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Antalya’da sahilde kadın cesedi bulundu: Merve Şevval Elmas’ın babası DNA örneği verdi!
Giriş Tarihi: 21.01.2024 13:00
Güncelleme Tarihi: 21.01.2024
13:27
Antalya’da sahilde kadın cesedi bulundu: Merve Şevval Elmas’ın babası DNA örneği verdi!
Antalya'nın Serik ilçesinde, sahilde kadın cesedi bulundu. Cesedin kentte 12 gün önce kaybolan Merve Şevval Elmas'a (18) ait olma ihtimali üzerine, ailesinden DNA örneği alınmasına karar verildi. Baba Osman Elmas, "Bir şekilde kızımı alıp, gitmek istiyorum. Aslında cesedin kızıma ait olduğundan emin değiliz. Rabbim kimseye böyle acı yaşatmasın" dedi...