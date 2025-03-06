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Haberler Yaşam Annem Ankara yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Annem Ankara 14. bölüm fragmanı araştırılıyor!
Giriş Tarihi: 06.03.2025 06:16 Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 06:16

Annem Ankara yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Annem Ankara 14. bölüm fragmanı araştırılıyor!

Annem Ankara yeni bölümleriyle Çarşamba akşamları izleyiciyle buluşuyor. Son bölümün ardından izleyiciler yeni bölüm fragmanını merakla bekliyor. Başrollerinde Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün yer aldığı yapımda gelecek hafta neler olacağını öğrenmek isteyen dizi tutkunları, fragmanları yakından takip ediyor. Peki, Annem Ankara 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Annem Ankara yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Annem Ankara 14. bölüm fragmanı araştırılıyor!

Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Annem Ankara, her hafta olduğu gibi izleyicilerini ekran başına topluyor. Başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı dizinin son bölümünün ardından, hayranlar yeni bölümle ilgili detayları öğrenmek için fragmanı sabırsızlıkla bekliyor. 14. bölümde neler olacağına dair ipuçları arayan dizi tutkunları, fragmanın yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. Peki, Annem Ankara 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Annem Ankara yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Annem Ankara 14. bölüm fragmanı araştırılıyor!

ANNEM ANKARA 14. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kanal D ile takip edilen Annem Ankara yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

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Annem Ankara yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Annem Ankara 14. bölüm fragmanı araştırılıyor!

ANNEM ANKARA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hasan cezaevinde çaresizce bir çözüm yolu aramaktadır. Üstelik Rıza ile hesaplaşması başına içeride bile dertler açacaktır.

Annem Ankara yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Annem Ankara 14. bölüm fragmanı araştırılıyor!

Öte yandan Sevinç hızla ortaya yayılan gerçeği Güneş'ten saklamaya çalışsa da sona doğru yaklaşmaktadır.

Annem Ankara yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Annem Ankara 14. bölüm fragmanı araştırılıyor!

Zuhal, Hasan'ı dışarı çıkarma savaşında ağır yaralar almıştır. Fakat artık önünde çözmesi gereken başka bir hayati mesele daha vardır; Burak ortalarda yoktur.