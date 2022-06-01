Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Antalya’da Gezilecek Yerler - Antalya Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar
Giriş Tarihi: 01.06.2022 13:27 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 13:27

Antalya’da Gezilecek Yerler - Antalya Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar

Antalya, Türkiye'nin her yıl milyonlarca turist ve gezgin ağırlayan en önemli birkaç şehri arasında yerini almaktadır. Antalya masmavi plajları, harika tatil köyleri, etkileyici köy alanları, antik kentleri, dağları, ovaları ve kendine özgü kültürleri ile birlikte, birçok insanın hayallerini süslemeye devam etmektedir. Bu sebeple, Antalya'da gezilecek yerler hakkında bilgi edinmek oldukça önemlidir. İşte, Antalya'da gezilecek yerler, Antalya gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar haberimiz...

Antalya’da Gezilecek Yerler - Antalya Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar

Ilıman Akdeniz ikliminin hakim olduğu Antalya'da dalış ve tekne turları gerçekleştirmek mümkündür. Doğal güzellikleri eşsiz olan Antalya'da, turistik bir süreç geçirmek oldukça verimli olacaktır. Doğal güzelliklerini keşfetmenin yanı sıra çok fazla seçenek de bulunmaktadır. Dilerseniz, Antalya gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar hakkındaki bilgileri birlikte inceleyelim...

Antalya’da Gezilecek Yerler - Antalya Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar

Antalya'da Gezilecek Yerler

Uluslararası festivallere de her yıl ev sahipliği yapan Antalya, inanılmaz koyları ile, su altı zenginlikleri ile, kültür, doğa ve tarih gezileri ile, antik kentleri ile, müzeleri ile, kanyonları ile ve milli parkları ile gezginlerin ve turistlerin öncelikli durak noktaları arasında yer almaktadır. Antalya'da gezilecek yerler üzerine örnekler şu şekilde verilebilir;

  • Alanya
  • Kemer
  • Kaş
  • Belek
  • Kalkan
  • Kaleiçi
  • Adrasan
  • Demre
  • Olimpos
  • Kekova - Batık Şehir
  • Likya Yolu
  • Tekirova
  • Alanya Kalesi
  • Çıralı
  • Düden Şelalesi
  • Phaselis
  • Kaputaş Plajı
  • Manavgat Şelalesi
  • Köprülü Kanyon
  • Kurşunlu Şelalesi
  • Kızıl Kule
  • Perge Antik Kenti
  • Yanartaş - Chimera
  • Sandland Müzesi
  • Üçağız Köyü
  • Kleopatra Plajı
  • Termessos Antik Kenti
  • Tazı Kanyonu
  • Hadrianus Kapısı - Üç Kapılar
  • Sapadere Kanyonu
  • Geyikbayırı
  • Göynük Kanyonu
  • Patara Plajı
  • Olimpos Teleferik
  • Patara Antik Kenti
  • Yivli Minare
  • Sazak Koyu
  • Korsan Koyu
  • Damlataş Mağarası
  • Tahtalı Dağı
  • Ceneviz Koyu
  • Uçansu Şelalesi
  • Aspendos Antik Tiyatrosu
  • Dim Mağarası
  • Mavi Mağara
  • Simena - Kaleköy
  • Olimpos Antik Kenti
  • Mermerli Plajı
  • Side Antik Kenti
  • Kızlar Sivrisi
  • Karain Mağarası
  • Antalya Atatürk Evi ve Müzesi
  • Noel Baba Kilisesi
  • Myra Antik Kenti
  • Fosforlu Mağara
  • Side Müzesi
  • Antalya Müzesi
  • Beydağları Milli Parkı
  • Selge Antik Kenti
  • Antalya Saat Kulesi
  • Termessos Güllük Dağı Milli Parkı
  • Side Apollon Tapınağı
  • Aspendos Antik Kenti
  • Xanthos Antik Kenti
  • Murat Paşa Camii
  • Alara Kalesi
  • Aziz Paul Yolu
  • Aşıklar Mağarası
  • Arykanda Antik Kenti
  • Alanya Arkeoloji Müzesi
  • Suna ve İnan Kıraç Kaleiçi Müzesi
  • Sillyon Antik Kenti
  • Altınbeşik Mağarası Milli Parkı
  • Rhodiapolis Antik Kenti
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Antalya’da Gezilecek Yerler - Antalya Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar

Antalya Gezilecek Yerler

Antalya gezilecek yerler konusunda oldukça fazla seçenek bulunmaktadır. Antalya'da şehir merkezinde, şehir merkezi çevresi ilçelerinde, hem de Antalya çevresinde çok fazla gezilecek yer vardır. Yaz tatillerinin ve yaz aylarının başkenti olarak adlandırılan Antalya'da sadece kültürel ve tarihi geziler ile mekanlar bulunmamakta, bunun yanı sıra masmavi suları ve kumsallarıyla beraber etkileyici bir özelliğe de sahiptir.

