Annesi Survivor’a katılmıştı! Bilge Öztürk’ün 22 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede Erkaya kimdir, kaç yaşında, nereli?

BİLGE ÖZTÜRK'TEN EVLİLİK AÇIKLAMASI

Bilge Öztürk, kendinden 22 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede Erkaya ile olan ilişkisiyle ilgili konuştu.

"Evlilik benim açımdan etkisiz eleman"

Bilge Öztürk, "Olumlu ya da olumsuz bir fikir belirtmek istemiyorum. Evlilik olduğu zaman kendinden olsun. Olsun diye de can atmıyorum. Olursa da karşı değilim. Aşağı yukarı 11 ay oldu, çok mutluyuz. Bu kadar yıl evliliği önemsiyor olsaydım bir adımda bulunurdum. Evlilik benim açımdan etkisiz eleman. Olması ya da olmaması önemli değil. Arayacağım kurum değildir. İki kişi arasındaki güçlü bağa inanıyorum." ifadelerini kullandı.