Antalya'da dini nikahlı eşini 25 bıçak darbesiyle öldüren koca hakim karşısında

"TOKAT ATTI, YÜZÜME TÜKÜRDÜ"



Olaydan kısa bir süre önce Halime Şenal'ın Uşak'tan Manavgat'a gelerek çalışmaya başladığını öğrendiğini aktaran Ümit G., "Gece saat 12.00'de iş çıkışında servis aracından inmesini bekledim ve olayın olduğu yerde konuşmaya başladık. Konuşmanın tartışmaya dönüştü. Bir anda bana hakaret ve küfür etmeye başladı, tokat attı. Yüzüme tükürdü. 'Öleceksin bu gece, senden kurtulacağım. Çocuk, yurda gidecek' dedi. Bana bıçakla saldırdı. Ben de yanımda bulunan bıçakla ona saldırdım. Yere düşünce elindeki bıçağı alıp kenara attım. Sonrasında kendimi kaybettim. Birkaç kez daha yerde bıçak sapladım" dedi.

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Duruşmada sanık avukatı, çift arasındaki sorunlarının sebebinin müşterek çocuğun bakımı olduğunu kaydederek, olayın haksız tahrik ve meşru müdafaa sınırlarının aşılması sonucunda meydana geldiğini, müvekkilinin tahliyesi ve beraatini istedi.