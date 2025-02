Tatil dönemlerinde ailesi ile birlikte müze ve ören yerlerini gezdiklerini ve her zaman dikkatinin çektiğini söyleyen Girgin, "Ailemle her tatil döneminde çok fazla müze gezdiğimiz için ören yerleri, eski eşyalar gibi şeyler her zaman dikkatimi çeker. Bu yıkıntılar içerisinde gezinirken toprağın içerisinde bir çömlek parçasının ucunu gördüm. Merak edip kaldırdığımda toprağın içerisine karışmış iki tane eski para buldum. Bulduğum çömlek parçaları ve paraları annem ile babamın yanına götürdüm. Annem tarih öğretmeni olduğu için bu paraların tarihi eser olabileceğini, müzeye teslim etmemiz gerektiğini söyledi" diye konuştu.