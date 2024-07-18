Annesinin kafasını kesip sokağa atmıştı: Cani evlat Ali Sayan hakkında dikkat çeken akıl sağlığı raporu!

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, otopsi raporuna göre sanığın annesinin baş, ayak ve ellerini ölüm gerçekleştikten sonra keserek ayırdığının tespit edildiğini, bu nedenle de 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' niteliğinin oluşmadığını belirtti. Savcı, sanığın 'üstsoydan akrabayı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mütalaada ayrıca Ali Sayan'ın yangın çıkarttığı gerekçesiyle 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçundan' 6 aydan 3 yıla kadar hapsini istendi.