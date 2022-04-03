Antalya İmsakiye 2022 ile 30 günlük iftar saati ve sahur vakti: Ramazan imsakiyesi - Antalya’da iftar vakti ve sahur saati kaçta, ezan kaçta okunuyor?

Antalya İmsakiye 2022 takvimine göre Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı iftar vakti ve 30 günlük sahur saati belli oldu. Antalya'da yaşayan binlerce vatandaş bu noktada "İmsakiye 2022 ile Antalya'da sahur iftar vakti ve saati kaçta?" sorularına yanıt aramaya başladı. 30 gün boyunca Müslüman alemi faziletleri saymakla bitmeyecek olan bu ayda oruç ibadetini yerine getirmenin huzurunu yaşayacak. Bilindiği üzere Ramazan ayı 2 Nisan tarihinde başladı. İşte 2022 Antalya İmsakiye ile sahur ve iftar saati...