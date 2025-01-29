ANNEM ANKARA 9. BÖLÜM FRAGMANI | Annem Ankara yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Aysel kızı Aslı'yla birlikte Vahide'nin yanına yerleşir. Vahide'nin yalnız kalmaması için çabalayan Aysel, kardeşinin büyük bir sırrı olduğunu keşfeder. Suphi Mesude ile olan arkadaşlığını ilerletmek ister. Herkes yeni yıl heyecanı yaşarken Hasan ise zor bir sürece girer.