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Annem Ankara bu akşam yok mu, neden? Gözler Kanal D yayın akışında! Annem Ankara final mi yapıyor, ne zaman?
Giriş Tarihi: 19.03.2025 11:19
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025
11:19
Annem Ankara bu akşam yok mu, neden? Gözler Kanal D yayın akışında! Annem Ankara final mi yapıyor, ne zaman?
Kanal D ekranlarının sevilen yapım Annem Ankara, son olarak 14. bölümüyle ekrana geldi. Her çarşamba izleyenleriyle buluşan yapımın 15. bölümünün yayın akışında yer almaması sonrasında "Annem Ankara bu akşam yok mu, neden?" soruları yanıt aramaya başladı. Peki, Annem Ankara final mi yapıyor, ne zaman?