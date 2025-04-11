Anneler Günü ne zaman, kaç gün kaldı? 2025 Anneler Günü tarihi

Anneler Günü 2025 yılında hangi tarihe denk geliyor merak ediliyor. Çocuklar annelerine en güzel hediyeyi verebilmek için şimdiden araştırmalara koyuldu. Çiçek ve kalplerle süslenecek etraf için geri sayım başladı. Peki, Anneler Günü ne zaman kutlanıyor?