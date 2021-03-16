Antalya hangi risk grubunda, ne renk? Antalya’nın risk durumu Türkiye'nin koronavirüs risk haritasında değişti mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından mevcut düzene devam edileceğini duyururken Antalya risk durumu merak edildi. Akdeniz Bölgesinde yer alan Antalya risk haritasına göre tehlikeli iller arasında bulunurken Konya hangi risk grubunda, ne renk, Türkiye koronavirüs haritasına göre Antalya'nın risk durumu nedir ve değişti mi sorularının yanıtları milyonların gündemine geliyor. Vakalarda yaşanan artış sonrası, bazı illerde renk değişimi söz konusu olabilir. Dünkü Kabine Toplantısı sonrası da Antalya hangi risk grubunda, ne renk, değişti mi gibi soruların yanıtları da belli oldu. İşte düşük, orta, yüksek risk grubu haritası