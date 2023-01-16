Haberler Yaşam Annesini öldürüp sela okumuştu! Korkunç ifade: Adım İsa deccali öldürmem istendi!

Giriş Tarihi: 16.01.2023 10:48 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 10:48

Annesini öldürüp sela okumuştu! Korkunç ifade: Adım İsa deccali öldürmem istendi!

İstanbul'da geçen yıl 54 yaşındaki annesi Gülbeyaz Oruçgüney'i tam 26 bıçak darbesiyle katleden ve başında sela okuyan Orhan Oruçgüney ile ilgili soruşturma tamamlandı. Şizofreni hastası olduğu ileri sürülen anne katili, annesinin deccal olduğu, onu gelen vahiyle öldürdüğü yönünde akıl almaz bir savunmaya imza attı. Orhan Oruçgüney'in bu ifadelerle cezadan kurtulmaya çalıştığı ortaya çıktı. Adli Tıp, "Akıl sağlığı yerinde" derken, savcılık ise, "Öldürmüş olmak için öldürmedi. Annesinin acı çekmesinden zevk aldı. Acıma hissi olmaksızın eylemi gerçekleştirdi" şeklinde çarpıcı bir tespitte bulundu. Anne katiline "Üst soya karşı canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istemiyle dava açıldı.