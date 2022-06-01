Antalya’da Gezilecek Yerler - Antalya Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar

Antalya Gezilecek Yerler

Antalya gezilecek yerler konusunda oldukça fazla seçenek bulunmaktadır. Antalya'da şehir merkezinde, şehir merkezi çevresi ilçelerinde, hem de Antalya çevresinde çok fazla gezilecek yer vardır. Yaz tatillerinin ve yaz aylarının başkenti olarak adlandırılan Antalya'da sadece kültürel ve tarihi geziler ile mekanlar bulunmamakta, bunun yanı sıra masmavi suları ve kumsallarıyla beraber etkileyici bir özelliğe de sahiptir.

Akdeniz Bölgesi'nde yer alan Antalya ayrıca Türkiye'nin en fazla antik kentine sahip olan kentidir. Birçok medeniyete binlerce yıldır ev sahipliği yapan ve yapmış olan Antalya, insanlar için gezilmesi gereken yerlerin başında gelmektedir. Kaleiçi ve Alara Han benzeri tarihi yerleri, Olimpos ve Side gibi antik kentleri, Aziz Nikolas ve Antalya Arkeoloji gibi müzeleri, Konyaaltı ve Kleopatra gibi plajları ile birlikte, gezilmesi gereken ve gezilebilecek yüzlerce alanı ve yeri mevcuttur.