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Haberler Yaşam ANTALYA SEL HABERLERİ SON DAKİKA: 12 Aralık Antalya Kumluca Sel Felaketi son durum nedir, ölü ve yaralı var mı?
Giriş Tarihi: 12.12.2022 19:05 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 19:05

ANTALYA SEL HABERLERİ SON DAKİKA: 12 Aralık Antalya Kumluca Sel Felaketi son durum nedir, ölü ve yaralı var mı?

Antalya Kumluca sel felaketine ilişkin son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Kumluca ve Finike ilçelerinde gece saatlerinde meydana gelen sel felaketinin ardından son durum bilgilerine erişmek isteyenler "Antalya Kumluca Sel Felaketi son durum nedir, ölü ve yaralı var mı?" şeklindeki sorular üzerinden yaptıkları araştırmalarla bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Merak konusu olan Antalya Kumluca Sel Felaketi son durum nedir, ölü ve yaralı var mı? sorularının yanıtları ve Son Dakika Antalya Sel Haberleri.

ANTALYA SEL HABERLERİ SON DAKİKA: 12 Aralık Antalya Kumluca Sel Felaketi son durum nedir, ölü ve yaralı var mı?

Antalya ilinin Kumluca ve Finike ilçelerinde gece saatlerinde meydana gelen sel felaketine ilişkin güncel son durum haberleri kamuoyu tarafından merak edilerek "Antalya Kumluca Sel Felaketi son durum nedir, ölü ve yaralı var mı?" şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

ANTALYA SEL HABERLERİ SON DAKİKA

Antalya Kumluca Sel Felaketi son durum nedir, ölü ve yaralı var mı? sorularının yanıtları ve tüm detaylar şöyle;

ANTALYA SEL HABERLERİ SON DAKİKA: 12 Aralık Antalya Kumluca Sel Felaketi son durum nedir, ölü ve yaralı var mı?

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU, KUMLUCA'DA İNCELEMELERDE BULUNDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde sel nedeniyle 100 konut, 920 iş yeri, 497 araç ve 12 bin 500 dönüm seranın hasar gördüğünü açıkladı.

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ANTALYA SEL HABERLERİ SON DAKİKA: 12 Aralık Antalya Kumluca Sel Felaketi son durum nedir, ölü ve yaralı var mı?

Soylu, Antalya'nın Kumluca ilçesinde sel olayının yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu. Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Soylu, tüm kurumların işbirliği içinde ilk andan itibaren çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

ANTALYA SEL HABERLERİ SON DAKİKA: 12 Aralık Antalya Kumluca Sel Felaketi son durum nedir, ölü ve yaralı var mı?

Bölgede hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Soylu, "Şu ana kadar 701 personel, AFAD dahil olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlardan görevlendirildi. Şu ana kadar 497 araç hasar gördü, yaklaşık şu ana kadar 100 konutun hasar gördüğü tespit edildi ama tespit devam ediyor, 920 iş yerinde hasar tespiti söz konusu. Arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyorlar." diye konuştu.

ANTALYA SEL HABERLERİ SON DAKİKA: 12 Aralık Antalya Kumluca Sel Felaketi son durum nedir, ölü ve yaralı var mı?

Kumluca'da önemli bir sera alanının bulunduğunu anımsatan Soylu, selden sera alanlarının da zarar gördüğünü bildirdi. Seralardaki hasar tespit çalışmalarının da devam ettiğini aktaran Soylu, "Kumluca ilçesinde yaklaşık 50-55 bin dönümlük bir sera olduğu değerlendiriliyor, bunun 12 bin 500 dönümünde şu ana kadar bir zarar var, çalışmalar devam ediyor ve bu zararı arkadaşlarımız tespit edecekler. Tarım Bakanlığımız da bu konuda devrede." dedi.

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