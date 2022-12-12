ANTALYA SEL HABERLERİ SON DAKİKA: 12 Aralık Antalya Kumluca Sel Felaketi son durum nedir, ölü ve yaralı var mı?

Antalya Kumluca sel felaketine ilişkin son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Kumluca ve Finike ilçelerinde gece saatlerinde meydana gelen sel felaketinin ardından son durum bilgilerine erişmek isteyenler "Antalya Kumluca Sel Felaketi son durum nedir, ölü ve yaralı var mı?" şeklindeki sorular üzerinden yaptıkları araştırmalarla bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Merak konusu olan Antalya Kumluca Sel Felaketi son durum nedir, ölü ve yaralı var mı? sorularının yanıtları ve Son Dakika Antalya Sel Haberleri.