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Haberler Yaşam ANNEM ANKARA 11. YENİ BÖLÜM İZLE | Annem Ankara son bölüm izle bilgisi, tek parça...
Giriş Tarihi: 19.02.2025 21:38 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 21:38

ANNEM ANKARA 11. YENİ BÖLÜM İZLE | Annem Ankara son bölüm izle bilgisi, tek parça...

Gerçek bir yaşam öyküsünden esinlenen Annem Ankara 11.bölümüyle Kanal D'de izleyiciyle buluşuyor. Başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı dizinin kadrosunda Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak ve Yıldıray Şahinler gibi oyuncular da yer alıyor. Bu hafta ekrana gelecek yeni bölümde neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merak konusu. İşte, Annem Ankara son bölüm izle bilgisi, full HD ve kesintisiz!

ANNEM ANKARA 11. YENİ BÖLÜM İZLE | Annem Ankara son bölüm izle bilgisi, tek parça...

Annem Ankara 11. bölüm izle araştırmaları sürüyor. Dizi, hikayesi ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Tek başına çocuklarını büyütmeye çalışan bir annenin yaşamına odaklanan yapımın yeni bölümü merak ediliyor. İşte, Annem Ankara son bölüm izle bilgileri...

ANNEM ANKARA 11. YENİ BÖLÜM İZLE | Annem Ankara son bölüm izle bilgisi, tek parça...

ANNEM ANKARA 11. BÖLÜM İZLE!

Üç erkek çocuğuyla birlikte Ankara'da hayat mücadelesi veren bir kadının yaşanmış hayat öyküsünü anlatan "Annem Ankara" yeni bölümleriyle Çarşamba akşamı 20.00'de Kanal D'de!

https://www.kanald.com.tr/annem-ankara/bolumler

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ANNEM ANKARA 11. YENİ BÖLÜM İZLE | Annem Ankara son bölüm izle bilgisi, tek parça...

SON BÖLÜM ÖZETİ

Hasan'ın çocuklarının önünde göz altına alınması hem ailesi hem de kendisi için büyük bir yıkımdır. Yeni bir sayfa açmak istese de çocukların ve Zuhal'in yaşadığı bu son hayal kırıklığı ailesini zorlu bir mücadeleye sürükleyecektir. Suphi'nin ortalarda olmayışı Mesude'de büyük bir endişe yaratmıştır.

ANNEM ANKARA 11. YENİ BÖLÜM İZLE | Annem Ankara son bölüm izle bilgisi, tek parça...

Henüz birbirlerini yeni tanıyorken Suphi'nin fevri halleri, aralarında bir uçurum yaratmak üzeredir. Burak ve Ayça ilişkisi ise iyileşmesi zor bir yara almıştır. Zuhal, Hasan'ın yeni öğrendiği ihaneti ile darmadağın olmuşken bir yandan da çocuklarının baba özlemi ile mücadele eder

ANNEM ANKARA 11. YENİ BÖLÜM İZLE | Annem Ankara son bölüm izle bilgisi, tek parça...

Hasan'ın bu kazadaki rolünün gerçekten ne olduğunu bilmek zorundadır. Çıktığı bu yolda Zuhal'i büyük bir sürpriz beklemektedir.

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