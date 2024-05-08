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Haberler Yaşam Anneler Günü ne zaman, ayın kaçında, bu pazar mı? İşte 2024 Anneler Günü tarihi ve kutlanacağı gün
Giriş Tarihi: 08.05.2024 15:48 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 15:50

Anneler Günü ne zaman, ayın kaçında, bu pazar mı? İşte 2024 Anneler Günü tarihi ve kutlanacağı gün

Her yıl mayıs ayında kutlanan Anneler Günü, söz konusu tarihin gelişiyle birlikte araştırmalar arasına girdi. Bu özel gün için annesini, eşini ve yakınlarını kutlamak isteyenler, Anneler Günü ne zaman, ayın kaçında, hangi gün ve bu pazar mı gibi sorularla araştırma yapıyor. İşte 2024 Anneler Günü tarihi ve kutlanacağı gün hakkında detaylı bilgiler…

Anneler Günü ne zaman, ayın kaçında, bu pazar mı? İşte 2024 Anneler Günü tarihi ve kutlanacağı gün

Anneler Günü kutlama tarihi ve bu özel güne ilişkin detaylar mercek altına alınırken; Anneler Günü ne zaman, ayın kaçında, bu pazar mı gibi sorular araştırmalar arasına girdi. Hediye alışverişine başlamak için bu özel günün net tarihini merak edenler takvimleri incelemeye başladı. İşte 2024 Anneler Günü tarihi ve kutlanacağı gün hakkında detaylar.

Anneler Günü ne zaman, ayın kaçında, bu pazar mı? İşte 2024 Anneler Günü tarihi ve kutlanacağı gün

2024 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler Günü dünyada farklı tarihlerde kutlansa da en yaygın kutlandığı tarih mayıs ayının ikinci haftasıdır. 2024 yılı Anneler Günü de Mayıs ayının 2. pazar günü kutlanacak. Bu sebeple bu yıl Anneler Günü 12 Mayıs'a denk geliyor.

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Anneler Günü ne zaman, ayın kaçında, bu pazar mı? İşte 2024 Anneler Günü tarihi ve kutlanacağı gün

ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Anneler ve annelik kutlamaları, ana tanrıçaları Rhea ve Kibele'nin şerefine festival düzenleyen antik Yunanlılara ve Romalılara kadar dayanır. Amerika Birleşik Devletleri'nde kutlanan Anneler Günü'nün kökenleri 19. yüzyıla kadar uzanmaktadır. İç Savaştan önceki yıllarda, Batı Virginia'daki Ann Reeves Jarvis, yerel kadınlara çocuklarına nasıl iyi bakacaklarını öğretmek için Anneler Günü Çalışma Kulüpleri' nin başlamasına yardımcı oldu. Bu kulüpler daha sonra hala iç savaşa bölünmüş olan ülkenin bir bölgesinde birleştirici bir güç haline geldi. 1868'de Jarvis, annelerin uzlaşmayı teşvik etmek için eski Birlik ve Konfederasyon askerleriyle bir araya geldiği "Anneler Dostluk Günü"düzenledi.

Anneler Günü ne zaman, ayın kaçında, bu pazar mı? İşte 2024 Anneler Günü tarihi ve kutlanacağı gün

ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ

Anneler Günü'ne bir başka aracı, kölelik karşıtı ve elçi Julia Ward Howe oldu. 1870 yılında Howe, "Anneler Günü Bildirgesi" ni yazdı ve annelerin dünya barışını teşvik etmelerini istediklerini belirten bir harekete geçirme çağrısı yaptı. 1873'te Howe, bir "Anneler Günü Barış Günü" için 2 Haziran'da kutlanacaktı.

Anneler Günü öncüleri arasında 1870'lerde, Albion, Michigan'da yerel bir Anneler Günü'ne ilham veren bir temperance aktivisti olan Juliet Calhoun Blakely yer alıyor. Bu arada Mary Towles Sasseen ve Frank Hering'in ikilisi, 19'uncu yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında bir Anneler Günü düzenledi.

Anneler Günü ne zaman, ayın kaçında, bu pazar mı? İşte 2024 Anneler Günü tarihi ve kutlanacağı gün

ANNELER GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI VE SÖZLERİ
Ah, o tatlı gülüşüne, sevecen gözlerine, şefkatli yüreğine, hele bir de yavrum deyişine ölürüm senin Annem. Anneler Günün kutlu olsun anneciğim.

Sen evimizin kraliçesi, başımızın tacısın, en aziz varlığımız. Anneler Günün kutlu olsun annem!

Gökyüzünden bir yıldız kayar, dilek tutarız. Annem gözlerini kapar bütün dilekleri benim içindir. Ellerinden öperim… Anneler Günün Kutlu Olsun!

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