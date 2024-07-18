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Annesinin kafasını kesip sokağa atmıştı: Cani evlat Ali Sayan hakkında dikkat çeken akıl sağlığı raporu!
Giriş Tarihi: 18.07.2024 11:49
Güncelleme Tarihi: 18.07.2024
11:49
Annesinin kafasını kesip sokağa atmıştı: Cani evlat Ali Sayan hakkında dikkat çeken akıl sağlığı raporu!
İstanbul Bağcılar'da Ali Sayan tartıştığı annesi Havva Sayan'ı 13 yerinden bıçaklayıp ardından kafasını keserek katletmişti. Kan donduran cinayette ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen cani evladın yargılanmasına devam edildi. Sayan ile ilgili Adli Tıp Kurumu raporu dikkat çekti.