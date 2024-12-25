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Haberler Yaşam Annem Ankara 6. bölüm izle! Kanal D ile Annem Ankara son bölüm izle full HD
Giriş Tarihi: 25.12.2024 18:29 Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 18:34

Annem Ankara 6. bölüm izle! Kanal D ile Annem Ankara son bölüm izle full HD

Kanal D ekranlarında her hafta çarşamba günleri yayımlanmaya başlayan Annem Ankara 6. bölüm izle ekranı başında takip ediliyor. Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün başrollerinde yer aldığı yapımın yeni bölümünde yaşanacaklar yakın takibe alındı. İşte, Annem Ankara son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz...

Annem Ankara 6. bölüm izle! Kanal D ile Annem Ankara son bölüm izle full HD

Annem Ankara 6. bölüm izle Kanal D ekranlarında izleniyor. Ankara'da üç çocuğuyla hayat mücadelesi veren bir anneyi anlatan yapım için ekran başında yerler alındı. İşte, Annem Ankara son bölüm izle linki...

Annem Ankara 6. bölüm izle! Kanal D ile Annem Ankara son bölüm izle full HD

ANNEM ANKARA 6. BÖLÜM İZLE

Kanal D ekranlarında takip edilen yapımın yeni bölümünü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/annem-ankara/bolumler

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Annem Ankara 6. bölüm izle! Kanal D ile Annem Ankara son bölüm izle full HD

ANNEM ANKARA SON BÖLÜM ÖZETİ

Bağış'ın mezarlıkta babasının elini tutması evde fırtınalar kopmasına sebep olur. Başar ve Bağış'ın babalarıyla birlikte yaşamak istemesi Zuhal'in büyük oğlu Burak'la olan ilişkisini sıkıntılı bir noktaya getirir.

Annem Ankara 6. bölüm izle! Kanal D ile Annem Ankara son bölüm izle full HD

Hasan'ın eve yerleşmesi sadece Burak'ı değil ev sahibini de rahatsız eder. Üstelik ekmek bayisinde yaşanan olaylarla mahallelinin de rahatsız olduğunu söyleyen ev sahibi Zuhal'den gitmesini ister.

Annem Ankara 6. bölüm izle! Kanal D ile Annem Ankara son bölüm izle full HD

Ancak Zuhal geri adım atmaz. Soydaşlı ailesinin sıkı sıkıya birbirine kenetleneceği anlarda Suphi ise bambaşka bir belanın içine düşer. Hayat, Suphi'nin gönlüne, hiç ummadığı yerden darbe vurur.

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