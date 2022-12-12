ANTALYA SEL HABERLERİ SON DAKİKA: 12 Aralık Antalya Kumluca Sel Felaketi son durum nedir, ölü ve yaralı var mı?

Antalya ilinin Kumluca ve Finike ilçelerinde gece saatlerinde meydana gelen sel felaketine ilişkin güncel son durum haberleri kamuoyu tarafından merak edilerek "Antalya Kumluca Sel Felaketi son durum nedir, ölü ve yaralı var mı?" şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

ANTALYA SEL HABERLERİ SON DAKİKA

Antalya Kumluca Sel Felaketi son durum nedir, ölü ve yaralı var mı? sorularının yanıtları ve tüm detaylar şöyle;