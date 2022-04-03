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Haberler Yaşam Antalya İmsakiye 2022 ile 30 günlük iftar saati ve sahur vakti: Ramazan imsakiyesi - Antalya'da iftar vakti ve sahur saati kaçta, ezan kaçta okunuyor?
Giriş Tarihi: 03.04.2022 14:30 Güncelleme Tarihi: 03.04.2022 14:33

Antalya İmsakiye 2022 ile 30 günlük iftar saati ve sahur vakti: Ramazan imsakiyesi - Antalya'da iftar vakti ve sahur saati kaçta, ezan kaçta okunuyor?

Antalya İmsakiye 2022 takvimine göre Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı iftar vakti ve 30 günlük sahur saati belli oldu. Antalya'da yaşayan binlerce vatandaş bu noktada "İmsakiye 2022 ile Antalya'da sahur iftar vakti ve saati kaçta?" sorularına yanıt aramaya başladı. 30 gün boyunca Müslüman alemi faziletleri saymakla bitmeyecek olan bu ayda oruç ibadetini yerine getirmenin huzurunu yaşayacak. Bilindiği üzere Ramazan ayı 2 Nisan tarihinde başladı. İşte 2022 Antalya İmsakiye ile sahur ve iftar saati...

Antalya İmsakiye 2022 ile 30 günlük iftar saati ve sahur vakti: Ramazan imsakiyesi - Antalya’da iftar vakti ve sahur saati kaçta, ezan kaçta okunuyor?

Diyanet tarafından yayımlanan Antalya imsakiye ile beraber 2022 iftar ve sahur saati de belli oldu. Bu mübarek ayda oruç tutacak olan binlerce vatandaş her gün "Antalya'da iftar vakti ve sahur saati kaçta?" sorularına yanıt arıyor. Müslüman âleminin büyük bir heyecanla beklediği on bir ayın sultanının gelişi ile vatandaşlar ibadet ettikleri yerlerdeki ezan saatlerini merak ediyor. İşte Antalya İmsakiye takvimi ile il il iftar ve sahur vakti saatleri...

Antalya İmsakiye 2022 ile 30 günlük iftar saati ve sahur vakti: Ramazan imsakiyesi - Antalya’da iftar vakti ve sahur saati kaçta, ezan kaçta okunuyor?

Antalya İmsakiye 2022 - İftar Vakti Ve Sahur Saati

3 Nisan Pazar:

Sahur Vakti: 05:12

İftar Vakti: 19:28

4 Nisan Pazartesi:

Sahur Vakti: 05:10

İftar Vakti: 19:29

5 Nisan Salı

Sahur Vakti: 05:09

İftar Vakti: 19:29

6 Nisan Çarşamba

Sahur Vakti: 05:07

İftar Vakti: 19:30

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Antalya İmsakiye 2022 ile 30 günlük iftar saati ve sahur vakti: Ramazan imsakiyesi - Antalya’da iftar vakti ve sahur saati kaçta, ezan kaçta okunuyor?

Antalya Teravih Namazı Saatleri

Antalya'da 1 Nisan Cuma günü teravih namazı 20:42'de kılınacak.

Antalya'da 2 Nisan Cumartesi: 20:43

Antalya'da 3 Nisan Pazar: 20:44

Antalya'da 4 Nisan Pazartesi: 20:45

Antalya'da 5 Nisan Salı: 20:46

Antalya İmsakiye 2022 ile 30 günlük iftar saati ve sahur vakti: Ramazan imsakiyesi - Antalya’da iftar vakti ve sahur saati kaçta, ezan kaçta okunuyor?

Ramazan Bayramı Tarihi

Ramazan Bayramı Arifesi: 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs 2022 Çarşamba

Antalya İmsakiye 2022 ile 30 günlük iftar saati ve sahur vakti: Ramazan imsakiyesi - Antalya’da iftar vakti ve sahur saati kaçta, ezan kaçta okunuyor?

Orucu Bozan Şeyler Nelerdir?

Diyanet İşleri Başkanlığı bu konu hakkında şu bilgileri yayınladı;

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

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