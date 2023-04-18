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Haberler Yaşam Annelik böyle bir şey: Ölürken bile oğlunun hayatını kurtardı!
Giriş Tarihi: 18.04.2023 09:11 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023 09:11

Annelik böyle bir şey: Ölürken bile oğlunun hayatını kurtardı!

Sudan'da çalışan 23 yaşındaki Hasan Cengiz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihindeki depremde annesi Sevilay Cengiz (46) ve ağabeyi Erdoğan Cengiz'i (25) kaybetti, ikizi Hüseyin Cengiz ise yaralı kurtuldu. Türkiye'ye dönen Hasan Cengiz, depremde annesinin yaralı kurtulan ikizi Hüseyin'i kurtarmak için üstüne kapandığını anlattı. Enkazın başında SABAH'a konuşan Hasan Cengiz, "İkizim Hüseyin şu anda fizik tedavi görüyor. Deprem anında annem ikizime zarar gelmemesi için üstüne kapanarak kendini siper etmiş. Ölürken bile oğlunu hayatını kurtardı. İkizim için kendini feda etti. Annelik böyle bir şey" dedi. Anne ve ağabeyinin hayatını kaybettiği apartmanda onlara ait eşyaları arayan Hasan, enkazın içinde bulduğu annesini gömleğini ve ağabeyinin çorabını çıkararak, "Bunlarda onların kokusu var. Ömür boyu yastığımın altında tutacağım" dedi.

Erdoğan ÖZTÜRK
Annelik böyle bir şey: Ölürken bile oğlunun hayatını kurtardı!

Sudan'ın Hartum şehrinde araba tamirciliği yapan Hasan Cengiz 6 Şubat depremin en çok etkilediği Hatay'ın Antakya ilçesinde annesi Sevilay Cengiz ve ağabeyi Erdoğan Cengiz'i kaybettiğini öğrendi; çift yumurta ikizi Hüseyin Cengiz'in ise yaralı olarak kurtulduğuna öğrendi. İşyerinden izin alıp Türkiye'ye hava yolu ile geldi. Hatay'ın Antakya ilçesine iner inmez annesi ve ağabeyinin mezarına koştu.

Annelik böyle bir şey: Ölürken bile oğlunun hayatını kurtardı!

HER ŞEY ENKAZ ALTINDA KALMIŞTI
Hasan Cengiz günlerce annesi ve ağabeyinin öldüğü evin enkazının kaldırılmasını bekledi. Antakya İlçesi Odabaşı Mahallesi Gaffar Okan Bulvarı Dağsu Apartmanı enkazında kaybettiği annesi ve ağabeyinden kalan bir eşyayı hatıra kalması için nöbet tuttu.

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Annelik böyle bir şey: Ölürken bile oğlunun hayatını kurtardı!

Annesi ve ağabeyine mezar olan apartmanın enkazı kaldırılırken o teyzesi Semra Okay ve diğer yakınları ile birlikte enkazda eşya aradı.

Annelik böyle bir şey: Ölürken bile oğlunun hayatını kurtardı!

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Kepçe enkazı kamyona yüklerken Cengiz ailesi kaybettiği yakınlarından hatıra eşya aradı. Depremi Sudan'da öğrenen Hasan Cengiz enkaz içinde annesi Sevilay'a ait gömlek ve ağabeyi Erdoğan'a ait çorabı buldu.

Annelik böyle bir şey: Ölürken bile oğlunun hayatını kurtardı!

Toz içindeki giysileri koklayarak, ""Bunlarda onların kokusu var. Ömür boyu yastığımın altında tutacağım" dedi.

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