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Haberler Yaşam ANNEM ANKARA 13. BÖLÜM HD İZLE: Kanal D canlı yayın ekranı ile Annem Ankara son bölüm izle
Giriş Tarihi: 05.03.2025 18:24 Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 18:24

ANNEM ANKARA 13. BÖLÜM HD İZLE: Kanal D canlı yayın ekranı ile Annem Ankara son bölüm izle

Üç erkek çocuğuyla birlikte Ankara'da hayat mücadelesi veren bir kadının yaşanmış hayat öyküsünü anlatan Annem Ankara yeni bölümleriyle Çarşamba akşamları izleyiciyle buluşuyor. Başrollerinde Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün yer aldığı yapımın 5 Mart 2025 tarihli bu haftaki bölümünde Hasan cezaevinde çaresizce bir çözüm yolu aramaktadır. Üstelik Rıza ile hesaplaşması başına içeride bile dertler açacaktır. İşte, Annem Ankara son bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz seçenekleri.

ANNEM ANKARA 13. BÖLÜM HD İZLE: Kanal D canlı yayın ekranı ile Annem Ankara son bölüm izle

1990'lı yıllarda geçen hikayesiyle yaşanmış bir hayat hikayesinden uyarlanan Annem Ankara 13. bölümü ile seyirci karşısına çıkıyor. Mehmet Günsür ve Bergüzar Korel'i bir araya getiren dizi Kanal D ekranlarında Çarşamba akşamları yayınlanıyor. İşte, Annem Ankara son bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz seçenekleri.

ANNEM ANKARA 13. BÖLÜM HD İZLE: Kanal D canlı yayın ekranı ile Annem Ankara son bölüm izle

ANNEM ANKARA SON BÖLÜM İZLE

5 Mart tarihli dizinin ilk bölümünü izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/annem-ankara

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ANNEM ANKARA 13. BÖLÜM HD İZLE: Kanal D canlı yayın ekranı ile Annem Ankara son bölüm izle

ANNEM ANKARA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hasan cezaevinde çaresizce bir çözüm yolu aramaktadır. Üstelik Rıza ile hesaplaşması başına içeride bile dertler açacaktır.

ANNEM ANKARA 13. BÖLÜM HD İZLE: Kanal D canlı yayın ekranı ile Annem Ankara son bölüm izle

Öte yandan Sevinç hızla ortaya yayılan gerçeği Güneş'ten saklamaya çalışsa da sona doğru yaklaşmaktadır.

ANNEM ANKARA 13. BÖLÜM HD İZLE: Kanal D canlı yayın ekranı ile Annem Ankara son bölüm izle

Zuhal, Hasan'ı dışarı çıkarma savaşında ağır yaralar almıştır. Fakat artık önünde çözmesi gereken başka bir hayati mesele daha vardır; Burak ortalarda yoktur.