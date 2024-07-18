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Haberler Yaşam Annesinin kafasını kesip sokağa atmıştı: Cani evlat Ali Sayan hakkında dikkat çeken akıl sağlığı raporu!
Giriş Tarihi: 18.07.2024 11:49 Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 11:49

Annesinin kafasını kesip sokağa atmıştı: Cani evlat Ali Sayan hakkında dikkat çeken akıl sağlığı raporu!

İstanbul Bağcılar'da Ali Sayan tartıştığı annesi Havva Sayan'ı 13 yerinden bıçaklayıp ardından kafasını keserek katletmişti. Kan donduran cinayette ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen cani evladın yargılanmasına devam edildi. Sayan ile ilgili Adli Tıp Kurumu raporu dikkat çekti.

İHA
Annesinin kafasını kesip sokağa atmıştı: Cani evlat Ali Sayan hakkında dikkat çeken akıl sağlığı raporu!

İstanbul Bağcılar'da 25 Eylül 2022 tarihinde meydana gelen olayda Ali Sayan (28) annesi Havva Sayan'ı (58) 13 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü. Sayan daha sonra annesinin ellerini, ayaklarını ve kafasını kesmişti. Sanık Sayan annesinin kafasını çevredeki insanlara gösterdikten sonra balkondan aşağı atmıştı. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen tutuklu sanık Ali Sayan'ın yargılanmasına devam edildi.

Annesinin kafasını kesip sokağa atmıştı: Cani evlat Ali Sayan hakkında dikkat çeken akıl sağlığı raporu!

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu. Tutuklu sanık Ali Sayan ise SEGBİS sistemi ile duruşmaya bağlandı.

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Annesinin kafasını kesip sokağa atmıştı: Cani evlat Ali Sayan hakkında dikkat çeken akıl sağlığı raporu!

ADLİ TIP KURUMU'NDAN DİKKAT ÇEKEN RAPOR!

Duruşmada Adli Tıp 4. İhtisas Kurulu'nun gönderdiği raporun dava dosyasına ulaştığı aktarıldı. Raporda sanığın olay tarihinde cezai sorumluluğunun tam olduğu belirtildi.

Annesinin kafasını kesip sokağa atmıştı: Cani evlat Ali Sayan hakkında dikkat çeken akıl sağlığı raporu!

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, otopsi raporuna göre sanığın annesinin baş, ayak ve ellerini ölüm gerçekleştikten sonra keserek ayırdığının tespit edildiğini, bu nedenle de 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' niteliğinin oluşmadığını belirtti. Savcı, sanığın 'üstsoydan akrabayı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mütalaada ayrıca Ali Sayan'ın yangın çıkarttığı gerekçesiyle 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçundan' 6 aydan 3 yıla kadar hapsini istendi.

Annesinin kafasını kesip sokağa atmıştı: Cani evlat Ali Sayan hakkında dikkat çeken akıl sağlığı raporu!

Savunması sorulan sanık "Ben Adli Tıp'ın hakkımda vereceği raporu bekliyordum. Mütalaaya bir diyeceğim yoktur. Tahliyemi talep ederim" dedi. Mahkeme, sanık avukatına son savunma için süre vererek duruşmayı erteledi.

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