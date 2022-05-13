Annesi Survivor’a katılmıştı! Bilge Öztürk’ün 22 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede Erkaya kimdir, kaç yaşında, nereli?

Megastar Tarkan'ın eski sevgilisi olarak tanıdığımız Bilge Öztürk'ün sevgilisi Daren Gerede Erkaya ilişkisi magazin gündeminde yer alıyor. Fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğlu Daren Gerede Erkaya ile uzun süredir aşk yaşayan Öztürk 22 yaş küçük sevgilisiyle ilişkisi hakkında, "Üç aydır birlikteyiz. Daren Gerede ile birlikteyim, mutluyuz" diye konuşmuştu. En son Fas tatilinden dönen Bilge Öztürk, evlilik hakkında açıklamalarda bulundu. Anne ve babası 2006 yılında ayrılan Bilge Öztürk'ün sevgilisi Daren Gerede Erkaya kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?