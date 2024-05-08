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Anneler Günü ne zaman, ayın kaçında, bu pazar mı? İşte 2024 Anneler Günü tarihi ve kutlanacağı gün
Giriş Tarihi: 08.05.2024 15:48
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
15:50
Her yıl mayıs ayında kutlanan Anneler Günü, söz konusu tarihin gelişiyle birlikte araştırmalar arasına girdi. Bu özel gün için annesini, eşini ve yakınlarını kutlamak isteyenler, Anneler Günü ne zaman, ayın kaçında, hangi gün ve bu pazar mı gibi sorularla araştırma yapıyor. İşte 2024 Anneler Günü tarihi ve kutlanacağı gün hakkında detaylı bilgiler…