜ MESAJLARI 2025

Canım annem,

Senin sevgin bir çocuğun kalbine işlenmiş en güçlü duadır. Varlığın, güvenin, fedakârlığın her zaman yolumu aydınlattı. Hayatım boyunca sana layık bir evlat olmak için çabalayacağım. Anneler Günün kutlu olsun, iyi ki varsın!

Anneciğim,

Senin sıcak kucağında büyümek, hayatımın en büyük hediyesiydi. Yorgunluğunu hissettirmeden verdiğin emekler için minnettarım. Senin gibi güçlü, şefkatli bir annenin evladı olmak en büyük gururum. Anneler Günün kutlu olsun!