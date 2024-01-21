Antalya’da sahilde kadın cesedi bulundu: Merve Şevval Elmas’ın babası DNA örneği verdi!

Baba Elmas, "Kızımın kaybolmasından bizim 5 Ocak'ta haberimiz oldu. Annesi kendisine ulaşamadı. Sonra ben aradım ulaşamadım. Öğlenden sonraydı okulunu aradım; yurdu aradığımda izinli çıktığını ve gece dönmediğini söylediler. Şu ana kadar hiç izin almamıştı. Burada da akraba tanıdık kimse yok. Öyle olunca ben endişeye kapıldım. Sonra aceleyle karakola gittik. İstanbul'da karakola kayıp başvurusunda bulunduk. Sonra çıkıp ağabeyimle Antalya'ya geldik" dedi.