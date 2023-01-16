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Haberler Yaşam Annesini öldürüp sela okumuştu! Korkunç ifade: Adım İsa deccali öldürmem istendi!
Giriş Tarihi: 16.01.2023 10:48 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 10:48

Annesini öldürüp sela okumuştu! Korkunç ifade: Adım İsa deccali öldürmem istendi!

İstanbul'da geçen yıl 54 yaşındaki annesi Gülbeyaz Oruçgüney'i tam 26 bıçak darbesiyle katleden ve başında sela okuyan Orhan Oruçgüney ile ilgili soruşturma tamamlandı. Şizofreni hastası olduğu ileri sürülen anne katili, annesinin deccal olduğu, onu gelen vahiyle öldürdüğü yönünde akıl almaz bir savunmaya imza attı. Orhan Oruçgüney'in bu ifadelerle cezadan kurtulmaya çalıştığı ortaya çıktı. Adli Tıp, "Akıl sağlığı yerinde" derken, savcılık ise, "Öldürmüş olmak için öldürmedi. Annesinin acı çekmesinden zevk aldı. Acıma hissi olmaksızın eylemi gerçekleştirdi" şeklinde çarpıcı bir tespitte bulundu. Anne katiline "Üst soya karşı canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istemiyle dava açıldı.

ARZU KAYA
Annesini öldürüp sela okumuştu! Korkunç ifade: Adım İsa deccali öldürmem istendi!

Annesi Gülbeyaz Oruçgüney'i (54) 26 bıçak darbesiyle katleden Orhan Oruçgüney'le (26) ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Korkunç olay geçen yıl Ocak ayında İstanbul Sultanbeyli'de gerçekleşti. Orhan Oruçgüney, annesi Gülbeyaz Oruçgüney'i bıçakla boğazını keserek katletti. İddiaya göre cani evlat, annesini öldürdükten sonra başında sela okudu.

Annesini öldürüp sela okumuştu! Korkunç ifade: Adım İsa deccali öldürmem istendi!

"DECCALİ ÖLDÜRMEM İSTENDİ"
Tutuklanan Orhan Oruçgüney'in şizofreni hastası olduğu iddia edildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede ise bu durumun gerçek olmadığı ve cezadan kurtulmak için inanılmaz bir savunmaya imza attığı ortaya çıktı.

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Annesini öldürüp sela okumuştu! Korkunç ifade: Adım İsa deccali öldürmem istendi!

İddianame satırlarında tüyler ürperten olaylar yer alırken, Orhan Oruçgüney'in ifadesine yer verildi. Oruçgüney ifadesinde, "Adım Meryem oğlu İsa. Gülbeyaz annem değil. Gülbeyaz deccal.

Annesini öldürüp sela okumuştu! Korkunç ifade: Adım İsa deccali öldürmem istendi!

Recep ise firavun. Bana gelen vahiylerde deccali öldürmem istendi. Direndim ancak öldürmeye karar verdim" dedi.

Annesini öldürüp sela okumuştu! Korkunç ifade: Adım İsa deccali öldürmem istendi!

Olay günü annesinin deccal suretiyle göründüğünü iddia eden Oruçgüney, "Gelen vahiy üzerine bornoz giydim. Bıçak aldım. Gülbeyaz bana 'deli gibi dolaşmaya başladın' dedi. Öldürmek için harekete geçtim. Kendisini odaya kilitledi. Camı kırıp odaya girdim. Bıçaklamaya başladım" diyerek kan donduran detayları soğukkanlılıkla anlattı.

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