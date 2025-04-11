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Anneler Günü ne zaman, kaç gün kaldı? 2025 Anneler Günü tarihi
Giriş Tarihi: 11.04.2025 10:20
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025
10:20
Anneler Günü ne zaman, kaç gün kaldı? 2025 Anneler Günü tarihi
Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü tarihi 2025 takvimlerinde yerini aldı. Dünyada ülkelere göre farklılık gösteren bu özel gün Türkiye'de mayıs ayı içerisinde kutlanıyor. Şimdiden hediyelerini hazırlamak isteyenler tarihi öğrenmek amaçlı yola çıkıyor. Peki, Anneler Günü ne zaman, kaç gün kaldı?