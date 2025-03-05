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ANNEM ANKARA 13. BÖLÜM HD İZLE: Kanal D canlı yayın ekranı ile Annem Ankara son bölüm izle
Giriş Tarihi: 05.03.2025 18:24
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025
18:24
ANNEM ANKARA 13. BÖLÜM HD İZLE: Kanal D canlı yayın ekranı ile Annem Ankara son bölüm izle
Üç erkek çocuğuyla birlikte Ankara'da hayat mücadelesi veren bir kadının yaşanmış hayat öyküsünü anlatan Annem Ankara yeni bölümleriyle Çarşamba akşamları izleyiciyle buluşuyor. Başrollerinde Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün yer aldığı yapımın 5 Mart 2025 tarihli bu haftaki bölümünde Hasan cezaevinde çaresizce bir çözüm yolu aramaktadır. Üstelik Rıza ile hesaplaşması başına içeride bile dertler açacaktır. İşte, Annem Ankara son bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz seçenekleri.