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Haberler Yaşam Annesi Survivor'a katılmıştı! Bilge Öztürk'ün 22 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede Erkaya kimdir, kaç yaşında, nereli?
Giriş Tarihi: 13.05.2022 10:57 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 11:25

Annesi Survivor'a katılmıştı! Bilge Öztürk'ün 22 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede Erkaya kimdir, kaç yaşında, nereli?

Megastar Tarkan'ın eski sevgilisi olarak tanıdığımız Bilge Öztürk'ün sevgilisi Daren Gerede Erkaya ilişkisi magazin gündeminde yer alıyor. Fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğlu Daren Gerede Erkaya ile uzun süredir aşk yaşayan Öztürk 22 yaş küçük sevgilisiyle ilişkisi hakkında, "Üç aydır birlikteyiz. Daren Gerede ile birlikteyim, mutluyuz" diye konuşmuştu. En son Fas tatilinden dönen Bilge Öztürk, evlilik hakkında açıklamalarda bulundu. Anne ve babası 2006 yılında ayrılan Bilge Öztürk'ün sevgilisi Daren Gerede Erkaya kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Annesi Survivor’a katılmıştı! Bilge Öztürk’ün 22 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede Erkaya kimdir, kaç yaşında, nereli?

Bennu Gerede oğlu Daren Gerede Erkaya kendisinden 22 yaş büyük Bilge Öztürk ile aşk yaşıyor. Tarkan'ın eski sevgilisi olarak hafızalara kazınan Bilge Öztürk sevgilisi kimdir, Daren Gerede Erkaya kim, kaç yaşında, nereli, mesleği ne şeklinde sorulara yanıt aranıyor. Daren'in annesi Bennu'nun Survivor Ünlüler – Gönüllüler yarışmasında Ünlüler takımında yarıştığı biliniyor. Son olarak Daren'le lişkisini sürdüren Bilge Öztürk, "Daha önce hiç evlilik teklifi aldınız mı?" sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu. İşte Bilge Öztürk ve Daren Gerede Erkaya ilişkisinden bilgiler…

Annesi Survivor’a katılmıştı! Bilge Öztürk’ün 22 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede Erkaya kimdir, kaç yaşında, nereli?

BİLGE ÖZTÜRK'TEN EVLİLİK AÇIKLAMASI

Bilge Öztürk, kendinden 22 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede Erkaya ile olan ilişkisiyle ilgili konuştu.

"Evlilik benim açımdan etkisiz eleman"

Bilge Öztürk, "Olumlu ya da olumsuz bir fikir belirtmek istemiyorum. Evlilik olduğu zaman kendinden olsun. Olsun diye de can atmıyorum. Olursa da karşı değilim. Aşağı yukarı 11 ay oldu, çok mutluyuz. Bu kadar yıl evliliği önemsiyor olsaydım bir adımda bulunurdum. Evlilik benim açımdan etkisiz eleman. Olması ya da olmaması önemli değil. Arayacağım kurum değildir. İki kişi arasındaki güçlü bağa inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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Annesi Survivor’a katılmıştı! Bilge Öztürk’ün 22 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede Erkaya kimdir, kaç yaşında, nereli?

DAREN GEREDE ERKAYA KİMDİR?

Daren Gerede Erkaya, kariyeri ile merak ediliyor. Sosyetenin tanınmış isimlerinden Bennu Gerede'in modellik yapan oğlu Daren Gerede Erkaya, 2000 yılında Amerika New York'ta dünyaya geldi. Babası fotoğrafçı Koray Erkaya'dır. Dilan Gerede Erkaya adında ikiz erkek kardeşi, 2001 doğumlu Miro Gerede Erkaya adında bir erkek kardeşi vardır. Anne ve babası 2006 yılında ayrıldı. Annesi Bennu Gerede, Ahmet Ağaoğlu'yla 2006 yılında aşk yaşamış, bu birlikteliğinden 2007 yılında Kai Gerede Ağaoğlu adında kardeşi olmuştur. 44 yaşında olan Bilge Öztürk, 2021 yılından beri Daren Gerede ile sevgili. Bennu Gerede'nin oğlu olan Daren Gerede 22 yaşında ve modellik yapıyor.

Annesi Survivor’a katılmıştı! Bilge Öztürk’ün 22 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede Erkaya kimdir, kaç yaşında, nereli?

BİLGE ÖZTÜRK KİMDİR?

Avukat Bilge Öztürk, 1978 yılında İstanbul'da doğdu. Babası eski güreşçilerden biri. Bilge Öztürk'ün üç kardeşi bulunuyor. Çocukluğundan beri çeşitli spor dalları ile ilgilendi. Bir dönem lisanslı olarak hentbol oynadı. Bilge Öztürk, 2001 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

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