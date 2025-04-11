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Haberler Yaşam Anneler Günü ne zaman, kaç gün kaldı? 2025 Anneler Günü tarihi
Giriş Tarihi: 11.04.2025 10:20 Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 10:20

Anneler Günü ne zaman, kaç gün kaldı? 2025 Anneler Günü tarihi

Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü tarihi 2025 takvimlerinde yerini aldı. Dünyada ülkelere göre farklılık gösteren bu özel gün Türkiye'de mayıs ayı içerisinde kutlanıyor. Şimdiden hediyelerini hazırlamak isteyenler tarihi öğrenmek amaçlı yola çıkıyor. Peki, Anneler Günü ne zaman, kaç gün kaldı?

Anneler Günü ne zaman, kaç gün kaldı? 2025 Anneler Günü tarihi

Anneler Günü 2025 yılında hangi tarihe denk geliyor merak ediliyor. Çocuklar annelerine en güzel hediyeyi verebilmek için şimdiden araştırmalara koyuldu. Çiçek ve kalplerle süslenecek etraf için geri sayım başladı. Peki, Anneler Günü ne zaman kutlanıyor?

Anneler Günü ne zaman, kaç gün kaldı? 2025 Anneler Günü tarihi

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Ülkemizde mayıs ayının 2. pazarında kutlanan Anneler Günü 2025 yılında 11 Mayıs tarihine denk geliyor.

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Anneler Günü ne zaman, kaç gün kaldı? 2025 Anneler Günü tarihi

ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar.

Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

Dünyada farklı tarihleri bulunan Anneler Günü en yaygın şekilde Mayıs ayının 2. haftasına denk gelir.

Anneler Günü ne zaman, kaç gün kaldı? 2025 Anneler Günü tarihi

ANNELER GÜNÜ HEDİYE ÖNERİLERİ

  • Çiçek Buketi + Not Kartı
  • Parfüm
  • Takı
  • Fotoğraf Albümü
  • Kişiye Özel Kupa, Tişört veya Yastık
  • Ahşap Oyma Aile Ağacı Tablosu
  • Spa & Masaj Hediyesi
  • Kitap + Şık Bir Ayraç
  • Mutfak Aletleri: Air fryer, smoothie blender gibi pratik cihazlar.
  • Şık Bir Servis Takımı
Anneler Günü ne zaman, kaç gün kaldı? 2025 Anneler Günü tarihi