ANNEM ANKARA 11. YENİ BÖLÜM İZLE | Annem Ankara son bölüm izle bilgisi, tek parça...

SON BÖLÜM ÖZETİ

Hasan'ın çocuklarının önünde göz altına alınması hem ailesi hem de kendisi için büyük bir yıkımdır. Yeni bir sayfa açmak istese de çocukların ve Zuhal'in yaşadığı bu son hayal kırıklığı ailesini zorlu bir mücadeleye sürükleyecektir. Suphi'nin ortalarda olmayışı Mesude'de büyük bir endişe yaratmıştır.