Haberler Yaşam Annelik böyle bir şey: Ölürken bile oğlunun hayatını kurtardı!

Giriş Tarihi: 18.04.2023 09:11 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023 09:11

Annelik böyle bir şey: Ölürken bile oğlunun hayatını kurtardı!

Sudan'da çalışan 23 yaşındaki Hasan Cengiz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihindeki depremde annesi Sevilay Cengiz (46) ve ağabeyi Erdoğan Cengiz'i (25) kaybetti, ikizi Hüseyin Cengiz ise yaralı kurtuldu. Türkiye'ye dönen Hasan Cengiz, depremde annesinin yaralı kurtulan ikizi Hüseyin'i kurtarmak için üstüne kapandığını anlattı. Enkazın başında SABAH'a konuşan Hasan Cengiz, "İkizim Hüseyin şu anda fizik tedavi görüyor. Deprem anında annem ikizime zarar gelmemesi için üstüne kapanarak kendini siper etmiş. Ölürken bile oğlunu hayatını kurtardı. İkizim için kendini feda etti. Annelik böyle bir şey" dedi. Anne ve ağabeyinin hayatını kaybettiği apartmanda onlara ait eşyaları arayan Hasan, enkazın içinde bulduğu annesini gömleğini ve ağabeyinin çorabını çıkararak, "Bunlarda onların kokusu var. Ömür boyu yastığımın altında tutacağım" dedi.