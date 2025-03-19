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Haberler Yaşam Annem Ankara bu akşam yok mu, neden? Gözler Kanal D yayın akışında! Annem Ankara final mi yapıyor, ne zaman?
Giriş Tarihi: 19.03.2025 11:19 Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 11:19

Annem Ankara bu akşam yok mu, neden? Gözler Kanal D yayın akışında! Annem Ankara final mi yapıyor, ne zaman?

Kanal D ekranlarının sevilen yapım Annem Ankara, son olarak 14. bölümüyle ekrana geldi. Her çarşamba izleyenleriyle buluşan yapımın 15. bölümünün yayın akışında yer almaması sonrasında "Annem Ankara bu akşam yok mu, neden?" soruları yanıt aramaya başladı. Peki, Annem Ankara final mi yapıyor, ne zaman?

Annem Ankara bu akşam yok mu, neden? Gözler Kanal D yayın akışında! Annem Ankara final mi yapıyor, ne zaman?

Anem Ankara ekran gelen son bölümünün ardından yeni bölümüyle merak edildi. Her çarşamba izleyenleriyle buluşan yapımın 19 Mart yayın akışında yer almaması sonarsında "Annem Ankara bu akşam yok mu, neden?" soruları yanıt arıyor. Sevilen dizinin final olacağı iddia edilmişti. Peki, Annem Ankara final mi yapıyor, ne zaman?

Annem Ankara bu akşam yok mu, neden? Gözler Kanal D yayın akışında! Annem Ankara final mi yapıyor, ne zaman?

ANNEM ANKARA BU AKŞAM YOK MU, NEDEN?

19 Mart Kanal D yayın akışında Annem Ankara yeni bölümü yer almıyor. Dizinin yayın saatinde Kanal D'nin yeni dizis Eşref Rüya yer alıyor.

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Annem Ankara bu akşam yok mu, neden? Gözler Kanal D yayın akışında! Annem Ankara final mi yapıyor, ne zaman?

ANNEM ANKARA FİNAL Mİ YAPIYOR, NE ZAMAN?

Annem Ankara dizisi final bölümü 23 Mart Pazar akşamı Kanal D'de ekrana gelecek.

Annem Ankara bu akşam yok mu, neden? Gözler Kanal D yayın akışında! Annem Ankara final mi yapıyor, ne zaman?
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Annem Ankara bu akşam yok mu, neden? Gözler Kanal D yayın akışında! Annem Ankara final mi yapıyor, ne zaman?