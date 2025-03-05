ANNEM ANKARA 13. BÖLÜM HD İZLE: Kanal D canlı yayın ekranı ile Annem Ankara son bölüm izle

1990'lı yıllarda geçen hikayesiyle yaşanmış bir hayat hikayesinden uyarlanan Annem Ankara 13. bölümü ile seyirci karşısına çıkıyor. Mehmet Günsür ve Bergüzar Korel'i bir araya getiren dizi Kanal D ekranlarında Çarşamba akşamları yayınlanıyor. İşte, Annem Ankara son bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz seçenekleri.