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Haberler Yaşam Antalya’da sahilde kadın cesedi bulundu: Merve Şevval Elmas’ın babası DNA örneği verdi!
Giriş Tarihi: 21.01.2024 13:00 Güncelleme Tarihi: 21.01.2024 13:27

Antalya’da sahilde kadın cesedi bulundu: Merve Şevval Elmas’ın babası DNA örneği verdi!

Antalya'nın Serik ilçesinde, sahilde kadın cesedi bulundu. Cesedin kentte 12 gün önce kaybolan Merve Şevval Elmas'a (18) ait olma ihtimali üzerine, ailesinden DNA örneği alınmasına karar verildi. Baba Osman Elmas, "Bir şekilde kızımı alıp, gitmek istiyorum. Aslında cesedin kızıma ait olduğundan emin değiliz. Rabbim kimseye böyle acı yaşatmasın" dedi...

Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya’da sahilde kadın cesedi bulundu: Merve Şevval Elmas’ın babası DNA örneği verdi!

Akdeniz Üniversitesi Gastronomi bölümü 1'inci sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Merve Şevval Elmas'tan 4 Ocak Perşembe günü kaldığı KYK yurdundan saat 21.36'da ayrıldı.

Antalya’da sahilde kadın cesedi bulundu: Merve Şevval Elmas’ın babası DNA örneği verdi!

Baba Elmas, "Kızımın kaybolmasından bizim 5 Ocak'ta haberimiz oldu. Annesi kendisine ulaşamadı. Sonra ben aradım ulaşamadım. Öğlenden sonraydı okulunu aradım; yurdu aradığımda izinli çıktığını ve gece dönmediğini söylediler. Şu ana kadar hiç izin almamıştı. Burada da akraba tanıdık kimse yok. Öyle olunca ben endişeye kapıldım. Sonra aceleyle karakola gittik. İstanbul'da karakola kayıp başvurusunda bulunduk. Sonra çıkıp ağabeyimle Antalya'ya geldik" dedi.

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Antalya’da sahilde kadın cesedi bulundu: Merve Şevval Elmas’ın babası DNA örneği verdi!

CESEDİ 35 KİLOMETRE UZAKTA SAHİLE VURDU
Üniversite öğrencisi Merve Şevval Elmas'ın en son kamera görüntüsü Muratpaşa ilçesinde Düden şelalesinin denize döküldüğü noktada görüldü. Baba Osman Elmas İstanbul'dan gelerek günlerce kızını aradı. Bulamayınca İstanbul'a geri döndü.

Antalya’da sahilde kadın cesedi bulundu: Merve Şevval Elmas’ın babası DNA örneği verdi!

20 Ocak Pazar günü Merve'nin cansız bedeni kaybolduğu noktadan 35 kilometre uzakta deniz kenarında sulundu. Merve'nin en son kaybolduğu parktaki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler vücut bütünlüğü bozulan cesedin pantolon ve ayakkabısının Merve'ninki ile aynı olduğunu belirledi. Durum İstanbul'daki aileye bildirildi.

Antalya’da sahilde kadın cesedi bulundu: Merve Şevval Elmas’ın babası DNA örneği verdi!

BABA ANTALYA'YA GELDİ
Kızı Merve'nin İstanbul'dan Antalya'ya gelen baba Osman Elmas, "Polisler kızımı parkta kaybolduğu günkü pantolon ve ayakkabısından teşhis etmiş. Boynundaki ameliyat izi de uyuşuyor. Bize bu şekilde bilgi verdiler.

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