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ANNEM ANKARA 11. YENİ BÖLÜM İZLE | Annem Ankara son bölüm izle bilgisi, tek parça...
Giriş Tarihi: 19.02.2025 21:38
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
21:38
ANNEM ANKARA 11. YENİ BÖLÜM İZLE | Annem Ankara son bölüm izle bilgisi, tek parça...
Gerçek bir yaşam öyküsünden esinlenen Annem Ankara 11.bölümüyle Kanal D'de izleyiciyle buluşuyor. Başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı dizinin kadrosunda Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak ve Yıldıray Şahinler gibi oyuncular da yer alıyor. Bu hafta ekrana gelecek yeni bölümde neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merak konusu. İşte, Annem Ankara son bölüm izle bilgisi, full HD ve kesintisiz!