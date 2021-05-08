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Haberler Yaşam Anneler Günü mesajları ve şiirleri 2021 - En güzel, anlamlı, kısa, uzun ve resimli Anneler günü mesajları ve sözleri
Giriş Tarihi: 08.05.2021 00:08 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 00:09

mesajları ve şiirleri 2021 - En güzel, anlamlı, kısa, uzun ve resimli

Her yıl Mayıs ayında kutlanan için geri sayım devam ediyor. Bu özel ve anlamlı günde annelerine hediye alarak sevindirmek isteyen kişiler, araştırması yapıyor. Dünyada farklı ülkelerde farklı tarihlerde kutlanırken bu önemli ve anlamlı gün bu yıl koronavirüs gölgesinde geçecek. Tam kapanma dönemine denk gelen bugün için en güzel sözler ve kısa, uzun, anlamlı, duygusal resimli Anneler Günü mesajları sosyal medya aracılığıyla gönderilecek. İşte 2021 en güzel, anlamlı, kısa ve uzun resimli Anneler günü mesajları, şiirleri ve sözleri

Anneler Günü mesajları ve şiirleri 2021 - En güzel, anlamlı, kısa, uzun ve resimli Anneler günü mesajları ve sözleri

Her yıl olduğu gibi bu yılda milyonlarca kişi tarafından heyecanla bekleniyor. Bizleri büyüten, besleyen en kıymetli varlığımız olan annelerimiz için çok özel gün bu yılda geldi çattı. Bu özel gün için çeşitli hediyeler alıp, evde sürprizler hazırlayacak olanlar için en güzel seçeneklerini derledik. 2021 Resimli Anneler Günü mesajları ve sözleri ile bugünün anlam ve önemini sosyal medya hesaplarınızdan da belirtebilirsiniz. İşte sosyal medyadan en çok rağbet gören kısa, uzun, anlamlı, duygusal ve resimli anneler günü mesajları

Anneler Günü mesajları ve şiirleri 2021 - En güzel, anlamlı, kısa, uzun ve resimli Anneler günü mesajları ve sözleri

Bana her zaman doğruluğu ve dürüstlüğü öğütleyen bir tanecik annem yolun yolumsa sevginin ışıltısı ışığımdır.

Hayatta tüm zorluklara karşı güçlü kalabilen ve bana da her zaman bunu öğütleyen en güzel önderim canım annem bugün senin günün kutlu olsun

Bana sarıldığın her ana, sarılmaya cesaretlendirmeye ve gösterdiğin sevgiye teşekkür ederim. günün kutlu olsun!

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Anneler Günü mesajları ve şiirleri 2021 - En güzel, anlamlı, kısa, uzun ve resimli Anneler günü mesajları ve sözleri

En başından beri, beni besleyen, bana dua eden, benim için endişelenen, beni yönlendiren ve her arayışta beni destekleyen kişi sendin. Sadece ihtiyacım olan sevgiyle her gün orada olduğun için teşekkür ederim.

günün kutlu olsun! Büyüdüğümde nasıl olmak istediğimin parlayan bir örneği olduğun için teşekkür ederim!

Anneler Günü mesajları ve şiirleri 2021 - En güzel, anlamlı, kısa, uzun ve resimli Anneler günü mesajları ve sözleri

ANNELER GÜNÜ SÖZLERİ

Cenneti yüzündeki gülümsemende saklayan annecim bugün senin günün kutlu olsun.

Hastalandığımda derman, mutluluklarıma ortak olan en yakın arkadaşım, dostum, sırdaşım, önderim annem… günün kutlu olsun.Her şeyin en iyisine layık olan annelerimize sevgi ve saygılarımı iletiyor; sağlık, mutluluk ve huzur içinde bir yaşam temenni ediyorum. Anneler Gününüz kutlu olsun.

Anneler Günü mesajları ve şiirleri 2021 - En güzel, anlamlı, kısa, uzun ve resimli Anneler günü mesajları ve sözleri

'Cennet annelerin ayaklarının altındadır' Tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum.

Hayatımızın doğumdan ölüme her anında varlıklarıyla onurlandığımız, ihtiyacımız olduğunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan annelerimizin kutlu olsun.

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