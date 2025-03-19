Annem Ankara bu akşam yok mu, neden? Gözler Kanal D yayın akışında! Annem Ankara final mi yapıyor, ne zaman?

Anem Ankara ekran gelen son bölümünün ardından yeni bölümüyle merak edildi. Her çarşamba izleyenleriyle buluşan yapımın 19 Mart yayın akışında yer almaması sonarsında "Annem Ankara bu akşam yok mu, neden?" soruları yanıt arıyor. Sevilen dizinin final olacağı iddia edilmişti. Peki, Annem Ankara final mi yapıyor, ne zaman?