Akdeniz Bölgesi'nde yer alan Antalya ayrıca Türkiye'nin en fazla antik kentine sahip olan kentidir. Birçok medeniyete binlerce yıldır ev sahipliği yapan ve yapmış olan Antalya, insanlar için gezilmesi gereken yerlerin başında gelmektedir. Kaleiçi ve Alara Han benzeri tarihi yerleri, Olimpos ve Side gibi antik kentleri, Aziz Nikolas ve Antalya Arkeoloji gibi müzeleri, Konyaaltı ve Kleopatra gibi plajları ile birlikte, gezilmesi gereken ve gezilebilecek yüzlerce alanı ve yeri mevcuttur.

Antalya’da Gezilecek Yerler - Antalya Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar

Görülmesi Gereken Tarihi Turistik Mekanlar

Antalya; Lidyalılar, Likyalılar, Bizanslılar, Romalılar, Bergamalılar, Pamfilyalılar, Selçuklular ve Osmanlılar gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Tüm bu uygarlıkların nadide kent olan Antalya'ya katmış olduğu hem dini, hem mimari, hem de kültürel ve sanatsal eserler ile mimari yapılar, günümüze kadar ulaşabilmiştir. Bu sayede ise gerek yurt içi gerek ise yurt dışından milyonlarca insan bu eşsiz güzellikleri görmek için Antalya gezisine çıkmaktadır. Görülmesi gereken tarihi turistik mekanlar ise şu şekildedir;

  • Kaleiçi
  • Yanartaş
  • Alara Han Kalesi
  • Theimussa – Kale İskelesi
  • Tarihi Saat Kulesi
  • Aya Yorgi Kilisesi
  • Noel Baba Kilisesi
  • Olimpos, Side, Patara, Xanthos, Magydos, Termessos, Aspendos, Perge, Sillyon ve Myra Antik Kentleri
  • Aziz Nikolas Müzesi ve Antalya Arkeoloji Müzesi
  • Antalya Mevlevihane Müzesi
  • Yivli Minare Camii
  • İskele Camii
  • Çelebi Sultan Mehmet Camii
  • Antalya Atatürk Evi ve Müzesi
  • Gelidonya Feneri – Gelidonia
  • Simena - Kaleköy
Antalya’da Gezilecek Yerler - Antalya Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar

Antalya Çevresi Gezilecek Doğal Mekanlar

Antalya, topraklarında onlarca tarihi turistik ve kültürel alan ile mekan barındırmaktadır. Tüm bu güzelliklerin yanı sıra, ayrıca doğal güzellikleri ile de göz kamaştırmaktadır. Tertemiz ve masmavi denizi, yemyeşil bitki örtüsü, ılıman iklimi ve resim gibi dağlarıyla, ovalarıyla insanları etkilemektedir. Hem Antalya hem de Antalya çevresi gezilecek doğal mekanlar şu şekilde örneklendirilebilir;

  • Alanya, Kemer, Kaş, Belek, Kalkan, Kaleiçi, Adrasan, Demre, Olimpos, Kekova ve Tekirova gibi ilçeler
  • Likya Yolu
  • Düden Şelalesi
  • Manavgat Şelalesi
  • Köprülü Kanyon
  • Kurşunlu Şelalesi
  • Yanartaş
  • Kleopatra Plajı
  • Tazı Kanyonu
  • Sapadere Kanyonu
  • Geyikbayırı
  • Göynük Kanyonu
  • Patara Plajı
  • Sazak Koyu
  • Kabak Koyu
  • Damlataş Mağarası
  • Ceneviz Koyu
  • Uçansu Şelalesi
  • Dim Mağarası
  • Mavi Mağara
  • Mermerli Plajı
  • Kızlar Sivrisi
  • Karain Mağarası
  • Beydağları Milli Parkı
  • Termessos Güllük Dağı Milli Parkı
  • Aşıklar Mağarası
  • Aziz Paulus Yolu
  • Altınbeşik Mağarası Milli Parkı
SON DAKİKA