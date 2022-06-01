Antalya, Türkiye'nin her yıl milyonlarca turist ve gezgin ağırlayan en önemli birkaç şehri arasında yerini almaktadır. Antalya masmavi plajları, harika tatil köyleri, etkileyici köy alanları, antik kentleri, dağları, ovaları ve kendine özgü kültürleri ile birlikte, birçok insanın hayallerini süslemeye devam etmektedir. Bu sebeple, Antalya'da gezilecek yerler hakkında bilgi edinmek oldukça önemlidir. İşte, Antalya'da gezilecek yerler, Antalya gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar haberimiz...