Antalya hangi risk grubunda, ne renk? Antalya’nın risk durumu Türkiye'nin koronavirüs risk haritasında değişti mi?

Antalya risk durumu milyonlarca vatandaşın gündemine geliyor. Son olarak gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrasında risk grubuna göre iller ayrılmış düşük riskli iller mavi, orta riskli iller sarı, yüksek riskli iller turuncu ve çok yüksek riskli iller ise kırmızı olarak duyulurken Antalya hangi risk grubunda, ne renk gibi sorulara yanıt aranmaya başlanmıştı. Şu an da rengi turuncu olan ilimizde ilerleyen haftalarda değişiklik yapılması söz konusu olabilir. 15 Mart'ta gerçekleşen yeni kabine toplantısıyla Antalya risk durumu nedir ve değişti mi, hangi renk soruları yanıt bulması beklenirken tedbirlerin devam etmesi kararı alındı.

ANTALYA HANGİ RİSK GRUBUNDA, NE RENK?

Antalya risk durumu ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Son olarak turuncu olarak belirlenen Antalya risk haritası ve risk durumu ile ilgili tüm detaylar şöyle;