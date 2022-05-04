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Haberler Yaşam Antalya’da felaket anları: Balkon çöktü görüntüler dehşete düşürdü!
Giriş Tarihi: 04.05.2022 16:08 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022 16:14

Antalya’da felaket anları: Balkon çöktü görüntüler dehşete düşürdü!

Antalya'nın Elmalı ilçesinde hız Tuning Festivali'ni izleyen hız tutkunlarının bulunduğu balkon, ağırlığa dayanamayıp çöktü. Vatandaşlar ölümle burun buruna gelirken, olayda şans eseri yaralanan olmadı. Görüntüler ise dehşete düşürdü…

Antalya’da felaket anları: Balkon çöktü görüntüler dehşete düşürdü!

Antalya'da faciadan dönüldü! Drift festivalini izleyenlerin olduğu balkon böyle çöktü | Video




Antalyalı hız tutkunları Elmalı ilçesindeki Tuning Festivali'nde bir araya geldi. Özel donanımlı araçlarla drift gösterilerinin yapıldığı festivale ilgi yoğundu.

Antalya’da felaket anları: Balkon çöktü görüntüler dehşete düşürdü!

ANTALYA'DA KORKU DOLU ANLAR

Toptancı halinde yapılan gösterileri izlemek isteyen yüzlerce seyirci balkonları doldurdu.

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Antalya’da felaket anları: Balkon çöktü görüntüler dehşete düşürdü!

ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELDİLER

Ağırlığa fazla dayanamayan bir balkon çöktü. Hem balkondakiler hem de balkonun altında gösteriyi izleyenler ölümle burun buruna geldi.

Antalya’da felaket anları: Balkon çöktü görüntüler dehşete düşürdü!

Arbedenin yaşandığı alanda şans eseri yaralanan olmadığı öğrenildi.

Antalya’da felaket anları: Balkon çöktü görüntüler dehşete düşürdü!

Olay sonrası bir bölümü çöken alandakiler hemen balkondan uzaklaştı.

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