Annem Ankara yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Annem Ankara 14. bölüm fragmanı araştırılıyor!

Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Annem Ankara, her hafta olduğu gibi izleyicilerini ekran başına topluyor. Başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı dizinin son bölümünün ardından, hayranlar yeni bölümle ilgili detayları öğrenmek için fragmanı sabırsızlıkla bekliyor. 14. bölümde neler olacağına dair ipuçları arayan dizi tutkunları, fragmanın yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. Peki, Annem Ankara 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı?