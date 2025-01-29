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Giriş Tarihi: 29.01.2025 22:46 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 22:46

ANNEM ANKARA 9. BÖLÜM FRAGMANI | Annem Ankara yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Annem Ankara 9. bölüm fragmanıyla, dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. Dizinin ekrana gelen son bölümü izleyenleri derinden etkilerken, gelecek bölümde neler olacak merak konusu oldu. Üç erkek çocuğuyla birlikte Ankara'da hayat mücadelesi veren bir kadının hikayesine değinen dizi için fragman yayınlandı mı sorusu yanıt arıyor. İşte, Annem Ankara 9. bölüm fragman bilgisi...

ANNEM ANKARA 9. BÖLÜM FRAGMANI | Annem Ankara yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yaşanmış bir hayat hikayesinden uyarlanan BKM imzalı 'Annem Ankara' yeni bölümü ile ekrana gelmesinin ardından, gelecek bölüm fragmanıyla merak konusu oldu. Son bölümde Hasan, olayın tamamen kaza olduğunu söyleyip Nazan'ı savunur. Peki, Annem Ankara 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ANNEM ANKARA 9. BÖLÜM FRAGMANI | Annem Ankara yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ANNEM ANKARA 9. BÖLÜM FRAGMANI

Başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı, tek başına olan bir annenin yaşam mücadelesini anlatan dizinin yeni bölüm fragmanını aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla takip edebilirsiniz;

https://www.kanald.com.tr/annem-ankara/fragmanlar

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ANNEM ANKARA 9. BÖLÜM FRAGMANI | Annem Ankara yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ANNEM ANKARA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hasan, Nazan'la alakalı görülen davada hem karakolda hem de mahkemede verdiği ifade de olayın tamamen kaza olduğunu söyleyip Nazan'ı savunur.

ANNEM ANKARA 9. BÖLÜM FRAGMANI | Annem Ankara yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Hasan'ın bu beklenmedik hamlesinden sonra Zuhal'in tepkisi çok sert olacaktır. Ev sahibiyle yaşanan yanlış anlama sonucu ay başında evsiz kalacak olan Zuhal, yeni bir ev arayışına girer.

ANNEM ANKARA 9. BÖLÜM FRAGMANI | Annem Ankara yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Aysel kızı Aslı'yla birlikte Vahide'nin yanına yerleşir. Vahide'nin yalnız kalmaması için çabalayan Aysel, kardeşinin büyük bir sırrı olduğunu keşfeder. Suphi Mesude ile olan arkadaşlığını ilerletmek ister. Herkes yeni yıl heyecanı yaşarken Hasan ise zor bir sürece girer.

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